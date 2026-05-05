Crise no AC Milan? Massimiliano Allegri realiza reunião de emergência com o elenco enquanto as esperanças de classificação para a Liga dos Campeões se esvaem

De acordo com o Tuttomercatoweb, Allegri escolheu um momento de grande tensão na terça-feira para se dirigir diretamente aos seus jogadores no centro de treinamento do clube. O Rossoneri vem enfrentando dificuldades recentemente, culminando em uma frustrante derrota por 2 a 0 fora de casa para o Sassuolo. Essa fase negativa deixa o Milan na terceira posição da tabela da Série A, com 67 pontos, seguido de perto pela Juventus e pela Roma. O técnico de 58 anos exortou o grupo a refletir sobre sua trajetória e insistiu que o elenco deve assumir imediatamente a responsabilidade coletiva para evitar um colapso total.