Crispo em entrevista ao Koora (2/2): O Al-Ahly é o maior clube da África... Não vou treinar o Messi e esta é a minha posição sobre a Liga Roshen

Meu objetivo é deixar minha marca na Europa como técnico, assim como fiz como jogador

O título asiático com o Al-Ain foi uma conquista incrível, pois superamos clubes com orçamentos gigantescos

Mourinho entende a cultura do Real Madrid e espero que seu segundo mandato seja bem-sucedido

Após falar na primeira parte de sua entrevista à Koora sobre a seleção argentina, Lionel Messi e as chances do “Tango” na Copa do Mundo de 2026, Hernán Crespo revela, na segunda parte, um lado diferente de sua personalidade, desta vez na qualidade de técnico que construiu um nome de destaque na América do Sul e na Ásia, e que agora aspira a deixar sua marca também na Europa.

Crispó, um dos maiores atacantes da história da Argentina, que brilhou com a camisa de gigantes como Milan, Inter e Chelsea, e conquistou inúmeros títulos como jogador, também conseguiu deixar uma marca clara no banco de reservas, tornando-se um dos mais destacados treinadores argentinos nos últimos anos.

Crispó levou o Defensa y Justicia argentino a uma conquista histórica ao conquistar o título da Copa Sudamericana de 2020, o primeiro título continental da história do clube. Além disso, conquistou o Campeonato Paulista com o São Paulo em 2021, antes de alcançar a tríplice coroa do Campeonato de Estrelas do Catar, da Copa de Estrelas do Catar e da Copa do Catar com o Al-Duhail em 2022-2023. Em seguida, escreveu um dos capítulos mais importantes de sua carreira como técnico com o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, quando o levou ao título da Liga dos Campeões da Ásia de 2024, superando gigantescos clubes com orçamentos colossais, como Al Hilal e Al Nassr.

Nesta parte, Crispo fala sobre suas ambições como técnico, as razões do declínio do Al Ain após a conquista continental e seu comentário sobre a derrota para o Al Ahly egípcio, que ele descreveu como “o maior clube da África”. Ele também revela sua posição em relação a treinar um dos clubes da Liga Roshen da Arábia Saudita e sua opinião sobre o projeto do Inter de Miami.

A conversa também aborda os grandes nomes que influenciaram sua carreira, com Crispo falando com admiração evidente sobre José Mourinho e prevendo seu sucesso caso retorne ao Real Madrid, com base na personalidade excepcional do técnico português e sua capacidade de lidar com as pressões dos grandes clubes.

Uma entrevista que revela muito sobre a mentalidade de Crispo como técnico, sua visão do futebol e o caminho que ele ainda busca seguir após uma trajetória excepcional dentro e fora dos gramados. E agora, a segunda parte da entrevista: