Crise de lesões do Real Madrid se agrava, e Marc Cucurella vira grande dúvida para duelo da Champions League contra a Inter de Milão

Falando após o apito final, Mourinho esclareceu o motivo da substituição de seu lateral titular no fim da partida. O técnico confirmou que a decisão foi tomada puramente como medida de precaução após desgaste físico.

"Carreras entrou no lugar de Cucurella devido a cãibras", Mourinho explicou aos repórteres após a derrota.

Embora não se acredite que o problema seja grave, se recuperar a tempo para a ação no meio da semana segue sendo um desafio delicado, segundo o Mundo Deportivo. O recente vencedor da Copa do Mundo agora enfrenta um intervalo curto antes de Madri voltar à ação competitiva.