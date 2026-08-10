O Barcelona se prepara para uma grande mudança na capitania do time principal após a saída de Ter Stegen, com Araujo prestes a seguir o mesmo caminho. A saída de Ter Stegen, que se transferiu por empréstimo para o Ajax, inicialmente promoveu Araujo ao posto principal, mas a própria possível transferência chocante para o Liverpool do uruguaio deixou a braçadeira em aberto.

Essas saídas forçaram Flick a reavaliar a liderança central de seu elenco. Até o fim da última temporada, a ordem estabelecida era formada por Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha e Pedri.



