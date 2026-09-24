AFP
Traduzido por
"Cris é um símbolo de Portugal!" - Por que Jorge Jesus defende o status de Cristiano Ronaldo enquanto faz um alerta severo
Jorge Jesus exalta Cristiano Ronaldo como um símbolo de Portugal
Recém-nomeado técnico de Portugal, Jorge Jesus respondeu às críticas da imprensa em torno do capitão Cristiano Ronaldo antes da estreia de quinta-feira na Liga das Nações da Uefa, contra o País de Gales, no Estádio José Alvalade. O treinador de 72 anos confirmou que o atacante de 41 será titular no início da defesa do título pela equipe.
Jesus, que anteriormente comandou Ronaldo no Al-Nassr, fez uma defesa enfática da importância de seu capitão para a nação.
Ele enfatizou que Ronaldo continua sendo essencial para a identidade da seleção nacional.
- AFP
Técnico usa público no estádio de Hong Kong para provar o valor de Ronaldo
Falando no Portugal Football Summit, Jesus citou um exemplo marcante de sua passagem comandando o Al-Nassr para ilustrar a estatura global e a influência incomparáveis de Ronaldo. Ele destacou que o público dos jogos variou de 3.000 espectadores sem Ronaldo para casa cheia, com 55.000 pessoas, quando o atacante atuou em Hong Kong.
No entanto, o técnico deixou claro que o status, por si só, não garante automaticamente um papel de 90 minutos em toda partida.
"Cris é um símbolo de Portugal e da seleção nacional", explicou Jesus. "Mas só isso não basta para ele jogar sempre. Nós disputamos um jogo em Hong Kong sem ele e havia 3.000 pessoas; quando ele jogou havia 55.000. Ele joga amanhã e espero que faça um ou dois gols."
Jesus introduz nova dinâmica tática com foco no desempenho
Reencontrando Ronaldo no cenário internacional, Jesus detalhou seus planos de implementar novas dinâmicas táticas, respeitando ao mesmo tempo a base já estabelecida da seleção. Ele reiterou sua preferência por jogar com um volante de marcação e um esquema com segundo atacante.
O treinador destacou que, embora a liderança de Ronaldo siga sendo vital, a seleção do elenco a longo prazo será julgada com base na forma atual, e não em conquistas passadas.
Ele expressou total confiança na capacidade do elenco de se adaptar rapidamente aos seus conceitos táticos.
- Getty Images Sport
Atual campeã busca pontuação máxima contra o País de Gales
Portugal inicia sua campanha no Grupo A4 da Liga das Nações com o objetivo de começar com vitória sob o comando de Jesus, em Lisboa. A seleção portuguesa enfrenta uma organizada equipe do País de Gales antes de se preparar para o compromisso seguinte do grupo contra a Noruega, no Estádio do Dragão.
Ronaldo busca comandar o ataque e ampliar seu recorde de gols pela seleção.
Portugal chega ao duelo de quinta-feira focado em defender seu título da Liga das Nações.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.