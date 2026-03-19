Foi uma partida interminável a que opôs Roma e Bologna na volta das oitavas de final da Liga Europa. No clássico italiano, as duas equipes partiam do empate em 1 a 1 da partida de ida, marcado por Bernardeschi e Pellegrini, e ambos foram protagonistas também no confronto desta noite. No Olimpico, o jogo terminou em 3 a 3 após o tempo regulamentar; na prorrogação, o Bologna venceu com um gol decisivo de Cambiaghi — que entrou no segundo tempo — aos 111 minutos. Os giallorossi são, assim, eliminados da Europa, enquanto a equipe de Italiano avança para as quartas de final, onde enfrentará o Aston Villa de Unai Emery, que nas oitavas eliminou o Lille com um placar agregado de 3 a 0 entre ida e volta.
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Cristante após Roma x Bologna: “Cansaço? Nesta altura da temporada não dá para estar cansado; a culpa é nossa”
A ANÁLISE DE CRISTANTE
Após a partida, Bryan Cristante expressou toda a sua decepção pela eliminação ocorrida nos minutos finais: “Não devíamos ter levado tantos gols, tínhamos sido ótimos na recuperação”, disse o meio-campista da Roma aos microfones da Sky Sport. “A culpa é só nossa; estamos decepcionados por termos sido eliminados, pois achávamos que tínhamos conduzido a partida da maneira certa. Talvez haja mais cansaço nas pernas, embora, nesta altura da temporada, isso não devesse acontecer. Agora temos que arregaçar as mangas, porque no domingo temos outro jogo fundamental”.
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