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Hernan crespo - Exclusive interview Part 2Kooora.com

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Crispo em entrevista ao Koora (2/2): O Al-Ahly é o maior clube da África... Não vou treinar o Messi e esta é a minha posição sobre a Liga Roshen

H. Crespo
São Paulo
Al-Ain
Liga dos Campeões da Ásia
Al Ahly
Campeonato Saudita
Inter Miami CF
L. Messi
J. Mourinho
Real Madrid
Argentina
Brasil
Emirados Árabes Unidos
Egito
Arábia Saudita
EUA
Portugal
Espanha

Meu objetivo é deixar minha marca na Europa como técnico, assim como fiz como jogador

O título asiático com o Al-Ain foi uma conquista incrível, pois superamos clubes com orçamentos gigantescos

Mourinho entende a cultura do Real Madrid e espero que seu segundo mandato seja bem-sucedido

Após falar na primeira parte de sua entrevista à Koora sobre a seleção argentina, Lionel Messi e as chances do “Tango” na Copa do Mundo de 2026, Hernán Crespo revela, na segunda parte, um lado diferente de sua personalidade, desta vez na qualidade de técnico que construiu um nome de destaque na América do Sul e na Ásia, e que agora aspira a deixar sua marca também na Europa.

Crispó, um dos maiores atacantes da história da Argentina, que brilhou com a camisa de gigantes como Milan, Inter e Chelsea, e conquistou inúmeros títulos como jogador, também conseguiu deixar uma marca clara no banco de reservas, tornando-se um dos mais destacados treinadores argentinos nos últimos anos.

Crispó levou o Defensa y Justicia argentino a uma conquista histórica ao conquistar o título da Copa Sudamericana de 2020, o primeiro título continental da história do clube. Além disso, conquistou o Campeonato Paulista com o São Paulo em 2021, antes de alcançar a tríplice coroa do Campeonato de Estrelas do Catar, da Copa de Estrelas do Catar e da Copa do Catar com o Al-Duhail em 2022-2023. Em seguida, escreveu um dos capítulos mais importantes de sua carreira como técnico com o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, quando o levou ao título da Liga dos Campeões da Ásia de 2024, superando gigantescos clubes com orçamentos colossais, como Al Hilal e Al Nassr.

Nesta parte, Crispo fala sobre suas ambições como técnico, as razões do declínio do Al Ain após a conquista continental e seu comentário sobre a derrota para o Al Ahly egípcio, que ele descreveu como “o maior clube da África”. Ele também revela sua posição em relação a treinar um dos clubes da Liga Roshen da Arábia Saudita e sua opinião sobre o projeto do Inter de Miami.

A conversa também aborda os grandes nomes que influenciaram sua carreira, com Crispo falando com admiração evidente sobre José Mourinho e prevendo seu sucesso caso retorne ao Real Madrid, com base na personalidade excepcional do técnico português e sua capacidade de lidar com as pressões dos grandes clubes.

Uma entrevista que revela muito sobre a mentalidade de Crispo como técnico, sua visão do futebol e o caminho que ele ainda busca seguir após uma trajetória excepcional dentro e fora dos gramados. E agora, a segunda parte da entrevista:

  • Você é um dos poucos treinadores do mundo que conseguiu conquistar títulos continentais em dois continentes diferentes (Copa Sudamericana e Liga dos Campeões da Ásia). O que ainda falta na sua carreira?

    O futebol é uma jornada de aprendizado contínua. Sinto uma enorme gratidão por tudo o que vivi e conquistei, mas o verdadeiro desafio está sempre no próximo passo. Aspiro a consolidar meu nome na Europa como treinador, exatamente como tive a oportunidade de fazer como jogador. Meu objetivo é provar que ter uma identidade clara e uma filosofia de jogo ousada pode dar certo em qualquer ambiente do futebol mundial.

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  • Conquistei vários títulos como treinador. Qual deles guarda as melhores lembranças para você?

    Cada título tem seu sabor especial, mas a conquista da Copa Sudamericana com a Defensa y Justicia foi extremamente emocionante, pois foi o primeiro título internacional da história do clube. Naquele momento, sentimos que estávamos construindo algo que parecia impossível. Já a Liga dos Campeões da Ásia com o Al Ain também foi uma conquista incrível, pois competir e vencer clubes com orçamentos muito maiores confirmou o valor do trabalho em equipe e da convicção que tínhamos.

