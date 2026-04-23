De acordo com uma reportagem do jornal espanhol Mundo Deportivo, os exames iniciais realizados na noite de quarta-feira indicam que o atacante de 18 anos sofreu uma lesão muscular na coxa.
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Crise de lesões no Barcelona e na Espanha! Lamine Yamal enfrenta o pior cenário possível antes da Copa do Mundo
Relatos indicam um afastamento de até seis semanas
Yamal terá de ficar afastado dos gramados por um período mínimo de cinco a seis semanas, podendo ficar ainda mais tempo fora se sua recuperação demorar. Esse prazo o exclui do restante da temporada nacional e coloca em sério risco sua participação na Copa do Mundo. Novos exames estão agendados para quinta-feira.
Faltando exatamente sete semanas para o início do torneio nos EUA, Canadá e México, a estreia da Espanha contra Cabo Verde está marcada para 15 de junho, quatro dias após o jogo de abertura entre México e África do Sul.
- AFP
Yamal sofre lesão após converter pênalti
Yamal sofreu uma lesão bizarra contra o Celta de Vigo. Aos 40 minutos, o jogador de 18 anos converteu com segurança um pênalti que ele mesmo havia conquistado, colocando o Barça na frente — vantagem que acabou sendo o placar final. Em vez de comemorar, porém, ele sinalizou para o banco de reservas imediatamente após cobrar o pênalti que havia se lesionado. Em seguida, ele caiu no chão e ficou deitado em campo, com seus companheiros de equipe, alguns dos quais pareciam perplexos, em volta dele.
A equipe médica do Barcelona entrou imediatamente em campo para tratar o jovem, que então saiu mancando, claramente desapontado, direto para o túnel. Roony Bardghji o substituiu.
Caso Yamal perca o final da temporada, o Barcelona ainda manteria uma vantagem confortável sobre o Real Madrid, mas ainda restam vários jogos cruciais antes que o time possa garantir o segundo título consecutivo da LaLiga, incluindo o Clássico em maio.