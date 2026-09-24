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Alvino Hanafi
Traduzido por

"Cris é um símbolo de Portugal!" - Por que Jorge Jesus defende o status de Cristiano Ronaldo enquanto faz um alerta severo

C. Ronaldo
Portugal
J. Jesus
Portugal x País de Gales
País de Gales
Liga das Nações A
Noruega x Portugal
Noruega

O técnico de Portugal, Jorge Jesus, chamou Cristiano Ronaldo de "um símbolo de Portugal" ao confirmar que o capitão será titular contra o País de Gales na estreia da equipe na Liga das Nações da Uefa. Falando no Portugal Football Summit, o treinador destacou o imenso impacto global de Ronaldo, ao mesmo tempo em que manteve que a escolha segue sendo baseada no desempenho.

  • Jorge Jesus exalta Cristiano Ronaldo como um símbolo de Portugal

    Recém-nomeado técnico de Portugal, Jorge Jesus respondeu às críticas da imprensa em torno do capitão Cristiano Ronaldo antes da estreia de quinta-feira na Liga das Nações da Uefa, contra o País de Gales, no Estádio José Alvalade. O treinador de 72 anos confirmou que o atacante de 41 será titular no início da defesa do título pela equipe.

    Jesus, que anteriormente comandou Ronaldo no Al-Nassr, fez uma defesa enfática da importância de seu capitão para a nação.

    Ele enfatizou que Ronaldo continua sendo essencial para a identidade da seleção nacional.


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    Técnico usa público no estádio de Hong Kong para provar o valor de Ronaldo

    Falando no Portugal Football Summit, Jesus citou um exemplo marcante de sua passagem comandando o Al-Nassr para ilustrar a estatura global e a influência incomparáveis de Ronaldo. Ele destacou que o público dos jogos variou de 3.000 espectadores sem Ronaldo para casa cheia, com 55.000 pessoas, quando o atacante atuou em Hong Kong.

    No entanto, o técnico deixou claro que o status, por si só, não garante automaticamente um papel de 90 minutos em toda partida.

    "Cris é um símbolo de Portugal e da seleção nacional", explicou Jesus. "Mas só isso não basta para ele jogar sempre. Nós disputamos um jogo em Hong Kong sem ele e havia 3.000 pessoas; quando ele jogou havia 55.000. Ele joga amanhã e espero que faça um ou dois gols."

  • Jesus introduz nova dinâmica tática com foco no desempenho

    Reencontrando Ronaldo no cenário internacional, Jesus detalhou seus planos de implementar novas dinâmicas táticas, respeitando ao mesmo tempo a base já estabelecida da seleção. Ele reiterou sua preferência por jogar com um volante de marcação e um esquema com segundo atacante.

    O treinador destacou que, embora a liderança de Ronaldo siga sendo vital, a seleção do elenco a longo prazo será julgada com base na forma atual, e não em conquistas passadas.

    Ele expressou total confiança na capacidade do elenco de se adaptar rapidamente aos seus conceitos táticos.

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  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    Atual campeã busca pontuação máxima contra o País de Gales

    Portugal inicia sua campanha no Grupo A4 da Liga das Nações com o objetivo de começar com vitória sob o comando de Jesus, em Lisboa. A seleção portuguesa enfrenta uma organizada equipe do País de Gales antes de se preparar para o compromisso seguinte do grupo contra a Noruega, no Estádio do Dragão.

    Ronaldo busca comandar o ataque e ampliar seu recorde de gols pela seleção.

    Portugal chega ao duelo de quinta-feira focado em defender seu título da Liga das Nações.

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