  • Conquistei títulos com todos os times que treinei. Qual é o segredo por trás disso?

    Não há segredos, mas sim trabalho, harmonia e uma identidade clara. Tento sempre fazer com que os jogadores acreditem profundamente no que fazemos e dar-lhes coragem para jogar. O futebol ofensivo exige ousadia emocional. E quando o grupo se identifica com uma determinada ideia e sente laços humanos fortes, ele compete com uma energia totalmente diferente.

  • Ganhei a Liga dos Campeões da Ásia e venci o Al-Hilal e o Al-Nassr, mas o time desmoronou na temporada seguinte. O que aconteceu?

    Chegar ao topo da Ásia exigiu um esforço físico e mental enorme. Enfrentamos clubes com orçamentos muito maiores e alcançamos uma conquista histórica. E, depois de alcançar tal feito, manter o mesmo nível de motivação torna-se um dos maiores desafios do futebol. Na temporada seguinte, não conseguimos manter essa consistência.

  • Como vocês perderam para o Al-Ahly do Egito? E essa derrota foi o motivo da sua demissão?

    O Al Ahly é o maior clube da África e um adversário de alto nível. Na Copa Intercontinental de Clubes, não estávamos em nossa melhor forma, mas sinto um grande orgulho por ter levado o Al Ain de volta a um palco internacional dessa magnitude. No futebol profissional, os resultados sempre têm consequências. Se essa derrota foi a única causa ou não, isso já é passado. Sempre saio de cabeça erguida pelo trabalho que realizei.

  • Por que sua segunda passagem pelo São Paulo durou tão pouco?

    No futebol, os momentos nem sempre coincidem com o que esperamos. Eu queria continuar, mas ocorreram mudanças internas e o clube estava passando por uma fase complicada. Aprendi a amar o São Paulo e sua torcida. Começamos a temporada muito bem, e saí com a sensação de satisfação por termos deixado uma base positiva e um time competitivo.

  • Depois que você deixou o São Paulo, recebeu muito apoio público dos jogadores. O que mais te magoou nessa crise?

    O carinho dos jogadores é uma das maiores formas de reconhecimento que qualquer treinador pode receber. Não guardo rancor, pois o futebol está repleto de situações como essa. O que permanece é o respeito mútuo e a sensação de que o grupo acreditava no que estávamos construindo juntos.

  • Treinei nas ligas do Catar e dos Emirados Árabes Unidos. Qual é a sua opinião sobre treinar um clube da Liga Roshen da Arábia Saudita?

    Sou um profissional do mundo do futebol. Trabalhei no Catar e nos Emirados Árabes Unidos e testemunhei de perto o enorme crescimento do futebol na região. A Arábia Saudita está passando por um grande desenvolvimento em todos os níveis, e os investimentos realizados lá elevaram o nível de competitividade do campeonato. No entanto, independentemente do nome do país, o que sempre me motiva é o projeto esportivo, a ambição e a visão do clube.

  • Seu nome foi associado ao treinamento de Lionel Messi no Inter de Miami. Você recebeu alguma proposta do clube americano ou de outros clubes depois de deixar o São Paulo?

    Houve conversas e contatos com vários clubes, o que é natural após o fim de uma determinada etapa da carreira. O projeto do Inter de Miami é extremamente atraente, assim como o crescimento que o futebol está experimentando nos Estados Unidos. Mas hoje em dia me tornei mais seletivo na escolha dos projetos. Quero ter certeza de que estou dando o passo certo na minha carreira.

  • Ele jogou sob o comando de José Mourinho no Chelsea e na Inter de Milão. Você acha que ele é capaz de ter sucesso no Real Madrid?

    Mourinho nasceu para vencer. Onde quer que vá, ele leva consigo o espírito competitivo e a mentalidade vencedora. O Real Madrid é um clube que impõe sempre a máxima pressão, e Mourinho compreende perfeitamente essa cultura e esse tipo de desafio. Se tiver a oportunidade de voltar, o sucesso será sempre uma possibilidade real para ele.