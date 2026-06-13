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Crises silenciosas ofuscam o brilho das estrelas... Será que o Marrocos aproveita a confusão do Brasil?

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
C. Ancelotti
Brasil
Marrocos
EUA
Itália

Nem tudo que reluz é ouro... O que a Seleção esconde antes de iniciar sua jornada na Copa do Mundo de 2026?

Embora os holofotes geralmente se voltem para a seleção brasileira quando se começa a falar dos favoritos à conquista da Copa do Mundo, o confronto da “Seleção” contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo de 2026 apresenta um cenário diferente desta vez, especialmente devido ao grande desenvolvimento que a seleção marroquina vem apresentando nos últimos anos e à sua capacidade de enfrentar as grandes seleções mundiais.

Os Leões do Atlante entram em campo com grande confiança, conquistada pelos resultados históricos alcançados nos últimos anos, com destaque para a conquista sem precedentes na Copa do Mundo de 2022, quando se tornaram a primeira seleção árabe e africana a chegar às semifinais, além de contar com um elenco de jogadores que atuam nos maiores clubes europeus e possuem vasta experiência em grandes partidas.

Além disso, a seleção marroquina não carece de motivação moral antes do confronto com o Brasil, já que havia superado o gigante latino-americano no último confronto entre as duas equipes em 2023, quando conquistou uma vitória histórica por 2 a 1 em Tânger, em uma partida na qual confirmou sua capacidade de acompanhar e superar uma das maiores seleções da história do futebol.

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Por outro lado, a seleção brasileira chega à Copa do Mundo de 2026 como detentora do recorde de títulos mundiais e uma das principais candidatas a reconquistar a taça, ausente de seus troféus desde 2002, mas o quadro dentro do campo de treinamento da “Seleção” parece menos ideal do que sugere a lista de estrelas liderada pelo experiente técnico italiano Carlo Ancelotti.

A seleção brasileira se prepara para estrear na competição em meio a crescentes dúvidas sobre a capacidade do pentacampeão mundial de recuperar rapidamente seu prestígio, diante de uma série de problemas técnicos e lesões que têm preocupado a torcida e a mídia brasileira nos últimos meses, o que abre espaço para uma pergunta legítima: Será que o Marrocos conseguirá aproveitar essas circunstâncias e alcançar um novo resultado positivo contra a Seleção?

  • Resultados pouco animadores, apesar da abundância de estrelas

    No papel, o Brasil parece ser uma das seleções mais completas em termos de qualidade dos jogadores e experiência internacional, mas o desempenho em campo não tem correspondido às expectativas nos últimos tempos.

    A seleção brasileira foi alvo de críticas generalizadas na imprensa local após a goleada sofrida contra a França em março passado, antes de conquistar uma vitória pouco convincente sobre o Egito em um amistoso no qual a equipe não demonstrou a habitual agressividade ofensiva, já que os gols brasileiros foram resultado de erros defensivos mais do que de uma clara superioridade ofensiva.

    Além disso, a trajetória nas eliminatórias para a Copa do Mundo não foi tranquila para a Seleção, que sofreu com resultados instáveis no início, antes de recuperar gradualmente o equilíbrio e garantir a classificação nas últimas etapas.

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  • Golpes sucessivos para Ancelotti

    As dificuldades do Brasil não se limitaram apenas ao aspecto técnico, mas se estenderam ao problema das lesões, que privou Ancelotti de vários de seus principais jogadores antes do início do torneio.

    Na última temporada, Rodrigo, Estevão e Éder Militão sofreram lesões que afetaram sua preparação, enquanto a comissão técnica sofreu um novo golpe com a lesão do lateral-direito Wesley durante o amistoso contra o Egito, lesão que acabou com suas esperanças de participar da Copa do Mundo.

    Esses acontecimentos levaram Ancelotti a convocar o meio-campista da Atalanta, Ederson, para substituir Wesley na lista final.

    Além disso, a lesão de Raphinha causou preocupações no elenco brasileiro nas últimas semanas, antes de o jogador se recuperar e ficar pronto para participar do torneio.

    Já o caso mais preocupante diz respeito a Neymar da Silva, o maior artilheiro da história da seleção brasileira, que ainda está longe de estar totalmente pronto. Ancelotti confirmou em suas últimas declarações que Neymar não estará pronto para jogar contra o Marrocos, enquanto reportagens da imprensa brasileira indicaram que sua estreia pode ser adiada até as fases eliminatórias, caso a seleção consiga se classificar.

  • Uma baixa inesperada reduz as opções ofensivas

    Enquanto o Brasil enfrenta ausências e lesões, algumas decisões técnicas geraram polêmica, depois que Ancelotti decidiu deixar de fora vários nomes de destaque do ataque.

