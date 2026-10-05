O departamento médico do Milan enfrenta um período agitado após a notícia de que Saelemaekers sofreu um contratempo significativo em seu processo de recuperação. Depois de passar por uma série de exames médicos no fim de semana, o clube confirmou que o tornozelo direito do ponta belga apresentou sinais de falha estrutural. Os testes infelizmente revelaram que a articulação "perdeu estabilidade no local da cirurgia anterior", o que imediatamente gerou preocupação em relação à sua disponibilidade para o restante da temporada.

Esse desdobramento é particularmente frustrante para o jogador de 27 anos, que anteriormente passou por uma operação para reparar uma fratura do maléolo medial em setembro de 2024.