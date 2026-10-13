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Crescem os pedidos de renúncia de Infantino após revelação de salário não declarado de 1,3 milhão de libras
Aumenta a pressão em torno de pagamento secreto da Copa do Mundo
Infantino enfrenta novos pedidos para deixar o cargo de presidente da FIFA após relatos de que recebeu uma segunda remuneração, não declarada, de £ 1,3 milhão. Embora a entidade máxima do futebol mundial tenha assumido publicamente, desde 2016, o compromisso de divulgar os ganhos de seus dirigentes, esse pagamento específico, feito em 2024, não constou do relatório anual oficial da organização, que registrou apenas um salário de £ 3,88 milhões.
No entanto, documentos fiscais recentes dos Estados Unidos revelaram a transação adicional de £ 1,3 milhão, feita pela FWC2026, subsidiária criada para administrar a próxima Copa do Mundo. A descoberta levou a acusações de que a FIFA não está cumprindo suas próprias regras de transparência. Especificamente, o artigo 43, parágrafo 13, do estatuto da FIFA determina: “A remuneração individual do presidente da FIFA, dos membros do conselho e do secretário-geral da FIFA deverá ser divulgada publicamente.”
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FIFA divulga resposta oficial a alegações sobre salários
Após as acusações, a entidade que rege o futebol tentou esclarecer a situação, apontando para seus procedimentos internos estabelecidos. Ao ser procurada para comentar, a FIFA afirmou: “A remuneração anual do presidente da FIFA, assim como outros benefícios contratuais, é definida pelo subcomitê de remuneração da FIFA”, conforme noticiado pela Sky Sports.
“A FIFA contribui para os encargos sociais, o fundo de pensão e outros benefícios contratuais do presidente, conforme mencionado no relatório anual da FIFA. Esses benefícios são informados às autoridades dos Estados Unidos de acordo com as exigências de declaração.” A declaração sugere que, embora os pagamentos não tenham sido explicitamente detalhados como salário no relatório anual divulgado ao público, foram registrados pelos canais legais exigidos pelo Internal Revenue Service dos Estados Unidos. Esse detalhe foi descoberto e noticiado pela primeira vez pelo The Times, após a análise das declarações fiscais.
Divergências entre os principais dirigentes da FIFA
Surgiram questionamentos sobre por que Infantino foi o único dirigente de alto escalão a receber um pagamento desse tipo da entidade FWC2026. Registros indicam que o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafstrom, não recebeu nenhum valor adicional da subsidiária. Além disso, o presidente da CONCACAF, Victor Montagliani, que preside o conselho da FWC2026, também não recebeu remuneração extra da empresa, apesar de seu papel significativo na organização do torneio.
A situação afastou ainda mais Infantino de várias figuras influentes do futebol. Segundo relatos, o presidente perdeu o apoio da UEFA e de diversas federações da América do Norte e da Ásia. Embora sua presidência esteja cada vez mais envolvida em escândalos e controvérsias, Infantino se recusa firmemente a renunciar, convicto de que ainda conta com apoio suficiente na África e na América do Sul para garantir a reeleição em março do ano que vem.
- AFP
Planos para as próximas eleições permanecem inalterados
Apesar do atual clima de hostilidade, Infantino segue concentrado em garantir mais um mandato, sem que tenha surgido até agora um adversário com chances reais de ameaçar sua posição. Embora Ramon Vega, ex-defensor do Tottenham e da seleção da Suíça, tenha manifestado o desejo de concorrer, parece improvável que consiga o apoio das cinco federações necessário para se tornar candidato oficial até o prazo de 18 de novembro para a apresentação das candidaturas.
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