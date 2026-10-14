A partida foi uma montanha-russa de emoções, com muita intensidade e trocas constantes de ataques entre os dois times. A Inter mostrou resistência para se manter no jogo nos primeiros 45 minutos, mas acabou sucumbindo a uma combinação de erros técnicos e falta de organização defensiva. A incapacidade de recompor a defesa nas transições foi fatal diante do ataque eficiente do Brugge.

“Foi um bom primeiro tempo, tanto nosso quanto deles, com intensidade. Fizemos as coisas certas, mas sofremos um contra-ataque após um escanteio. Houve alguns lances desfavoráveis em que poderíamos ter sido mais organizados. Conseguimos voltar ao jogo, empatando antes do intervalo, e começamos bem o segundo tempo, com duas boas chances de gol. Depois, um pouco de frustração e precipitação nos fizeram perder o posicionamento. Avançamos e esquecemos de voltar, estávamos sempre atrasados e, na Champions League, você paga por isso”, explicou Chivu.