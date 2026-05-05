Crise no Real Madrid? Kylian Mbappé e Antonio Rüdiger envolvidos em desentendimentos no vestiário antes do El Clásico

Os primeiros sinais de problemas surgiram em abril, quando o experiente zagueiro Rüdiger teria se envolvido em uma discussão acalorada com um companheiro de equipe no centro de treinamento do clube.

O site The Athletic informa que o jogador da seleção alemã foi o instigador do confronto, o que abalou ainda mais um elenco já abalado pela eliminação da Liga dos Campeões nas mãos do Bayern de Munique.

Embora o zagueiro tenha se desculpado posteriormente e tentado fazer as pazes convidando o elenco e suas famílias para um almoço da equipe, o incidente criou um clima tenso para as últimas semanas da temporada.

Apesar do incidente, Rudiger não sofreu nenhuma punição interna formal, embora o caso continue sendo um assunto importante nos círculos internos do clube, enquanto se preparam para uma viagem de alto risco à Catalunha.



