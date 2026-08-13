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Khaled Mahmoud

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Crise na lateral resolvida? Newcastle avança para contratar Amar Dedic, do Benfica, antes da estreia na Premier League contra o Liverpool

Newcastle
A. Dedic
Benfica
Campeonato Português
Premier League

O Newcastle United está trabalhando em um acordo urgente para levar o lateral do Benfica Amar Dedic para St James' Park, enquanto corre para resolver uma crise de lesões na defesa. Com a estreia na Premier League contra o Liverpool se aproximando rapidamente, o Newcastle espera que o internacional de Bósnia e Herzegovina possa oferecer uma solução imediata para a falta de opções experientes no elenco.

  • Resolvendo a crise de disponibilidade na defesa

    Segundo o The Athletic, o Newcastle United está trabalhando ativamente em um acordo por Dedic para reforçar um elenco severamente desfalcado por lesões e saídas de destaque. Embora o lateral de 23 anos tenha uma cláusula de rescisão de €50 milhões (£42,7 milhões), há uma expectativa generalizada de que uma taxa significativamente menor possa ser acertada.

    Matthias Jaissle está ansioso para fazer do bósnio sua primeira contratação desde que assumiu o comando no início deste mês. Tendo treinado Dedic anteriormente tanto no FC Liefering quanto no Red Bull Salzburg, o técnico alemão vê a relação já existente entre eles como um fator-chave para acelerar a integração do lateral ao elenco.

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  • Crystal Palace v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reforços urgentes para a estreia do Liverpool

    O momento da contratação é crucial para o Newcastle, que enfrenta uma estreia difícil na Premier League contra o Liverpool em 23 de agosto sem um lateral-direito experiente em condições de jogo. Tino Livramento segue fora após uma pequena operação na panturrilha em junho, enquanto Lewis Miley ainda está recuperando a forma física depois de uma perna quebrada.

    Se um acordo com o Benfica for fechado a tempo, Dedic deve ir direto para o time titular contra o Liverpool. Como o retorno de Livramento não é esperado antes do fim do mês, o defensor bósnio seria lançado imediatamente em uma situação de grande pressão no St James' Park.

  • Jaissle identifica uma necessidade evidente

    O elenco herdado por Jaissle precisa urgentemente de uma reformulação após uma onda de saídas de peso. Eddie Howe já havia destacado a falta de profundidade e experiência, mas o problema se intensificou nas laterais com as saídas de Kieran Trippier, Emil Krafth e Matt Targett, deixando o Newcastle sem qualquer reforço experiente para a posição até agora neste verão.

    Embora haja empolgação a longo prazo em torno da chegada de Jaissle a Tyneside, o sucesso imediato depende de contratações rápidas para se adequar ao seu estilo de pressão em alta intensidade. Dedic seria a sexta contratação de verão do Newcastle, e apenas a segunda com mais de 20 anos, após as chegadas dos goleiros Ewen Jaouen e Lukas Hornicek, dos meio-campistas Aladji Bamba e Sean Steur, e do ponta Bazoumana Toure.

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    Vencedor comprovado com histórico no St James' Park

    Dedic se juntou ao Benfica no verão de 2025, após um período por empréstimo no Marseille. O defensor bósnio já tem títulos no currículo, tendo vencido a Bundesliga Austríaca com o Red Bull Salzburg na temporada 2022-23 e conquistado a Supertaça Cândido de Oliveira com o Benfica em 2025.

    Embora o defensor nascido na Áustria tenha tido uma noite difícil em St James' Park durante a derrota do Benfica por 3 a 0 na Champions League na temporada passada, quando Anthony Gordon o expôs constantemente, o Newcastle acredita que ele continuará seu desenvolvimento e alcançará novos patamares sob a orientação de Jaissle.

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