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Crise na braçadeira do Barcelona! Hansi Flick enfrenta reformulação na liderança com as saídas de Ronald Araujo e Marc-Andre Ter Stegen
Vácuo de liderança no Camp Nou
O Barcelona se prepara para uma grande mudança na capitania do time principal após a saída de Ter Stegen, com Araujo prestes a seguir o mesmo caminho. A saída de Ter Stegen, que se transferiu por empréstimo para o Ajax, inicialmente promoveu Araujo ao posto principal, mas a própria possível transferência chocante para o Liverpool do uruguaio deixou a braçadeira em aberto.
Essas saídas forçaram Flick a reavaliar a liderança central de seu elenco. Até o fim da última temporada, a ordem estabelecida era formada por Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha e Pedri.
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De Jong e Raphinha devem assumir mais responsabilidade
Frenkie de Jong é agora o candidato natural a se tornar o primeiro capitão do Barcelona. No entanto, a atual lesão do holandês complica significativamente a situação. O meio-campista tem estado no centro de debates internos sobre sua recuperação, já que a cúpula do Barcelona teria ficado frustrada com o internacional da Holanda após sua aparente decisão de priorizar a Copa do Mundo em detrimento de seus compromissos com o clube.
É aí que Raphinha se torna particularmente importante, de acordo com o Mundo Deportivo. O brasileiro se transformou em uma das figuras mais influentes do elenco, dentro e fora de campo. Suas atuações, personalidade e relação com os companheiros aumentaram seu prestígio dentro do vestiário, fazendo dele um forte candidato a usar a braçadeira regularmente.
Eric Garcia e Gavi surgem como candidatos
Com De Jong, Raphinha e Pedri cotados para ocupar três das principais posições, o Barcelona ainda precisa de mais dois jogadores para completar seu grupo de capitães. A reportagem sugere que Eric Garcia é considerado um dos candidatos mais fortes para essas vagas. O ex-zagueiro do Manchester City tem experiência de atuar no mais alto nível e possui uma ligação profunda com o sistema de base do Barcelona. Sua formação em La Masia lhe dá uma vantagem adicional para entender as altas expectativas do clube.
Por outro lado, Gavi é outro jogador que pode ser considerado, apesar da idade relativamente jovem. O meio-campista tem apenas 22 anos, mas seu tempo no time principal do Barcelona já lhe deu experiência significativa. Mais importante, ele representa muitas das qualidades tradicionalmente associadas à identidade do clube, como intensidade e paixão.
- AFP
Flick encara uma decisão decisiva
A cúpula do clube está sob pressão para definir essas funções antes do início da temporada competitiva. Flick provavelmente contará com esses líderes designados para fazer a ponte entre a comissão técnica e um elenco repleto de jovens talentos.
Em última análise, o grupo de liderança terá a missão de manter a disciplina e o moral. Embora De Jong siga como a figura mais experiente remanescente do ciclo anterior, seu futuro a longo prazo e sua situação física significam que o peso da liderança provavelmente recairá sobre Raphinha e os formados em La Masia.
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