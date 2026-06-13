Crises silenciosas ofuscam o brilho das estrelas... Será que o Marrocos aproveita a confusão do Brasil?

Embora os holofotes geralmente se voltem para a seleção brasileira quando se começa a falar dos favoritos à conquista da Copa do Mundo, o confronto da “Seleção” contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 apresenta um cenário diferente desta vez, especialmente devido ao grande desenvolvimento que a seleção marroquina vem apresentando nos últimos anos e à sua capacidade de enfrentar as grandes seleções mundiais.

Os Leões do Atlante entram em campo com grande confiança, conquistada pelos resultados históricos alcançados nos últimos anos, com destaque para a conquista sem precedentes na Copa do Mundo de 2022, quando se tornaram a primeira seleção árabe e africana a chegar às semifinais, além de contar com um elenco de jogadores que atuam nos maiores clubes europeus e possuem vasta experiência em grandes partidas.

Além disso, a seleção marroquina não carece de motivação moral antes do confronto com o Brasil, já que havia superado o gigante latino-americano no último confronto entre as duas equipes em 2023, quando conquistou uma vitória histórica por 2 a 1 em Tânger, em uma partida na qual confirmou sua capacidade de acompanhar e superar uma das maiores seleções da história do futebol.

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Por outro lado, a seleção brasileira chega à Copa do Mundo de 2026 como detentora do recorde de títulos mundiais e uma das principais candidatas a reconquistar a taça, ausente de seus troféus desde 2002, mas o quadro dentro do campo de treinamento da “Seleção” parece menos ideal do que sugere a lista de estrelas liderada pelo experiente técnico italiano Carlo Ancelotti.

A seleção brasileira se prepara para estrear na competição em meio a crescentes dúvidas sobre a capacidade do pentacampeão mundial de recuperar rapidamente seu prestígio, diante de uma série de problemas técnicos e lesões que têm preocupado a torcida e a mídia brasileira nos últimos meses, o que abre espaço para uma pergunta legítima: Será que o Marrocos conseguirá aproveitar essas circunstâncias e alcançar um novo resultado positivo contra a Seleção?