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Crise na lateral esquerda?! Por que Luke Shaw perdeu o treino do Manchester United antes da estreia na Liga dos Campeões contra o Sabah FK
Ausência planejada de Shaw é explicada
O lateral de 31 anos esteve visivelmente ausente do grupo principal em Carrington na manhã de quarta-feira. Com o United se preparando para receber o time azeri Sabah FK na noite de quinta-feira, sua ausência inicial chamou a atenção da torcida.
No entanto, a ausência do defensor foi totalmente planejada pelo departamento médico do clube. De acordo com o Manchester Evening News, Shaw estava apenas cumprindo um dia de descanso programado, e não lidando com um novo problema físico.
Matthijs de Ligt também esteve ausente do gramado, enquanto continua sua longa reabilitação de um grave problema nas costas. Em uma notícia melhor para Carrick, o jovem da base Harry Amass foi visto participando do trabalho com o grupo principal para ajudar a completar os números.
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Foco passa para o controle de carga
A natureza programada do descanso de Shaw destaca uma mudança clara no gerenciamento de carga em Old Trafford. O jogador de 31 anos foi presença constante na campanha da última temporada da Premier League, beneficiando-se em grande parte de um calendário mais leve, sem compromissos europeus.
Agora que o Manchester United está disputando competições continentais após um hiato de dois anos, preservar a condição física de peças-chave se tornou fundamental. O clube explorou ativamente opções para a lateral esquerda durante a janela de transferências de verão para oferecer cobertura adequada, mas acabou não conseguindo garantir uma reserva.
O destaque do Newcastle Lewis Hall foi monitorado de perto como alvo principal, antes de a equipe de recrutamento mudar o foco para alternativas mais baratas. Alejandro Balde, do Barcelona, e o defensor do Racing Santander Jorge Salinas foram avaliados, mas a janela se fechou sem que nenhuma adição fosse feita para esse setor.
A falta de opções na lateral esquerda continua sendo uma preocupação
Uma lesão de fato em Shaw provocaria uma grande reformulação defensiva para Carrick. Sem um reserva especialista no elenco principal, os laterais-direitos Diogo Dalot e Noussair Mazraoui seguem como os candidatos mais prováveis para atuar improvisados pela esquerda caso o inglês seja algum dia obrigado a ficar fora de ação.
Essa vulnerabilidade aumenta muito a pressão sobre a atual estratégia médica do United. Administrar uma sequência carregada de jogos em competições nacionais e europeias significa que a comissão técnica precisa escolher com muito cuidado os momentos de dar descanso aos titulares essenciais.
O elenco já opera com capacidade reduzida em outras áreas. Amad Diallo ainda se recupera de uma lesão no tornozelo sofrida apenas alguns dias antes do início da nova campanha. Enquanto isso, o reforço de verão Carlos Baleba segue afastado por um problema semelhante sofrido durante sua preparação de pré-temporada com o Brighton.
- AFP
Dérbi de Manchester tem prioridade
O United recebe o Sabah em Old Trafford na noite de quinta-feira como amplo favorito, o que dá a Carrick uma oportunidade ideal para rodar o elenco. Diante da perspectiva iminente de um clássico de Manchester de alto risco no domingo, vários jogadores pouco utilizados podem ganhar minutos importantes na Europa.
Ainda não se sabe se Shaw será imediatamente recolocado no time titular contra os visitantes do Azerbaijão. No entanto, seu programa de recuperação personalizado sugere fortemente que o experiente lateral está sendo preparado para o confronto decisivo do fim de semana com o Manchester City.
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