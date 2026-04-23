Crise de lesões no Barcelona e na Espanha! Lamine Yamal enfrenta o pior cenário possível antes da Copa do Mundo

Yamal sofreu uma lesão bizarra contra o Celta de Vigo. Aos 40 minutos, o jogador de 18 anos converteu com segurança um pênalti que ele mesmo havia conquistado, colocando o Barça na frente — vantagem que acabou sendo o placar final. Em vez de comemorar, porém, ele sinalizou para o banco de reservas imediatamente após cobrar o pênalti que havia se lesionado. Em seguida, ele caiu no chão e ficou deitado em campo, com seus companheiros de equipe, alguns dos quais pareciam perplexos, em volta dele.

A equipe médica do Barcelona entrou imediatamente em campo para tratar o jovem, que então saiu mancando, claramente desapontado, direto para o túnel. Roony Bardghji o substituiu.

Caso Yamal perca o final da temporada, o Barcelona ainda manteria uma vantagem confortável sobre o Real Madrid, mas ainda restam vários jogos cruciais antes que o time possa garantir o segundo título consecutivo da LaLiga, incluindo o Clássico em maio.