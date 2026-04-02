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Cristian Romero admite que "não está passando por um bom momento" no Tottenham em meio a rumores de transferência para a La Liga
Romero fala sobre as dificuldades no norte de Londres
O zagueiro argentino não escondeu sua frustração com a situação atual no Tottenham, embora tenha enfatizado a necessidade profissional de “se concentrar no clube” e recuperar sua melhor forma. Esses comentários retratam uma figura-chave cada vez mais desiludida, ao mesmo tempo em que, segundo relatos, atrai o interesse do Real Madrid e do Atlético de Madrid.
Ele disse ao Ole: “Para ser sincero, não estou passando pelos melhores momentos lá. Mas, acima de tudo, preciso me recompor, preciso me concentrar no clube agora.”
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Compromisso com a causa, apesar da frustração pessoal
Apesar de admitir estar insatisfeito, Romero não hesitou em enfatizar que continua sendo profissional e comprometido em tirar o clube da zona de rebaixamento. Com um confronto crucial contra o Sunderland se aproximando, o zagueiro entende que os sentimentos pessoais devem ser deixados de lado pelo bem maior do elenco do Spurs, que luta pela permanência na primeira divisão.
“Preciso ativar a mentalidade do Tottenham, tentar sair da situação ruim em que estamos e, como sempre faço, dar tudo de mim em cada treino, em cada partida, e tentar seguir em frente”, acrescentou. Para um clube que acaba de nomear Roberto De Zerbi para consertar a bagunça deixada por seus antecessores, essa liderança vinda da defesa será essencial.
Gigantes da La Liga de olho em transferências para o verão
Relatos sugerem que Romero está aberto a uma mudança de ares, tendo indicado anteriormente que uma transferência para a primeira divisão espanhola seria o cenário ideal. Recentemente, ele admitiu que “adoraria” jogar na La Liga e, com a permanência do Tottenham na primeira divisão atualmente em risco, a perspectiva de uma saída no meio do ano passou de uma possibilidade para uma grande probabilidade. Se o clube sofresse o destino impensável do rebaixamento, provavelmente seria impossível manter um jogador do seu calibre.
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A enorme tarefa que De Zerbi tem pela frente
De Zerbi trouxe um vislumbre de esperança aos torcedores do Tottenham, com o técnico italiano supostamente garantindo um controle “ao estilo Sir Alex Ferguson” sobre as operações do clube como parte de seu acordo para ingressar na equipe. No entanto, sua primeira tarefa é administrar um vestiário onde figuras-chave como Romero estão claramente sentindo o peso do declínio do clube.
De Zerbi precisará contar com a qualidade de Romero para solidificar uma defesa que tem sido vulnerável durante grande parte da temporada. Embora o futuro a longo prazo do argentino continue sendo uma grande dúvida, o objetivo a curto prazo é único: garantir a permanência na Premier League. O Spurs volta a campo fora de casa, contra o Sunderland, no dia 12 de abril.