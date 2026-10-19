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Crise em Old Trafford! Michael Carrick admite que situação do Manchester United “não parece boa” após empate com o Leeds e pior início em 40 anos
Uma tarde frustrante em Elland Road
Os visitantes começaram melhor em Yorkshire e abriram o placar no primeiro tempo com Bryan Mbeumo. A vantagem, porém, durou pouco. Após a equipe não conseguir afastar a bola em um escanteio, Dominic Calvert-Lewin marcou de perto aos 51 minutos, garantindo um ponto aos donos da casa.
O resultado aprofunda a crise do Manchester United. A equipe somou apenas sete pontos nas primeiras sete partidas da liga e não vence em competições nacionais desde agosto. Considerando todas as competições, conseguiu apenas uma vitória nos últimos sete jogos.
Com isso, o Manchester United tem seu pior início de temporada desde 1986. O empate com o Leeds encerrou uma semana turbulenta, que incluiu uma derrota para o Atlético de Madrid na Champions League e críticas públicas do zagueiro Lisandro Martinez à falta de contratações do clube no verão.
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Carrick exige uma reação
Apesar da pressão crescente, o técnico do Manchester United manteve a postura firme ao falar com a imprensa após a partida. Ele reconheceu a difícil realidade da posição da equipe na tabela do campeonato, mas demonstrou confiança de que seu elenco pode reagir rapidamente.
“Não estamos fingindo que está tudo ótimo, mas às vezes passamos por dificuldades e precisamos encontrar uma maneira de superá-las”, afirmou Carrick. “Entendo que a situação não parece boa, mas não tenho dúvidas de que podemos engatar uma boa sequência.”
Ao reforçar sua confiança no atual elenco, ele acrescentou: “Precisamos encontrar uma maneira de superar isso. Houve um ciclo em que as coisas podem tomar rumos diferentes, mas somos mais do que capazes de vencer partidas.
“Não estou comparando este momento a nenhum outro [do passado], mas sabemos que podemos conseguir, fizemos isso por algum tempo e sentimos que agora somos um grupo melhor. Muitas coisas me animam e acho que ainda podemos ter uma temporada muito boa.”
Uma plataforma para a recuperação
Nos bastidores, o clima tenso após as declarações contundentes de Martinez parece ter mobilizado o elenco. Carrick destacou uma mudança perceptível de mentalidade nos dias que antecederam o confronto com os rivais históricos.
“Hoje pareceu um recomeço, aceitando a situação e fazendo algo a respeito”, explicou Carrick. “Esse comprometimento estava lá, sem dúvida. Era necessário hoje. Eu não tinha dúvidas disso, conseguia sentir. Nos últimos dias, o ambiente no grupo esteve tão bom quanto não víamos havia bastante tempo.”
Ao falar dos desafios específicos de jogar em Elland Road, ele acrescentou: “O jogo teve, sem dúvida, um clima de rivalidade, uma intensidade. Conversei com os jogadores sobre a história desse confronto, o território e o que é preciso para vencer aqui.
“Isso certamente coloca você à prova, e não foi uma atuação perfeita, mas houve muita coisa positiva para mostrar. Isso não me surpreendeu.
“Mas não vamos nos empolgar demais porque não vencemos. Se você continuar fazendo as coisas certas pelos motivos certos, no fim recebe o que merece.”
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Compromissos europeus chamam
O Manchester United precisa voltar imediatamente suas atenções para a competição continental em busca de uma reação após a recente derrota em Madri. A equipe de Carrick tem um confronto decisivo pela Champions League na Itália nesta quarta-feira, contra o Como, da Serie A.
Conseguir um resultado positivo na Europa agora é fundamental para aliviar a enorme pressão sobre a comissão técnica. Encontrar consistência será essencial para que o Manchester United salve uma temporada que ameaça sair ainda mais do controle.
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