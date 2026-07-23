Mas Summerville voltou a brilhar na segunda temporada, pois, apesar da despromoção do West Ham, marcou 7 golos e fez 5 assistências, juntando-se à lista da seleção da Holanda no Campeonato do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.
No Mundial, a estrela de Summerville brilhou com força, apesar da eliminação da seleção da Holanda nos 16 avos de final, tendo marcado dois golos e feito outras tantas assistências nos quatro jogos em que participou.
Mas o momento mais famoso da estrela holandesa foi nas grandes penalidades contra a seleção de Marrocos, nos 16 avos de final, quando o guarda-redes Yassine Bounou defendeu o penálti que ele rematou, permanecendo de pé, sem se atirar ao chão.
O guarda-redes marroquino recebeu grandes elogios após esta defesa fora do comum ao penálti de Summerville, sobretudo por ter repetido o feito na Taça das Nações Africanas de 2025.
O curioso é que Bounou, depois de ter defendido daquela forma lendária o penálti de Summerville que eliminou a Holanda do Campeonato do Mundo de 2026, será seu companheiro no clube Al-Hilal, concretizando-se o ditado "adversários de ontem, amigos de hoje".