A Inter conseguiu sua segunda vitória em dois jogos no início da nova temporada da Serie A, mas o triunfo por 1 a 0 sobre o Cagliari esteve longe da tarde tranquila que Chivu havia imaginado. O foco nas primeiras semanas da temporada inevitavelmente recaiu sobre as contratações de destaque do clube no verão. Stones e Jones, que chegaram de Manchester City e Liverpool, respectivamente, representam uma mudança significativa na estratégia de contratações. No entanto, nenhum dos dois começou a partida na Sardenha, com Chivu optando por usá-los como substitutos no segundo tempo para ajudar a administrar seus níveis de condição física.

Chivu explicou a lógica por trás da integração gradual dos dois ao time principal, destacando os diferentes estilos de jogo com os quais eles estão lidando no momento. "Os novos jogadores acabaram de chegar. Jogar em certos campos com uma certa dose de pressão é o ganha-pão deles", disse Chivu. "No entanto, Stones precisa recuperar a forma física, e Jones precisa se adaptar ao nosso jogo. A atitude deles não é algo a ser criticado; são dois jogadores exemplares, e estamos felizes por tê-los conosco."