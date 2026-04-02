Cristian Romero admite que "não está passando por um bom momento" no Tottenham em meio a rumores de transferência para a La Liga

O zagueiro argentino não escondeu sua frustração com a situação atual no Tottenham, embora tenha enfatizado a necessidade profissional de “se concentrar no clube” e recuperar sua melhor forma. Esses comentários retratam uma figura-chave cada vez mais desiludida, ao mesmo tempo em que, segundo relatos, atrai o interesse do Real Madrid e do Atlético de Madrid.

Ele disse ao Ole: “Para ser sincero, não estou passando pelos melhores momentos lá. Mas, acima de tudo, preciso me recompor, preciso me concentrar no clube agora.”