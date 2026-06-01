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Hernan crespo - Exclusive interviewKooora.com

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Crispó em entrevista ao Koora (2/1): A Argentina é candidata ao título da Copa do Mundo mesmo sem Messi... e duas condições para quebrar a maldição de 64 anos

H. Crespo
L. Messi
Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
Copa do Mundo
L. Scaloni
D. Maradona
J. Alvarez
L. Martinez
C. Ancelotti
Argentina
Argélia
EUA
Itália

O novo formato da Copa do Mundo é uma “faca de dois gumes”... e a camisa do Tango altera o desempenho dos jogadores

A Argentina é capaz de derrotar o “Brasil de Ancelotti”… e recuso-me a menosprezar a conquista de Scaloni

A comparação entre Messi e Maradona não adianta... e este é o melhor atacante latino do mundo

Enzo é uma contratação perfeita para o Real Madrid... e este é o meu conselho para Álvarez

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, o nome da Argentina volta a ocupar o centro das atenções, como atual campeã que almeja repetir o feito e escrever um novo capítulo histórico.

Em meio a essa expectativa, um dos maiores atacantes do tango da história, Hernán Crespo, abre seu coração em uma entrevista exclusiva à Koora, falando sobre as chances da seleção de seu país, o futuro de Lionel Messi, a disputa entre as estrelas e os segredos da mentalidade que levou a Argentina de volta ao topo do mundo.

Crispó, que escreveu seu nome em letras de ouro na história do futebol argentino, não fala aqui apenas como analista ou técnico com conquistas continentais, mas como uma das maiores lendas do ataque na história da “Albiceleste”. Um atacante que marcou 35 gols pela seleção em 64 partidas entre 1995 e 2007, incluindo 4 gols em 8 jogos na Copa do Mundo, e viveu as noites mais gloriosas do futebol como jogador de grandes clubes como Milan, Inter, Chelsea e River Plate, antes de dar continuidade ao seu sucesso na carreira técnica, conquistando títulos continentais na América do Sul e na Ásia.

Na primeira parte de sua entrevista à Koora, Crespo fala abertamente sobre a capacidade da Argentina de manter o título da Copa do Mundo mesmo caso Messi se aposente, e revela as duas condições que considera fundamentais para quebrar o impasse histórico, além de se recusar a menosprezar a conquista de Lionel Scaloni no Catar.

A entrevista não se limita à seleção argentina, já que Crespo também escolhe o melhor atacante latino-americano do mundo atualmente e fala sobre o futuro de Julián Álvarez e Enzo Fernández, além de dar sua opinião sobre a eterna comparação entre Lionel Messi e Diego Maradona.

Uma entrevista repleta de mensagens e previsões antes de uma Copa do Mundo que parece excepcional, especialmente com a Argentina em um grupo complicado que inclui Argélia, Jordânia e Áustria. Será que os companheiros de Messi conseguirão manter o trono mundial? E o que Crispo vê nesta geração que o faz acreditar na capacidade deles de fazer história novamente?Eagora , a primeira parte da entrevista:

  • Como técnico, você acha que o novo formato da Copa do Mundo é benéfico para o futebol ou que vai causar cansaço nos jogadores devido ao grande número de partidas?

    É uma faca de dois gumes. Por um lado, dá a um número maior de países e jogadores a chance de viver o sonho da Copa do Mundo. Por outro lado, o calendário de jogos está quase atingindo seu limite máximo. Como técnico, minha principal preocupação será sempre a saúde física e mental dos jogadores. Sem jogadores em sua melhor forma, o futebol perde grande parte de sua qualidade.

    • Publicidade
  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Há 64 anos que nenhuma seleção consegue vencer a Copa do Mundo duas vezes consecutivas. Será que a seleção argentina conseguirá quebrar essa maldição?

    Esta geração da seleção argentina já provou que adora quebrar barreiras históricas; o espírito coletivo e a mentalidade construídos por Lionel Scaloni são extremamente fortes. E se a equipe mantiver sua humildade e sua sede de vitória, ela tem todas as ferramentas necessárias para fazer história mais uma vez.

  • Há quem considere que vários astros da seleção argentina, campeã da Copa do Mundo de 2022, estão apresentando um desempenho abaixo do esperado em seus clubes, o que ameaça as chances da seleção de defender o título. O que você acha?

