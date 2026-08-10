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Hansi FlickGetty Images
Muhammad Zaki

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Crise na braçadeira do Barcelona! Hansi Flick enfrenta reformulação na liderança com as saídas de Ronald Araujo e Marc-Andre Ter Stegen

Barcelona
La Liga
R. Araujo
M. ter Stegen
F. de Jong
Raphinha

O Barcelona foi lançado em uma inesperada crise de capitania após um turbilhão de atividades no mercado de transferências e contratempos com lesões. A saída de dois líderes principais deixou Hansi Flick com um grande vazio a preencher na hierarquia do elenco principal no Camp Nou. Com a nova temporada se aproximando rapidamente, o Barcelona agora precisa identificar as figuras capazes de liderar o clube.

  • Vácuo de liderança no Camp Nou

    O Barcelona se prepara para uma grande mudança na capitania do time principal após a saída de Ter Stegen, com Araujo prestes a seguir o mesmo caminho. A saída de Ter Stegen, que se transferiu por empréstimo para o Ajax, inicialmente promoveu Araujo ao posto principal, mas a própria possível transferência chocante para o Liverpool do uruguaio deixou a braçadeira em aberto.

    Essas saídas forçaram Flick a reavaliar a liderança central de seu elenco. Até o fim da última temporada, a ordem estabelecida era formada por Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha e Pedri.


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    De Jong e Raphinha devem assumir mais responsabilidade

    Frenkie de Jong é agora o candidato natural a se tornar o primeiro capitão do Barcelona. No entanto, a atual lesão do holandês complica significativamente a situação. O meio-campista tem estado no centro de debates internos sobre sua recuperação, já que a cúpula do Barcelona teria ficado frustrada com o internacional da Holanda após sua aparente decisão de priorizar a Copa do Mundo em detrimento de seus compromissos com o clube.

    É aí que Raphinha se torna particularmente importante, de acordo com o Mundo Deportivo. O brasileiro se transformou em uma das figuras mais influentes do elenco, dentro e fora de campo. Suas atuações, personalidade e relação com os companheiros aumentaram seu prestígio dentro do vestiário, fazendo dele um forte candidato a usar a braçadeira regularmente.


  • Eric Garcia e Gavi surgem como candidatos

    Com De Jong, Raphinha e Pedri cotados para ocupar três das principais posições, o Barcelona ainda precisa de mais dois jogadores para completar seu grupo de capitães. A reportagem sugere que Eric Garcia é considerado um dos candidatos mais fortes para essas vagas. O ex-zagueiro do Manchester City tem experiência de atuar no mais alto nível e possui uma ligação profunda com o sistema de base do Barcelona. Sua formação em La Masia lhe dá uma vantagem adicional para entender as altas expectativas do clube.

    Por outro lado, Gavi é outro jogador que pode ser considerado, apesar da idade relativamente jovem. O meio-campista tem apenas 22 anos, mas seu tempo no time principal do Barcelona já lhe deu experiência significativa. Mais importante, ele representa muitas das qualidades tradicionalmente associadas à identidade do clube, como intensidade e paixão.


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    Flick encara uma decisão decisiva

    A cúpula do clube está sob pressão para definir essas funções antes do início da temporada competitiva. Flick provavelmente contará com esses líderes designados para fazer a ponte entre a comissão técnica e um elenco repleto de jovens talentos.

    Em última análise, o grupo de liderança terá a missão de manter a disciplina e o moral. Embora De Jong siga como a figura mais experiente remanescente do ciclo anterior, seu futuro a longo prazo e sua situação física significam que o peso da liderança provavelmente recairá sobre Raphinha e os formados em La Masia.

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