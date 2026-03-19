Cristante após Roma x Bologna: “Cansaço? Nesta altura da temporada não dá para estar cansado; a culpa é nossa”

Foi uma partida interminável a que opôs Roma e Bologna na volta das oitavas de final da Liga Europa. No clássico italiano, as duas equipes partiam do empate em 1 a 1 da partida de ida, marcado por Bernardeschi e Pellegrini, e ambos foram protagonistas também no confronto desta noite. No Olimpico, o jogo terminou em 3 a 3 após o tempo regulamentar; na prorrogação, o Bologna venceu com um gol decisivo de Cambiaghi — que entrou no segundo tempo — aos 111 minutos. Os giallorossi são, assim, eliminados da Europa, enquanto a equipe de Italiano avança para as quartas de final, onde enfrentará o Aston Villa de Unai Emery, que nas oitavas eliminou o Lille com um placar agregado de 3 a 0 entre ida e volta.



