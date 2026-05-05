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Crise no Real Madrid? Kylian Mbappé e Antonio Rüdiger envolvidos em desentendimentos no vestiário antes do El Clásico
Rudiger provoca confronto no vestiário
Os primeiros sinais de problemas surgiram em abril, quando o experiente zagueiro Rüdiger teria se envolvido em uma discussão acalorada com um companheiro de equipe no centro de treinamento do clube.
O site The Athletic informa que o jogador da seleção alemã foi o instigador do confronto, o que abalou ainda mais um elenco já abalado pela eliminação da Liga dos Campeões nas mãos do Bayern de Munique.
Embora o zagueiro tenha se desculpado posteriormente e tentado fazer as pazes convidando o elenco e suas famílias para um almoço da equipe, o incidente criou um clima tenso para as últimas semanas da temporada.
Apesar do incidente, Rudiger não sofreu nenhuma punição interna formal, embora o caso continue sendo um assunto importante nos círculos internos do clube, enquanto se preparam para uma viagem de alto risco à Catalunha.
- AFP
Mbappé entra em conflito com a comissão técnica
A tensão não se limitou ao elenco de jogadores, já que Mbappé se viu no meio de uma discussão com um membro da comissão técnica de Álvaro Arbeloa. O francês teria reagido furiosamente durante um exercício de treino em que um membro da comissão técnica atuava como árbitro assistente e sinalizou um impedimento contra ele.
Mbappé teria usado “palavras ofensivas” durante a discussão, aumentando a sensação crescente de atrito entre o astro e a comissão técnica.
Isso vem na sequência de rumores anteriores sobre um rompimento nas relações entre Mbappé e a comissão técnica, depois que ele demonstrou frustração durante uma substituição recente.
Viagem de recuperação controversa causa indignação
A decisão de Mbappé de viajar para a Itália e a Sardenha enquanto se recuperava de uma lesão no tendão da coxa também se tornou um grande ponto de discórdia. Enquanto seus companheiros de equipe lutavam para conquistar uma vitória contra o Espanyol, a viagem do atacante foi vista por muitos como uma falta de comprometimento durante um período crítico para o clube. Alguns membros da comissão técnica criticaram, em particular, o clube por não ter adotado uma postura mais firme em relação às atividades do jogador durante sua reabilitação.
No entanto, a equipe do jogador rebateu o que considera um tratamento injusto. Em um comunicado, seus representantes afirmaram: “Parte das críticas se baseia em uma interpretação exagerada de elementos relacionados a um período de recuperação rigorosamente supervisionado pelo clube e não reflete a realidade do comprometimento de Kylian e de seu trabalho diário pela equipe.”
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Arbeloa mantém-se evasivo quanto à sua disponibilidade para o Clássico
Arbeloa tentou minimizar o drama, insistindo que os jogadores têm liberdade para administrar seu próprio tempo. “No tempo livre, cada jogador faz o que achar melhor, e eu não me meto nisso”, afirmou o técnico.
Ele esclareceu ainda que “todo o planejamento em relação aos jogadores lesionados é supervisionado e gerenciado pela equipe médica do Real Madrid, que é quem decide quando eles precisam ir a Valdebebas e quando não precisam”.
Apesar da demonstração pública de apoio, relatos sugerem que Arbeloa está, em particular, insatisfeito com a forma como a diretoria lidou com a situação. O foco agora se volta para saber se o artilheiro do clube estará apto para o confronto de domingo no Camp Nou.