    Não concordo com isso. Jogar pela seleção é completamente diferente de jogar pelo clube. Quando o jogador veste a camisa da Argentina, ele entra em um estado muito especial, tanto no plano emocional quanto no competitivo. Além disso, o espírito de equipe da seleção é tão forte que acaba protegendo os indivíduos. Os jogadores sabem exatamente o que se espera deles quando se reúnem.

  • Argentinean striker Hernan Crespo (R) poAFP

    Você jogou sob o comando de Carlo Ancelotti no Milan e no Parma, e agora ele é o técnico do rival Brasil. Se o Brasil enfrentar a Argentina na Copa do Mundo, qual é a sua previsão para o resultado?

    Carlo é um verdadeiro mestre, e tenho por ele um carinho especial e profundo, mas meu coração é albasteiro. Será uma partida extremamente emocionante do ponto de vista tático. Certamente o Brasil vai ganhar muito em organização e experiência com ele, mas essa seleção argentina tem um espírito de luta e uma união que são muito difíceis de superar. E, como argentino, sempre torcerei pela Argentina.

  • Argentina v Zambia - International FriendlyGetty Images Sport

    Apesar da conquista da Copa do Mundo de 2022, há quem acredite que Lionel Scaloni não tem experiência suficiente para treinar a Argentina e que o título foi conquistado basicamente graças a Messi. O que você acha?

    Isso é uma falta de respeito pelo trabalho realizado por Lionel Scaloni. É claro que a presença de Messi ajuda, pois ele é o maior jogador da história. Mas Messi também jogou em edições anteriores da Copa do Mundo e a Argentina não conseguiu vencer. Scaloni construiu um sistema, uma identidade e um ambiente que fizeram com que todos, incluindo Messi, dessem o melhor de si. O mérito é inteiramente da comissão técnica e de todo o grupo.

  • Imagine que Messi decidisse se aposentar hoje. Você acha que a Argentina conseguiria ganhar a Copa do Mundo sem ele?

    A seleção argentina nunca será apenas um único jogador, mesmo que Messi seja uma figura única e fundamental em tudo o que essa geração conquistou. Ele proporcionou à equipe confiança, liderança e uma base futebolística excepcional. Sem ele, talvez seja necessário fazer alguns ajustes, mas a Argentina continuará sendo uma das principais favoritas em qualquer Copa do Mundo.

  • Quem é o maior jogador da história da Argentina: Messi ou Diego Maradona?

    Temos sorte por sermos o único país que pôde desfrutar dos maiores jogadores da história. Diego era pura paixão e o herói da minha infância. Já Leo representa a perfeição técnica e a consistência ao extremo. Não sinto necessidade de compará-los. Como argentino, sinto apenas gratidão por ter vivido a época de ambos.

  • Quem é o melhor atacante latino-americano do mundo atualmente?

    Para mim, Lautaro Martínez é o melhor.

  • Argentina v Ecuador - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    Se a decisão fosse sua, você o preferiria a Julián Álvarez como atacante titular da Argentina na Copa do Mundo?

    Isso depende muito do tipo de partida e do plano tático. Lautaro traz presença física, domínio dentro da área e capacidade de finalizar as jogadas. Já Julian traz movimento constante, pressão alta e intensidade no jogo. Como técnico, minha tarefa será encontrar uma maneira de fazer com que os dois se complementem, pois são atacantes de nível mundial.

  • Há notícias na imprensa de que o Barcelona quer contratar o Álvarez. Você o aconselharia a ir embora?

    Julian já joga em um dos melhores clubes do mundo, e isso também deve ser valorizado. Se ele se sente importante e tem continuidade, não há necessidade urgente de sair. Mas o Barcelona sempre será um clube especial para qualquer jogador de futebol. O mais importante é que ele tome sua decisão com base em seu desenvolvimento e satisfação esportiva.

  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-TOTTENHAMAFP

    O que você acha da possibilidade de Enzo Fernández se transferir para o Real Madrid após seus problemas com o Chelsea?

    Enzo possui a qualidade, a personalidade e a mentalidade necessárias para jogar em qualquer clube do mundo. O Real Madrid está sempre em busca de jogadores capazes de lidar com a pressão mais intensa, e ele se encaixa perfeitamente nesse perfil. Apesar de qualquer fase difícil que tenha passado no Chelsea, seu nível é inquestionável, e ele pode brilhar de forma exemplar em Madri.

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