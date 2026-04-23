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Christian Guinin

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Crise de lesões no Barcelona e na Espanha! Lamine Yamal enfrenta o pior cenário possível antes da Copa do Mundo

Copa do Mundo
L. Yamal
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Espanha
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Lamine Yamal sofreu uma lesão grave durante a partida do Barcelona contra o Celta de Vigo pelo campeonato, e agora parece provável que se concretize o pior cenário possível.

De acordo com uma reportagem do jornal espanhol Mundo Deportivo, os exames iniciais realizados na noite de quarta-feira indicam que o atacante de 18 anos sofreu uma lesão muscular na coxa.

  • Relatos indicam um afastamento de até seis semanas

    Yamal terá de ficar afastado dos gramados por um período mínimo de cinco a seis semanas, podendo ficar ainda mais tempo fora se sua recuperação demorar. Esse prazo o exclui do restante da temporada nacional e coloca em sério risco sua participação na Copa do Mundo. Novos exames estão agendados para quinta-feira.

    Faltando exatamente sete semanas para o início do torneio nos EUA, Canadá e México, a estreia da Espanha contra Cabo Verde está marcada para 15 de junho, quatro dias após o jogo de abertura entre México e África do Sul.

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    Yamal sofre lesão após converter pênalti

    Yamal sofreu uma lesão bizarra contra o Celta de Vigo. Aos 40 minutos, o jogador de 18 anos converteu com segurança um pênalti que ele mesmo havia conquistado, colocando o Barça na frente — vantagem que acabou sendo o placar final. Em vez de comemorar, porém, ele sinalizou para o banco de reservas imediatamente após cobrar o pênalti que havia se lesionado. Em seguida, ele caiu no chão e ficou deitado em campo, com seus companheiros de equipe, alguns dos quais pareciam perplexos, em volta dele.

    A equipe médica do Barcelona entrou imediatamente em campo para tratar o jovem, que então saiu mancando, claramente desapontado, direto para o túnel. Roony Bardghji o substituiu.

    Caso Yamal perca o final da temporada, o Barcelona ainda manteria uma vantagem confortável sobre o Real Madrid, mas ainda restam vários jogos cruciais antes que o time possa garantir o segundo título consecutivo da LaLiga, incluindo o Clássico em maio.

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