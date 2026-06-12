Crise nas transferências do Wolves! Kieran Trippier ameaça desistir do acordo com o Molineux após a surpreendente demissão de Rob Edwards

De acordo com a Sky Sports, Trippier está avaliando se deve prosseguir com sua transferência para o Wolves após a decisão do clube de demitir Edwards. O jogador de 35 anos só havia concordado em se juntar ao time da Championship na semana passada e foi apresentado oficialmente na segunda-feira como uma das principais contratações do verão. O papel de Edwards na transferência foi significativo. O ex-jogador da seleção inglesa escolheu o Wolves após acreditar na visão apresentada pelo técnico, mas esse projeto ficou em dúvida com a saída do treinador.

Trippier teria sido informado da demissão de Edwards por alguém de fora do clube na manhã de quinta-feira. Tendo chegado como jogador sem contrato após deixar o Newcastle, ele agora está reavaliando se deseja continuar fazendo parte dos planos do Wolves sob o comando de um novo técnico.