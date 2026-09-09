O lateral de 31 anos esteve visivelmente ausente do grupo principal em Carrington na manhã de quarta-feira. Com o United se preparando para receber o time azeri Sabah FK na noite de quinta-feira, sua ausência inicial chamou a atenção da torcida.

No entanto, a ausência do defensor foi totalmente planejada pelo departamento médico do clube. De acordo com o Manchester Evening News, Shaw estava apenas cumprindo um dia de descanso programado, e não lidando com um novo problema físico.

Matthijs de Ligt também esteve ausente do gramado, enquanto continua sua longa reabilitação de um grave problema nas costas. Em uma notícia melhor para Carrick, o jovem da base Harry Amass foi visto participando do trabalho com o grupo principal para ajudar a completar os números.



