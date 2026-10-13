Infantino enfrenta novos pedidos para deixar o cargo de presidente da FIFA após relatos de que recebeu uma segunda remuneração, não declarada, de £ 1,3 milhão. Embora a entidade máxima do futebol mundial tenha assumido publicamente, desde 2016, o compromisso de divulgar os ganhos de seus dirigentes, esse pagamento específico, feito em 2024, não constou do relatório anual oficial da organização, que registrou apenas um salário de £ 3,88 milhões.

No entanto, documentos fiscais recentes dos Estados Unidos revelaram a transação adicional de £ 1,3 milhão, feita pela FWC2026, subsidiária criada para administrar a próxima Copa do Mundo. A descoberta levou a acusações de que a FIFA não está cumprindo suas próprias regras de transparência. Especificamente, o artigo 43, parágrafo 13, do estatuto da FIFA determina: “A remuneração individual do presidente da FIFA, dos membros do conselho e do secretário-geral da FIFA deverá ser divulgada publicamente.”