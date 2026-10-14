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Cristian Chivu assume a culpa, e os fantasmas psicológicos da Inter vêm à tona em jogo eletrizante de sete gols contra o Brugge
Técnico da Inter de Milão assume toda a responsabilidade
A campanha europeia da Inter sofreu um duro revés após uma derrota caótica por 4 a 3 para o Club Brugge, que deixou a equipe abalada na fase de grupos da Champions League. O resultado representa a segunda derrota consecutiva da Inter em competições europeias e gera preocupações com sua solidez defensiva e força mental. Chivu apontou a falta de equilíbrio no elenco como o principal motivo do colapso.
“Na Champions League, sabemos que algo está errado, há algo que carregamos conosco, mas sou o primeiro responsável porque não consigo encontrar o equilíbrio certo”, disse à Sky Sport Italia.
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Uma noite caótica em San Siro
A partida foi uma montanha-russa de emoções, com muita intensidade e trocas constantes de ataques entre os dois times. A Inter mostrou resistência para se manter no jogo nos primeiros 45 minutos, mas acabou sucumbindo a uma combinação de erros técnicos e falta de organização defensiva. A incapacidade de recompor a defesa nas transições foi fatal diante do ataque eficiente do Brugge.
“Foi um bom primeiro tempo, tanto nosso quanto deles, com intensidade. Fizemos as coisas certas, mas sofremos um contra-ataque após um escanteio. Houve alguns lances desfavoráveis em que poderíamos ter sido mais organizados. Conseguimos voltar ao jogo, empatando antes do intervalo, e começamos bem o segundo tempo, com duas boas chances de gol. Depois, um pouco de frustração e precipitação nos fizeram perder o posicionamento. Avançamos e esquecemos de voltar, estávamos sempre atrasados e, na Champions League, você paga por isso”, explicou Chivu.
Deficiências táticas e mentais
A análise de Chivu sugere que os problemas enfrentados pela Inter são tanto psicológicos quanto táticos. O técnico observou que, quando o placar passou a 2 a 1, a equipe perdeu a compostura e abandonou as instruções recebidas antes da partida em uma busca desesperada e desorganizada por uma forma de voltar ao jogo.
“A partir do 2 a 1, tudo saiu dos eixos. Não tivemos a clareza necessária para manter a calma e seguir o plano de jogo. Mas também é preciso reconhecer o mérito do Bruges, que, pela qualidade técnica, intensidade e determinação, nos causou muitas dificuldades”, admitiu Chivu.
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De olho na recuperação
Apesar do revés, Chivu segue convicto de que a Inter ainda pode salvar sua campanha na Champions League, desde que corrija seus problemas recorrentes. Com seis jogos restantes na fase de grupos, ainda há tempo para subir na tabela, mas a margem de erro diminuiu consideravelmente após esta última derrota em casa.
“Há muito a fazer e a trabalhar no aspecto tático e também no mental, em que é preciso encontrar a atitude certa. Talvez pudéssemos ter executado melhor o que havíamos preparado. Talvez eu devesse ter transmitido mais tranquilidade no intervalo, sem pressioná-los demais. Precisamos melhorar, mas sem perder toda a confiança que temos em nós mesmos. Certos momentos da partida precisam ser interpretados melhor”, concluiu Chivu.
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