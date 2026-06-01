Crispó em entrevista ao Koora (2/1): A Argentina é candidata ao título da Copa do Mundo mesmo sem Messi... e duas condições para quebrar a maldição de 64 anos

O novo formato da Copa do Mundo é uma “faca de dois gumes”... e a camisa do Tango altera o desempenho dos jogadores

A Argentina é capaz de derrotar o “Brasil de Ancelotti”… e recuso-me a menosprezar a conquista de Scaloni

A comparação entre Messi e Maradona não adianta... e este é o melhor atacante latino do mundo

Enzo é uma contratação perfeita para o Real Madrid... e este é o meu conselho para Álvarez

A poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México, o nome da Argentina volta a ocupar o centro das atenções, como atual campeã que almeja repetir o feito e escrever um novo capítulo histórico.

Em meio a essa expectativa, um dos maiores atacantes do tango da história, Hernán Crespo, abre seu coração em uma entrevista exclusiva à Koora, falando sobre as chances da seleção de seu país, o futuro de Lionel Messi, a disputa entre as estrelas e os segredos da mentalidade que levou a Argentina de volta ao topo do mundo.

Crispó, que escreveu seu nome em letras de ouro na história do futebol argentino, não fala aqui apenas como analista ou técnico com conquistas continentais, mas como uma das maiores lendas do ataque na história da “Albiceleste”. Um atacante que marcou 35 gols pela seleção em 64 partidas entre 1995 e 2007, incluindo 4 gols em 8 jogos na Copa do Mundo, e viveu as noites mais gloriosas do futebol como jogador de grandes clubes como Milan, Inter, Chelsea e River Plate, antes de dar continuidade ao seu sucesso na carreira técnica, conquistando títulos continentais na América do Sul e na Ásia.

Na primeira parte de sua entrevista à Koora, Crespo fala abertamente sobre a capacidade da Argentina de manter o título da Copa do Mundo mesmo caso Messi se aposente, e revela as duas condições que considera fundamentais para quebrar o impasse histórico, além de se recusar a menosprezar a conquista de Lionel Scaloni no Catar.

A entrevista não se limita à seleção argentina, já que Crespo também escolhe o melhor atacante latino-americano do mundo atualmente e fala sobre o futuro de Julián Álvarez e Enzo Fernández, além de dar sua opinião sobre a eterna comparação entre Lionel Messi e Diego Maradona.

Uma entrevista repleta de mensagens e previsões antes de uma Copa do Mundo que parece excepcional, especialmente com a Argentina em um grupo complicado que inclui Argélia, Jordânia e Áustria. Será que os companheiros de Messi conseguirão manter o trono mundial? E o que Crispo vê nesta geração que o faz acreditar na capacidade deles de fazer história novamente?Eagora , a primeira parte da entrevista: