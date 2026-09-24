Recém-nomeado técnico de Portugal, Jorge Jesus respondeu às críticas da imprensa em torno do capitão Cristiano Ronaldo antes da estreia de quinta-feira na Liga das Nações da Uefa, contra o País de Gales, no Estádio José Alvalade. O treinador de 72 anos confirmou que o atacante de 41 será titular no início da defesa do título pela equipe.

Jesus, que anteriormente comandou Ronaldo no Al-Nassr, fez uma defesa enfática da importância de seu capitão para a nação.

Ele enfatizou que Ronaldo continua sendo essencial para a identidade da seleção nacional.



