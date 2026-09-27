O início difícil de campanha do Manchester United ficou ainda mais complicado com novas preocupações por lesão envolvendo Dorgu. O jovem talento ganhou uma vaga entre os titulares pela direita quando a Dinamarca recebeu o País de Gales em Copenhague, na noite de segunda-feira, mas sua partida foi interrompida de forma frustrante ao cair em campo e precisar de atendimento médico apenas 30 minutos após o início do confronto.

A equipe médica dinamarquesa rapidamente sinalizou que o jogador não poderia continuar, forçando uma substituição precoce. Dorgu foi visto mancando diretamente para o túnel em direção ao vestiário, com o atacante do Reims Mohamed Daramy entrando em seu lugar. Embora a natureza exata e a gravidade da lesão ainda não tenham sido confirmadas oficialmente, espera-se que o técnico da Dinamarca, Brian Riemer, forneça uma atualização à imprensa assim que soar o apito final.