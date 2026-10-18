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Crise de lesões no Manchester City?! Enzo Maresca traz atualização preocupante enquanto Erling Haaland deixa o campo mancando contra o Ipswich
Haaland segue mancando pelo túnel
O artilheiro norueguês marcou dois gols na vitória apertada do Manchester City por 3 a 2 sobre o Ipswich Town no sábado. Sua tarde, porém, terminou de forma amarga após uma forte colisão com Jack Clarke já nos minutos finais dos acréscimos.
Aparentando sentir muita dor, Haaland nem sequer esperou o apito final. O atacante deixou o campo antes do fim da partida e seguiu direto para o túnel, despertando imediatamente preocupações sobre sua condição física. Ele não foi o único a sair machucado do fim de jogo disputado, já que vários outros jogadores do elenco principal sofreram pancadas nos minutos finais.
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Maresca apresenta boletim médico com notícias boas e ruins
Apesar da cena preocupante de seu principal atacante saindo de campo mancando, Enzo Maresca, técnico do City, tratou rapidamente de acalmar os ânimos. Ele revelou que as avaliações preliminares do autor do gol foram positivas, embora ainda falte um exame completo.
“Vamos ver”, disse Maresca após o jogo. “Erling disse que estava bem. Não tenho novidades no momento.”
O técnico falou então sobre os minutos finais caóticos da partida, que deixaram o departamento médico subitamente cheio. “Infelizmente, em 10 minutos, tivemos quatro ou cinco jogadores [lesionados]: Matheus [Nunes], [Mateo] Kovacic, Erling, Antoine [Semenyo] e Nico [O'Reilly] também. Mas eles estão lá dentro agora e vamos ver”, explicou.
Ao dar mais detalhes sobre a condição do elenco, Maresca apontou Semenyo como sua principal preocupação. “Perguntei a todos eles. Matheus e Kova disseram que estavam bem. Erling também disse que estava bem. Quanto a Nico, ainda é o problema nas costas, se vocês se lembram [da lesão] contra o Coventry. É o mesmo problema. O único por quem precisamos esperar é Antoine.”
Maresca estabelece nova referência na Premier League
Os três pontos deixaram o líder do campeonato com seis pontos de vantagem na ponta da tabela, mas a tarde foi de Maresca, que se tornou o primeiro técnico da história da competição a vencer seus sete primeiros jogos no comando de um clube.
Ao alcançar essa marca, Maresca superou os recordes que pertenciam a nomes lendários como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti e Ole Gunnar Solskjaer. Os três haviam conseguido seis vitórias consecutivas no início de suas respectivas passagens por Manchester City, Chelsea e Manchester United.
“Estou muito feliz, porque, neste trabalho, o que importa é vencer jogos”, disse Maresca. “Conseguimos vencer sete seguidos, e o que me deixou muito feliz foi o dia a dia com os jogadores, a forma como trabalham e como vejo que estão evoluindo. Hoje, achei que controlamos o jogo, criamos chances e fomos bem sem a bola. Estamos indo bem, e acho que isso é o mais importante.”
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Confrontos decisivos pela frente
O departamento médico do Manchester City fará avaliações minuciosas nos próximos dias, enquanto Semenyo aguarda com apreensão para saber a gravidade exata de sua lesão. Maresca espera receber um parecer médico favorável para ter o elenco completo à disposição durante uma sequência intensa de jogos.
Agora, o Manchester City volta suas atenções para a Champions League, na qual enfrentará o AEK. Depois do confronto continental, a equipe viaja para enfrentar o Aston Villa. O mês de outubro terminará com dois jogos exigentes contra o Brighton: primeiro, as equipes se enfrentarão na quarta fase da Copa da Inglaterra e, depois, voltarão a duelar pela Premier League.
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