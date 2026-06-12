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Crise nas transferências do Wolves! Kieran Trippier ameaça desistir do acordo com o Molineux após a surpreendente demissão de Rob Edwards
O futuro de Trippier no Wolves fica em dúvida
De acordo com a Sky Sports, Trippier está avaliando se deve prosseguir com sua transferência para o Wolves após a decisão do clube de demitir Edwards. O jogador de 35 anos só havia concordado em se juntar ao time da Championship na semana passada e foi apresentado oficialmente na segunda-feira como uma das principais contratações do verão. O papel de Edwards na transferência foi significativo. O ex-jogador da seleção inglesa escolheu o Wolves após acreditar na visão apresentada pelo técnico, mas esse projeto ficou em dúvida com a saída do treinador.
Trippier teria sido informado da demissão de Edwards por alguém de fora do clube na manhã de quinta-feira. Tendo chegado como jogador sem contrato após deixar o Newcastle, ele agora está reavaliando se deseja continuar fazendo parte dos planos do Wolves sob o comando de um novo técnico.
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Indignação com a forma como a decisão foi conduzida
Diz-se que Edwards e sua comissão técnica tomaram conhecimento de suas demissões na noite de quarta-feira e ficaram insatisfeitos com a forma como a notícia foi comunicada. O ex-técnico do Luton Town vinha se preparando para a nova temporada da Championship ao lado de sua equipe e estava fortemente envolvido nos planos de contratação.
A situação também frustrou Trippier, que, segundo relatos, se sente decepcionado com a mudança repentina. O zagueiro havia cancelado suas férias para realizar exames médicos e finalizar sua transferência para o Wolves no início desta semana.
O Wolves enfrenta uma incerteza crescente
As repercussões vão além do futuro de Trippier. O Wolves vinha construindo sua estratégia de contratações para o verão em torno de Edwards, que foi fundamental para trazer tanto Trippier quanto Raúl Jiménez para o clube.
O compromisso de Trippier agora parece incerto, apesar de ele ter concordado em se juntar ao time. Como ele deve se tornar oficialmente jogador do Wolves em 1º de julho, quando seu contrato com o Newcastle expira, resta uma oportunidade limitada para ele explorar uma possível saída. O episódio também levantou questões sobre a comunicação dentro do clube, com tanto a comissão técnica quanto os principais novos contratados supostamente pegos de surpresa pela decisão.
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Novo chefe encarregado de restaurar a estabilidade
O Wolves já está se movimentando para nomear um substituto, e espera-se que o técnico do Gil Vicente, César Peixoto, assuma o cargo. O desafio imediato do clube será restaurar a confiança e evitar mais transtornos em seus planos para o verão. Manter Trippier comprometido com o projeto provavelmente será uma prioridade. Após alguns dias turbulentos em Molineux, o Wolves agora enfrenta a tarefa de convencer sua grande contratação de que as ambições do clube permanecem inalteradas, apesar da mudança na direção técnica.