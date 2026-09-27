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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Crise de lesões do Manchester United se agrava, e Patrick Dorgu sai mancando durante o confronto da Dinamarca com o País de Gales pela Liga das Nações

P. Dorgu
Manchester United
Dinamarca
Premier League
Dinamarca x País de Gales
País de Gales
Liga das Nações A

O departamento médico do Manchester United terá outra semana agitada depois de Patrick Dorgu se tornar o mais recente jogador do time principal a sofrer uma lesão durante a pausa para jogos de seleções. O versátil jogador de lado de campo foi obrigado a deixar mais cedo a partida da Dinamarca pela Liga das Nações, deixando o técnico Michael Carrick apreensivo sobre sua condição física antes de uma sequência crucial de jogos.

  • Decepção internacional para Dorgu

    O início difícil de campanha do Manchester United ficou ainda mais complicado com novas preocupações por lesão envolvendo Dorgu. O jovem talento ganhou uma vaga entre os titulares pela direita quando a Dinamarca recebeu o País de Gales em Copenhague, na noite de segunda-feira, mas sua partida foi interrompida de forma frustrante ao cair em campo e precisar de atendimento médico apenas 30 minutos após o início do confronto.

    A equipe médica dinamarquesa rapidamente sinalizou que o jogador não poderia continuar, forçando uma substituição precoce. Dorgu foi visto mancando diretamente para o túnel em direção ao vestiário, com o atacante do Reims Mohamed Daramy entrando em seu lugar. Embora a natureza exata e a gravidade da lesão ainda não tenham sido confirmadas oficialmente, espera-se que o técnico da Dinamarca, Brian Riemer, forneça uma atualização à imprensa assim que soar o apito final.

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  • Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    A crescente dor de cabeça de Carrick para escalar o time

    O momento da lesão de Dorgu dificilmente poderia ser pior para Carrick, que já lida com um elenco desfalcado em Old Trafford. O Manchester United foi assolado por problemas físicos durante esta Data Fifa, com Marcus Rashford e Kobbie Mainoo deixando a seleção da Inglaterra para focar em suas respectivas recuperações.

    A lista de ausências não para por aí, já que o capitão do clube, Bruno Fernandes, também sofreu uma pancada enquanto defendia Portugal na semana passada. Carrick também administra a condição física de Amad Diallo e Matthijs de Ligt, que foram deixados de fora de suas seleções para trabalhar questões físicas pré-existentes em Carrington.

  • Pressão aumenta em Old Trafford

    O United se encontra em uma posição delicada na tentativa de subir na tabela após um início lento nesta nova temporada. A equipe de Carrick ocupa atualmente a 12ª colocação, tendo somado apenas cinco pontos nas cinco primeiras partidas.

    Dorgu fez seis aparições em todas as competições pelo Manchester United nesta temporada, com duas assistências até o momento.

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Sequência intensa de jogos pela frente

    A próxima sequência de jogos não dá trégua ao Manchester United, com uma série de partidas de alto risco que podem definir o rumo da temporada. O United vai enfrentar Tottenham, Atlético de Madrid e Leeds United em rápida sucessão, uma sequência de jogos que exige um elenco em plena forma física.