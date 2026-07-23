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Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Cresencio Summerville... o jovem campeão europeu que quebrou uma lenda do Liverpool e colocou Bono na história

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O extremo neerlandês possui uma carreira notável.

Crysencio Summerville, um nome que os adeptos do Al-Hilal aguardam com enorme ansiedade, para escrever a história com a equipa na próxima temporada, tal como fez anteriormente no Championship inglês.

O Al-Hilal está perto de contratar o extremo neerlandês durante o atual mercado de transferências de verão, proveniente do West Ham United, por 80 milhões de euros, tornando-se assim a segunda transferência mais cara da história do campeonato saudita.

  • Campeão da Europa desde a infância

    Summerville nasceu na cidade holandesa de Roterdão, no dia 30 de outubro de 2001, numa família de origens surinamesas. Tem 24 anos de idade e atua sobretudo na posição de extremo esquerdo.

    Summerville iniciou a sua carreira na academia do Feyenoord aos seis anos, onde passou 10 anos até assinar o seu primeiro contrato em março de 2018, apesar de ainda não ter completado 17 anos de idade.

    No mesmo ano, Summerville conduziu a seleção dos Países Baixos de sub-17 à conquista do Campeonato da Europa de Sub-17, tendo marcado um golo na fase de grupos frente à Alemanha e entrado como suplente durante a vitória sobre a Itália na final.

    Mas o regresso ao clube não foi o melhor após aquele torneio, tendo sido emprestado à segunda divisão dos Países Baixos e, depois, ao ADO Den Haag, antes de voltar ao Feyenoord em 2020.

    • Publicidade

  • Quebrando a história do Liverpool

    Somerville não permaneceu muito tempo no Feyenoord após o regresso do ADO Den Haag, tendo sido observado pelo Leeds United, então orientado pelo treinador argentino Marcelo Bielsa, para se juntar à equipa de sub-23.

    Após uma única temporada, Somerville subiu à equipa principal e apresentou níveis de destaque que o levaram a prolongar o seu contrato até 2026, isto no início da temporada seguinte, 2022-2023.

    Essa temporada em concreto foi excecional na carreira de Somerville, tendo marcado alguns golos importantes, com destaque para o golo da vitória sobre o Liverpool por 2-1, no estádio de Anfield, que surgiu ao minuto 89 do encontro.

    O golo interrompeu a série histórica de invencibilidade do Liverpool no estádio de Anfield nas 29 partidas, além de dar ao Leeds United a primeira vitória sobre o Liverpool no mesmo estádio desde 2001.

  • Campeão da Championship

    Contudo, a alegria de Summerville não foi completa, uma vez que o Leeds United desceu da Premier League no final da época, levando alguns rumores a apontarem para a sua saída. No entanto, permaneceu no clube na Championship.

    Nesta época (2023-2024), Summerville apresentou o melhor nível da sua carreira, marcando 21 golos e assistindo para outros 10, conquistando o título de melhor jogador da Championship e integrando ainda o onze da temporada.

    Ainda assim, o Leeds United falhou o regresso à Premier League, após a derrota diante do Southampton por 0-1, no Estádio de Wembley, na final do play-off. Contudo, foi Summerville quem regressou à Premier League.

    Após o final da época, o West Ham United decidiu contratar Summerville por 25 milhões de libras esterlinas. No entanto, a sua primeira temporada no clube terminou a meio, devido a uma grave lesão que sofreu durante o mês de janeiro de 2025.

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  • A explosão do Mundial... e o lance de Bono

    Mas Summerville voltou a brilhar na segunda temporada, pois, apesar da despromoção do West Ham, marcou 7 golos e fez 5 assistências, juntando-se à lista da seleção da Holanda no Campeonato do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

    No Mundial, a estrela de Summerville brilhou com força, apesar da eliminação da seleção da Holanda nos 16 avos de final, tendo marcado dois golos e feito outras tantas assistências nos quatro jogos em que participou.

    Mas o momento mais famoso da estrela holandesa foi nas grandes penalidades contra a seleção de Marrocos, nos 16 avos de final, quando o guarda-redes Yassine Bounou defendeu o penálti que ele rematou, permanecendo de pé, sem se atirar ao chão.

    O guarda-redes marroquino recebeu grandes elogios após esta defesa fora do comum ao penálti de Summerville, sobretudo por ter repetido o feito na Taça das Nações Africanas de 2025.

    O curioso é que Bounou, depois de ter defendido daquela forma lendária o penálti de Summerville que eliminou a Holanda do Campeonato do Mundo de 2026, será seu companheiro no clube Al-Hilal, concretizando-se o ditado "adversários de ontem, amigos de hoje".