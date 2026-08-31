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Cristian Chivu pede paciência com os reforços John Stones e Curtis Jones após a Inter superar o Cagliari por pouco
Stones e Jones integrados lentamente
A Inter conseguiu sua segunda vitória em dois jogos no início da nova temporada da Serie A, mas o triunfo por 1 a 0 sobre o Cagliari esteve longe da tarde tranquila que Chivu havia imaginado. O foco nas primeiras semanas da temporada inevitavelmente recaiu sobre as contratações de destaque do clube no verão. Stones e Jones, que chegaram de Manchester City e Liverpool, respectivamente, representam uma mudança significativa na estratégia de contratações. No entanto, nenhum dos dois começou a partida na Sardenha, com Chivu optando por usá-los como substitutos no segundo tempo para ajudar a administrar seus níveis de condição física.
Chivu explicou a lógica por trás da integração gradual dos dois ao time principal, destacando os diferentes estilos de jogo com os quais eles estão lidando no momento. "Os novos jogadores acabaram de chegar. Jogar em certos campos com uma certa dose de pressão é o ganha-pão deles", disse Chivu. "No entanto, Stones precisa recuperar a forma física, e Jones precisa se adaptar ao nosso jogo. A atitude deles não é algo a ser criticado; são dois jogadores exemplares, e estamos felizes por tê-los conosco."
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Ajustes táticos e profundidade do elenco
A partida também forçou Chivu a várias improvisações táticas, particularmente na linha defensiva. Com lesões e preocupações físicas afetando sua escalação, o treinador teve de deslocar Benjamin Pavard para uma função de ala, enquanto colocou Yann Bisseck no coração da defesa. Foi uma mudança nascida da necessidade, e não de um plano, e Chivu admitiu que teria preferido mais personalidade e controle nos minutos finais.
Chivu refletiu sobre a reformulação durante a janela de transferências, já que o clube perdeu cinco jogadores importantes e trabalhou diligentemente para substituí-los por perfis específicos. "Como [Andy] Diouf estava mostrando sinais de melhora, no fim escolhemos um perfil mais defensivo pela ponta direita. No meio-campo, já pensamos em Curtis há algum tempo por causa da personalidade, intensidade, qualidade e calma dele. Temos um meio-campo de grandes jogadores; cabe a mim escolher os melhores e deixar todos felizes", explicou Chivu.
Chivu alerta para a complacência no fim na Sardenha
Hakan Calhanoglu deu sequência ao seu início de campanha em altíssimo nível, acertando um brilhante chute de primeira da entrada da área logo aos nove minutos. Embora a Inter dominasse boa parte do confronto, não conseguiu transformar sua superioridade em um placar mais confortável, o que levou a minutos finais frenéticos, com o time da casa ameaçando arrancar o empate. O técnico foi rápido ao apontar que sua equipe flertou com o desastre ao não ser clínica diante do gol.
Chivu não poupou palavras em sua avaliação sobre o fim nervoso da partida. "Esses são aqueles jogos clássicos em que, se você não mata o jogo, pode acabar tendo problemas. Ficamos um pouco desorganizados nos minutos finais, nos confundimos e perdemos nossa distância, mas conseguimos segurar", admitiu Chivu.
"Se há um arrependimento, é não ter matado o jogo nas muitas chances que tivemos, e então conseguimos lutar até o fim. Diante do que somos no momento, saímos de Cagliari com uma vitória, com mais alguns minutos para os jogadores que chegaram da Copa do Mundo."
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Desafio da Champions League no horizonte
Com seis pontos já garantidos, a Inter pode se dar ao luxo de olhar para seus compromissos europeus com certo grau de confiança. O sorteio lhe reservou um confronto de encher os olhos contra o Real Madrid de Jose Mourinho, no Santiago Bernabeu. O técnico da Inter está saboreando a oportunidade de testar seu elenco reformulado contra o que há de melhor na competição.
"Vamos jogar em Madri. Queremos ser competitivos e sabemos mais ou menos quantos pontos precisamos conquistar para evitar os playoffs", concluiu Chivu.
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