Cristian Chivu recebeu uma proposta de renovação de contrato com um aumento salarial significativo após a conquista do título da Série A pelo Inter

Depois de conquistar o Scudetto logo em sua primeira temporada no comando, a diretoria do clube está ansiosa para renovar o contrato do técnico de 45 anos por um período mais longo, de forma a refletir seu novo status entre a elite dos treinadores europeus.

As conquistas do romeno são ainda mais notáveis pelo fato de ele ter sido nomeado apenas no verão passado, poucos dias antes da Copa do Mundo de Clubes. Assumindo o cargo após a saída de Simone Inzaghi, Chivu herdou um elenco que havia encerrado a temporada anterior sem nenhum título, mas conseguiu transformá-lo novamente na força dominante do futebol italiano.



