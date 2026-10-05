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Crise de lesões do Milan se agrava! Alexis Saelemaekers pode ficar um longo período afastado por temores de cirurgia no tornozelo após golpe no joelho de Pervis Estupinan
Recorrência de instabilidade no tornozelo para Saelemaekers
O departamento médico do Milan enfrenta um período agitado após a notícia de que Saelemaekers sofreu um contratempo significativo em seu processo de recuperação. Depois de passar por uma série de exames médicos no fim de semana, o clube confirmou que o tornozelo direito do ponta belga apresentou sinais de falha estrutural. Os testes infelizmente revelaram que a articulação "perdeu estabilidade no local da cirurgia anterior", o que imediatamente gerou preocupação em relação à sua disponibilidade para o restante da temporada.
Esse desdobramento é particularmente frustrante para o jogador de 27 anos, que anteriormente passou por uma operação para reparar uma fratura do maléolo medial em setembro de 2024.
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Possível cirurgia e prazo de recuperação
Embora uma decisão final ainda não tenha sido tomada, o consenso médico sugere que um retorno ao centro cirúrgico é o caminho mais provável daqui para frente.
O revés acontece em um momento frustrante para Saelemaekers, que fez cinco aparições em todas as competições pelo Milan nesta temporada, somando um total de 218 minutos. Nesse período, o ponta belga conseguiu dar uma assistência, que veio na partida da Serie A contra o Venezia.
Estupinan aumenta os problemas de lesão do Milan
O momento da notícia sobre Saelemaekers não poderia ser pior para o Milan, chegando apenas algumas horas depois de outra estrela do time principal ser afastada dos gramados. Pervis Estupinan se tornou a mais recente baixa da temida pausa internacional, após sofrer um revés significativo enquanto estava a serviço da seleção do Equador. O lateral foi obrigado a deixar a convocação de seu país depois de relatar um forte desconforto na perna, posteriormente diagnosticado como um problema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.
Perder duas opções importantes para a defesa e os lados do campo em um espaço de tempo tão curto representa uma dor de cabeça tática significativa para o Milan, especialmente porque a equipe ocupa a quinta posição na tabela da Serie A, com 11 pontos, apenas dois atrás da líder Roma.
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Um longo caminho de volta à estrutura do Milan
Saelemaekers estava apenas tentando se reestabelecer no elenco do Milan após empréstimos consecutivos. Depois de ter se juntado originalmente ao Milan vindo do Anderlecht em 2020, o ponta belga passou períodos por empréstimo no Bologna em 2023-24 e na Roma em 2024-25. Agora de volta a San Siro, o jogador de 27 anos soma 13 gols e 20 assistências em 185 partidas pelo Milan em todas as competições.
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