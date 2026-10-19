Os visitantes começaram melhor em Yorkshire e abriram o placar no primeiro tempo com Bryan Mbeumo. A vantagem, porém, durou pouco. Após a equipe não conseguir afastar a bola em um escanteio, Dominic Calvert-Lewin marcou de perto aos 51 minutos, garantindo um ponto aos donos da casa.

O resultado aprofunda a crise do Manchester United. A equipe somou apenas sete pontos nas primeiras sete partidas da liga e não vence em competições nacionais desde agosto. Considerando todas as competições, conseguiu apenas uma vitória nos últimos sete jogos.

Com isso, o Manchester United tem seu pior início de temporada desde 1986. O empate com o Leeds encerrou uma semana turbulenta, que incluiu uma derrota para o Atlético de Madrid na Champions League e críticas públicas do zagueiro Lisandro Martinez à falta de contratações do clube no verão.



