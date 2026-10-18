Apesar da cena preocupante de seu principal atacante saindo de campo mancando, Enzo Maresca, técnico do City, tratou rapidamente de acalmar os ânimos. Ele revelou que as avaliações preliminares do autor do gol foram positivas, embora ainda falte um exame completo.

“Vamos ver”, disse Maresca após o jogo. “Erling disse que estava bem. Não tenho novidades no momento.”

O técnico falou então sobre os minutos finais caóticos da partida, que deixaram o departamento médico subitamente cheio. “Infelizmente, em 10 minutos, tivemos quatro ou cinco jogadores [lesionados]: Matheus [Nunes], [Mateo] Kovacic, Erling, Antoine [Semenyo] e Nico [O'Reilly] também. Mas eles estão lá dentro agora e vamos ver”, explicou.

Ao dar mais detalhes sobre a condição do elenco, Maresca apontou Semenyo como sua principal preocupação. “Perguntei a todos eles. Matheus e Kova disseram que estavam bem. Erling também disse que estava bem. Quanto a Nico, ainda é o problema nas costas, se vocês se lembram [da lesão] contra o Coventry. É o mesmo problema. O único por quem precisamos esperar é Antoine.”



