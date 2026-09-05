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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Crise de lesões do Real Madrid se agrava, e Marc Cucurella vira grande dúvida para duelo da Champions League contra a Inter de Milão

M. Cucurella
Real Madrid
Real Madrid x Inter de Milão
Liga dos Campeões

Marc Cucurella foi substituído por causa de cãibras na primeira derrota do Real Madrid na temporada, contra o Real Betis. O defensor agora trava uma corrida contra o tempo para estar apto para o confronto crucial de terça-feira pela Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, enquanto a crise de opções de Jose Mourinho se agrava.

  • Cucurella sofre revés em derrota para o Real Madrid

    O Madrid sofreu um duplo revés em seu confronto recente contra o Real Betis. Além de condenar a equipe à primeira derrota na campanha, a partida viu o lateral Cucurella ser obrigado a deixar o campo nos minutos finais. O lateral-esquerdo espanhol recentemente se firmou como a principal opção de Mourinho na defesa, tirando Alvaro Carreras da equipe titular. Sua saída no fim deixa incerta sua disponibilidade para o próximo compromisso europeu.

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    Mourinho confirma substituição por causa de cãibras

    Falando após o apito final, Mourinho esclareceu o motivo da substituição de seu lateral titular no fim da partida. O técnico confirmou que a decisão foi tomada puramente como medida de precaução após desgaste físico.

    "Carreras entrou no lugar de Cucurella devido a cãibras", Mourinho explicou aos repórteres após a derrota.

    Embora não se acredite que o problema seja grave, se recuperar a tempo para a ação no meio da semana segue sendo um desafio delicado, segundo o Mundo Deportivo. O recente vencedor da Copa do Mundo agora enfrenta um intervalo curto antes de Madri voltar à ação competitiva.

  • Lista de lesionados aumenta antes de confronto europeu crucial

    Cucurella pode aumentar a crescente lista de desfalques de Mourinho. O Real Madrid já enfrenta problemas significativos de escalação em todo o elenco, com jogadores importantes ainda fora.

    Aurelien Tchouameni, Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy e Endrick estão atualmente se recuperando de lesões. No entanto, a comissão técnica segue esperançosa de que Tchouameni ou Rodrygo possam se recuperar a tempo de jogar. Para agravar a situação, Arda Guler, Bernardo Silva e Eduardo Camavinga estão todos fora por suspensão. Essas ausências combinadas deixam Mourinho com opções severamente limitadas em várias posições.

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  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Real Madrid volta atenções para duelo contra a Inter de Milão

    O Madrid está programado para voltar aos treinos no domingo e iniciar a preparação para sua estreia na Champions League. A equipe enfrenta a Inter de Milão na terça-feira, em um confronto que se tornou de alto risco.

    Após sua derrota inicial no cenário doméstico, garantir um resultado positivo contra um adversário de tradição europeia agora é de importância vital. Mourinho vai monitorar de perto a condição de Cucurella durante as próximas sessões de treino antes de fazer sua seleção final do elenco. Caso Cucurella não se recupere a tempo, Carreras está pronto para entrar no time titular para o duelo decisivo de terça-feira.

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