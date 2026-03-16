Cremonese x Fiorentina, notas do CM: Parisi brilha, Dodô arrasa. Audero está desorientado, Djuric tenta a sorte

AUDERO 4,5: alvo constante dos jogadores da Fiorentina, está completamente desorientado. Comete um grande erro na jogada com Parisi.

LUPERTO 5,5: o único que tenta manter a Cremonese viva. Mas seus companheiros, a esta altura, parecem ter desistido. Quando falta vontade, a experiência é um fim em si mesma.

CECCHERINI 5,5: tenta duelar com Piccoli e, quando se trata de marcá-lo de perto, erra na medida certa. Mas cochila na jogada diagonal que leva ao 2 a 0. Bonita a incursão ofensiva que resulta na assistência para Okereke. (A partir dos 80' TERRACCIANO SV)

FOLINO 5: na partida de ida foi desastroso, hoje à noite estamos mais ou menos na mesma. Por aquele lado, tanto Gosens quanto Brescianini fazem o que bem entendem.

FLORIANO 4,5: é dominado por Parisi, não consegue ver a bola. Muitos erros, em um dia para esquecer. É difícil conter esse Parisi, mas o lateral de Nicola contribui para isso. (A partir dos 69' ZERBIN: outra substituição ofensiva. A Fiorentina aproveita e fecha o jogo).

THORSBY 6: a noite é desastrosa, mas ele tenta comandar no meio-campo. O último a desistir, o primeiro a carregar nas costas esta Cremonese em ruínas. (A partir dos 45' OKEREKE 7: até algumas semanas atrás estava fora do projeto, agora mantém viva a chama da esperança de Cremona. Gol fácil, mas importante).

BONDO 5: medo e ansiedade guiam suas jogadas. Nunca avança para a frente e o Zini vai à loucura. Um jogador que reflete perfeitamente as dificuldades da Cremonese. (A partir dos 45' GRASSI 6: menos força física, mais qualidade. Algo diferente para o meio-campo estático da Cremonese).

MALEH 4,5: muitas, demasiadas faltas. Num meio-campo em busca de qualidade, o ex-jogador da Fiorentina não é exatamente a escolha ideal. (A partir dos 62' VANDEPUTTE 5,5: entra para atacar e, pouco depois, a Fiorentina marca o quarto gol. Não causa impacto).

BARBIERI 5: um dos poucos que traz qualidade, mas joga sozinho. Não pode fazer nada contra a experiência de alguém como Robin Gosens.

DJURIC 6: o que mais se poderia pedir dele? Ele tenta impulsionar a equipe e ajuda todas as linhas, chegando perto do gol várias vezes. As poucas esperanças de salvação passam, sem dúvida, pelo gigante bósnio.

BONAZZOLI 5,5: quase marca um grande gol nos primeiros minutos, depois desaparece. No segundo tempo, é um jogador totalmente diferente e, com sua qualidade, causa apreensão na defesa da Viola. Mas não é o suficiente.

NICOLA 4,5: sua equipe está em frangalhos e seu banco de reservas está a ruir. Faz sentido fazer mudanças agora? Certamente Nicola terá de demonstrar que é capaz de revitalizar estes jogadores, porque, por enquanto, a situação é desoladora. Sob todos os pontos de vista.