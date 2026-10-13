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Crise de lesões no Manchester United! Kobbie Mainoo e Luke Shaw estão entre os seis jogadores que vão desfalcar o time contra o Atlético de Madrid, e Michael Carrick tem dor de cabeça para definir a escalação
Baixas se acumulam em Madri
O Manchester United chegou à capital espanhola com muitos desfalques para seu mais recente desafio europeu. Mainoo e Shaw foram ausências notáveis no treino de segunda-feira em Carrington, após um fim de semana de Premier League profundamente decepcionante. O Manchester United desperdiçou a vantagem numérica contra o Tottenham Hotspur, e Dominic Solanke marcou de cabeça o gol de empate nos acréscimos para garantir um ponto.
Shaw precisou deixar o campo já no fim dos acréscimos do segundo tempo daquele empate com o Tottenham. Mainoo conseguiu jogar os 90 minutos, mas também sofreu uma pancada que o deixa fora deste confronto decisivo fora de casa.
Enquanto isso, o elenco do Atlético de Madrid de Diego Simeone parece estar com todos os jogadores em condições de jogo, deixando Carrick com a tarefa de montar uma escalação titular sob pressão crescente.
- Getty Images Sport
Carrick fala sobre os ausentes
Em entrevista à imprensa em Madri, Carrick deu detalhes sobre os novos problemas de sua dupla inglesa. “Os dois não viajaram. Ambos tiveram problemas no jogo de sábado e estávamos avaliando a situação para entender a gravidade”, explicou. “No momento, eles não estão prontos para o jogo de amanhã.”
O técnico do Manchester United também enfrenta problemas na defesa após a recente pausa para as seleções. Patrick Dorgu e Noussair Mazraoui voltaram a Manchester com lesões sofridas enquanto defendiam Dinamarca e Marrocos, respectivamente.
“Patrick saiu de campo, e parece que ficará fora por algumas semanas”, disse Carrick antes do confronto com o Tottenham. Em seguida, falou sobre o lateral marroquino: “Nous saiu de campo após sofrer uma pancada e ainda não está bem. Vamos ver como ele está.”
Profundidade do elenco é posta à prova
Benjamin Sesko e Manuel Ugarte se juntam à lista crescente de desfalques. Ugarte segue em Carrington se recuperando de uma cirurgia no joelho, enquanto Sesko lida com um incômodo persistente na canela. “É uma região parecida, mas não é exatamente o mesmo problema de novo. Ainda estamos avaliando a situação para entender quanto tempo isso vai durar”, afirmou Carrick.
O técnico deu mais detalhes sobre o problema do atacante: “[Sesko] se recuperou muito bem do problema inicial, mas às vezes surgem imprevistos e o corpo reage de certas maneiras. Precisamos lidar com isso e tentar trazê-lo de volta o mais rápido possível.”
Apesar da lista crescente de lesionados, Carrick insiste que seu elenco pode suportar o desgaste de disputar várias competições. “Não estamos com poucos jogadores, não”, declarou. “É claro que temos alguns problemas e certos jogadores estão fora, mas definitivamente não estamos com poucos jogadores.”
- Getty Images Sport
Reforços na defesa e pressão europeia
Felizmente para o United, a equipe recebeu um reforço importante para a defesa em boa hora. Matthijs de Ligt viajou com o elenco para a Espanha, enquanto Tom Heaton voltou a treinar e Amad Diallo retornou recentemente aos jogos. Dan Armer, destaque das categorias de base, também foi incluído na delegação para ganhar uma experiência valiosa com o time principal.
“É bom para Dan fazer parte disso e para os jogadores mais jovens vivenciarem a preparação para o jogo e terem uma ideia de como é”, disse Carrick. “É bom ter Matta [De Ligt] por perto. Tivemos um pouco de paciência com ele durante esse processo, e ele trabalhou duro para chegar a esta etapa. Foi uma longa jornada, então estamos muito felizes por tê-lo de volta.”
Com seu cargo sob pressão após um início lento na campanha nacional, Carrick agora precisa contar com os jogadores que estão voltando para conquistar um resultado fundamental no continente.
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