    Entre os mais notáveis excluídos está João Pedro, que teve uma temporada de destaque no Chelsea e cuja ausência foi considerada por muitos uma das maiores surpresas da lista final, além de Antony, que recuperou grande parte de seu nível no Real Betis, e Richarlison, cujo retorno à seleção foi reivindicado por vários analistas e torcedores.

    Essas decisões reduziram as opções ofensivas do técnico italiano, especialmente com a falta de preparação total de Neymar e a queda de rendimento de alguns outros jogadores em comparação com os anos anteriores.

  • Mais uma lesão agrava a situação do zagueiro

    Se as lesões representam uma crise para Ancelotti, a posição de lateral parece ser o maior desafio que o técnico italiano enfrenta antes do início do campeonato.

    Ao longo de muitas décadas, o futebol brasileiro foi associado a nomes lendários nessa posição, como Carlos Alberto, Cafu, Roberto Carlos, Marcelo e Dani Alves, mas a realidade atual é completamente diferente.

    O próprio Ancelotti reconheceu essa crise em março passado, quando disse: “Todo mundo sabe disso, nos falta o que nunca nos faltou: os laterais. O Brasil tinha laterais fantásticos, mas agora há uma espécie de escassez”.

    Desde que assumiu o cargo, o técnico italiano experimentou 24 jogadores diferentes nas duas laterais em busca do equilíbrio necessário, mas a lesão de Wesley, poucos dias antes da primeira partida, desferiu um novo golpe em seus planos.

    O jogador da Roma era considerado o mais próximo de encarnar o modelo tradicional brasileiro nessa posição, graças à sua velocidade e capacidade ofensiva, o que tornou sua ausência particularmente significativa.

    Sem Wesley, Ancelotti contará com Douglas Santos na lateral esquerda, além da dupla experiente de Danilo e Alex Sandro, enquanto pode recorrer a Bremer ou Ibáñez como soluções defensivas na lateral direita.

    No entanto, essas opções conferem maior solidez à equipe na defesa, em troca da perda de parte da força ofensiva que sempre caracterizou os laterais brasileiros ao longo da história.

    Vários especialistas acreditam que essa crise se deve à saída precoce dos talentos brasileiros para a Europa, o que os priva do desenvolvimento dentro do ambiente futebolístico local que moldou a identidade dos laterais brasileiros por muitas décadas.

  • Marrocos tem o que é preciso para incomodar o gigante

    Por outro lado, a seleção marroquina não entra em campo como um time visitante que se limita a reagir, mas sim como uma equipe que, nos últimos anos, provou ser capaz de competir com as grandes potências mundiais em termos táticos, físicos e técnicos.

    Os Leões do Atlante se destacam por uma grande solidez defensiva e uma organização coletiva que os tornou uma das seleções mais difíceis de serem penetradas, além de possuírem jogadores capazes de fazer a diferença em transições rápidas e contra-ataques, pontos que podem representar uma ameaça real para a seleção brasileira, que sofre com algumas falhas defensivas e instabilidade nas laterais.

    Além disso, a estabilidade técnica e a coesão que caracterizam a seleção marroquina podem lhe conferir uma vantagem adicional diante de uma seleção brasileira que ainda busca a melhor formação possível sob o comando de Ancelotti antes de entrar nas fases decisivas.

  • Uma oportunidade no Marrocos ou um retorno ao Brasil?

    Apesar de todos esses fatores, as especulações sobre a seleção brasileira continuam sendo feitas com cautela. A equipe ainda conta com um elenco repleto de estrelas capazes de fazer a diferença a qualquer momento, e a experiência de Ancelotti na gestão de grandes competições lhe confere uma vantagem que não pode ser ignorada.

    Mas o certo é que o Marrocos enfrentará uma versão diferente do Brasil; uma versão que chega à Copa do Mundo com a ambição de recuperar os glórias do passado, mas que também carrega mais dúvidas do que nunca.

    Talvez o que torne o confronto ainda mais emocionante seja o fato de que o último confronto entre as duas seleções terminou com uma vitória histórica do Marrocos, o que dá aos Leões do Atlante uma confiança extra e os faz acreditar na possibilidade de repetir o cenário diante de um dos maiores favoritos ao título.

    Entre o sonho da sexta estrela e o desejo do Marrocos de confirmar que sua vitória anterior não foi apenas uma exceção, o confronto esperado parece ser um dos jogos mais emocionantes e aguardados da primeira fase da Copa do Mundo de 2026, em um encontro que pode definir antecipadamente o panorama da disputa dentro do Grupo C.

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