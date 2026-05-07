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Cristian Chivu recebeu uma proposta de renovação de contrato com um aumento salarial significativo após a conquista do título da Série A pelo Inter
Uma temporada de estreia histórica e gratificante
Depois de conquistar o Scudetto logo em sua primeira temporada no comando, a diretoria do clube está ansiosa para renovar o contrato do técnico de 45 anos por um período mais longo, de forma a refletir seu novo status entre a elite dos treinadores europeus.
As conquistas do romeno são ainda mais notáveis pelo fato de ele ter sido nomeado apenas no verão passado, poucos dias antes da Copa do Mundo de Clubes. Assumindo o cargo após a saída de Simone Inzaghi, Chivu herdou um elenco que havia encerrado a temporada anterior sem nenhum título, mas conseguiu transformá-lo novamente na força dominante do futebol italiano.
- AFP
Novas condições e um aumento salarial significativo
De acordo com a Gazzetta dello Sport, o Inter apresentou uma proposta de renovação de contrato que manteria Chivu no San Siro até junho de 2028. Isso acrescenta mais um ano ao seu contrato atual, proporcionando estabilidade a longo prazo tanto para o técnico quanto para o clube, que buscam construir uma nova era de domínio em Milão.
Os detalhes financeiros do acordo destacam o compromisso do Inter com seu técnico. Os termos propostos incluem um aumento salarial substancial, elevando os ganhos anuais de Chivu de € 2,1 milhões para € 3 milhões.
A visão de longo prazo de Marotta para Chivu
O presidente do Inter, Beppe Marotta, tem manifestado abertamente sua admiração pelo trabalho realizado por Chivu durante seu curto mandato. Marotta afirmou repetidamente que deseja que Chivu permaneça no clube por muitos anos, e esta última proposta de contrato é um sinal concreto de que o clube está colocando seu dinheiro onde está sua boca para apoiar o projeto do romeno.
- AFP
Da base até a final da Coppa Italia
A trajetória de Chivu até o topo do futebol italiano foi notavelmente rápida. Antes de uma breve passagem de 13 jogos pelo Parma no início de 2025, todo o seu currículo como técnico consistia em funções na base do Inter, de 2018 a 2024. Sua transição de orientar jovens promessas para comandar superestrelas foi perfeita.
Embora as comemorações do Scudetto ainda estejam frescas, Chivu não tem tempo para descansar sobre os louros. Atualmente, ele está preparando sua equipe para a final da Coppa Italia contra a Lazio na quarta-feira. Uma vitória nesse confronto garantiria a conquista da dobradinha nacional, consolidando ainda mais seu lugar na história do Inter e tornando a justificativa para seu novo contrato ainda mais incontestável.