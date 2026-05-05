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AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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Crise no AC Milan? Massimiliano Allegri realiza reunião de emergência com o elenco enquanto as esperanças de classificação para a Liga dos Campeões se esvaem

Milan
M. Allegri
Campeonato Italiano

O AC Milan enfrenta um momento crucial da temporada após a decepcionante derrota por 2 a 0 para o Sassuolo no domingo. Com apenas três partidas restantes na Série A, a vantagem do time na briga por uma vaga na Liga dos Campeões está se esvaindo. O técnico Massimiliano Allegri reuniu o elenco em Milanello, exigindo uma mudança radical de mentalidade para garantir a classificação entre os quatro primeiros e salvar a temporada.

  • Allegri exige responsabilidade em Milanello

    De acordo com o Tuttomercatoweb, Allegri escolheu um momento de grande tensão na terça-feira para se dirigir diretamente aos seus jogadores no centro de treinamento do clube. O Rossoneri vem enfrentando dificuldades recentemente, culminando em uma frustrante derrota por 2 a 0 fora de casa para o Sassuolo. Essa fase negativa deixa o Milan na terceira posição da tabela da Série A, com 67 pontos, seguido de perto pela Juventus e pela Roma. O técnico de 58 anos exortou o grupo a refletir sobre sua trajetória e insistiu que o elenco deve assumir imediatamente a responsabilidade coletiva para evitar um colapso total.

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  • US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Respeito pela camisa e pelos torcedores leais

    O técnico destacou especialmente o trabalho árduo realizado pelo elenco. Allegri transmitiu uma mensagem clara ao vestiário, lembrando-os de que trabalharam com seriedade e intensidade durante 10 meses, tornando responsabilidade de todos concluir esse caminho e alcançar os objetivos traçados. Seu discurso foi além das táticas, enfatizando o peso de representar o clube. Ele exigiu que eles revertessem a situação por si mesmos, pela camisa de prestígio e pelos torcedores leais. Os torcedores visitantes apoiaram a equipe incessantemente em Reggio Emilia, do primeiro ao último apito, expressando sua compreensível insatisfação somente após o apito final.

  • Um delicado equilíbrio entre tensão e tranquilidade

    Embora a reunião tenha sido intensa e sincera, o ex-técnico da Juventus também está tentando cuidar do estado psicológico de um elenco que está com a confiança abalada. O Milan tem atualmente uma vantagem de três pontos sobre a Juventus, que ocupa a quarta colocação, o que significa que qualquer novo tropeço pode ser desastroso. O técnico está plenamente ciente de que precisa extrair até a última gota de esforço do seu elenco atual para que o clube consiga manter a calma nessa corrida frenética pelas quatro primeiras posições.

  • US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    O futuro do projeto em destaque

    Os três jogos restantes do campeonato contra Atalanta, Genoa e Cagliari serão decisivos para a permanência de Allegri no cargo. O clube precisa conquistar pontos essenciais para garantir a vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. Caso não consiga, mudanças radicais no projeto esportivo poderão marcar a iminente janela de transferências de verão no San Siro.

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