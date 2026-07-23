Summerville nasceu na cidade holandesa de Roterdão, no dia 30 de outubro de 2001, numa família de origens surinamesas. Tem 24 anos de idade e atua sobretudo na posição de extremo esquerdo.

Summerville iniciou a sua carreira na academia do Feyenoord aos seis anos, onde passou 10 anos até assinar o seu primeiro contrato em março de 2018, apesar de ainda não ter completado 17 anos de idade.

No mesmo ano, Summerville conduziu a seleção dos Países Baixos de sub-17 à conquista do Campeonato da Europa de Sub-17, tendo marcado um golo na fase de grupos frente à Alemanha e entrado como suplente durante a vitória sobre a Itália na final.

Mas o regresso ao clube não foi o melhor após aquele torneio, tendo sido emprestado à segunda divisão dos Países Baixos e, depois, ao ADO Den Haag, antes de voltar ao Feyenoord em 2020.