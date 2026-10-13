O Manchester United chegou à capital espanhola com muitos desfalques para seu mais recente desafio europeu. Mainoo e Shaw foram ausências notáveis no treino de segunda-feira em Carrington, após um fim de semana de Premier League profundamente decepcionante. O Manchester United desperdiçou a vantagem numérica contra o Tottenham Hotspur, e Dominic Solanke marcou de cabeça o gol de empate nos acréscimos para garantir um ponto.

Shaw precisou deixar o campo já no fim dos acréscimos do segundo tempo daquele empate com o Tottenham. Mainoo conseguiu jogar os 90 minutos, mas também sofreu uma pancada que o deixa fora deste confronto decisivo fora de casa.

Enquanto isso, o elenco do Atlético de Madrid de Diego Simeone parece estar com todos os jogadores em condições de jogo, deixando Carrick com a tarefa de montar uma escalação titular sob pressão crescente.



