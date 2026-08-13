Segundo o The Athletic, o Newcastle United está trabalhando ativamente em um acordo por Dedic para reforçar um elenco severamente desfalcado por lesões e saídas de destaque. Embora o lateral de 23 anos tenha uma cláusula de rescisão de €50 milhões (£42,7 milhões), há uma expectativa generalizada de que uma taxa significativamente menor possa ser acertada.

Matthias Jaissle está ansioso para fazer do bósnio sua primeira contratação desde que assumiu o comando no início deste mês. Tendo treinado Dedic anteriormente tanto no FC Liefering quanto no Red Bull Salzburg, o técnico alemão vê a relação já existente entre eles como um fator-chave para acelerar a integração do lateral ao elenco.