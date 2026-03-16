A goleada da Fiorentina sobre a Cremonese tem gosto de salvação. A equipe de Vanoli sobe na tabela e respira um ar mais tranquilo em relação à zona de rebaixamento. Noite sombria para a equipe de Davide Nicola. Demissão à vista?
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Cremonese x Fiorentina, notas do CM: Parisi brilha, Dodô arrasa. Audero está desorientado, Djuric tenta a sorte
Cremonese
AUDERO 4,5: alvo constante dos jogadores da Fiorentina, está completamente desorientado. Comete um grande erro na jogada com Parisi.
LUPERTO 5,5: o único que tenta manter a Cremonese viva. Mas seus companheiros, a esta altura, parecem ter desistido. Quando falta vontade, a experiência é um fim em si mesma.
CECCHERINI 5,5: tenta duelar com Piccoli e, quando se trata de marcá-lo de perto, erra na medida certa. Mas cochila na jogada diagonal que leva ao 2 a 0. Bonita a incursão ofensiva que resulta na assistência para Okereke. (A partir dos 80' TERRACCIANO SV)
FOLINO 5: na partida de ida foi desastroso, hoje à noite estamos mais ou menos na mesma. Por aquele lado, tanto Gosens quanto Brescianini fazem o que bem entendem.
FLORIANO 4,5: é dominado por Parisi, não consegue ver a bola. Muitos erros, em um dia para esquecer. É difícil conter esse Parisi, mas o lateral de Nicola contribui para isso. (A partir dos 69' ZERBIN: outra substituição ofensiva. A Fiorentina aproveita e fecha o jogo).
THORSBY 6: a noite é desastrosa, mas ele tenta comandar no meio-campo. O último a desistir, o primeiro a carregar nas costas esta Cremonese em ruínas. (A partir dos 45' OKEREKE 7: até algumas semanas atrás estava fora do projeto, agora mantém viva a chama da esperança de Cremona. Gol fácil, mas importante).
BONDO 5: medo e ansiedade guiam suas jogadas. Nunca avança para a frente e o Zini vai à loucura. Um jogador que reflete perfeitamente as dificuldades da Cremonese. (A partir dos 45' GRASSI 6: menos força física, mais qualidade. Algo diferente para o meio-campo estático da Cremonese).
MALEH 4,5: muitas, demasiadas faltas. Num meio-campo em busca de qualidade, o ex-jogador da Fiorentina não é exatamente a escolha ideal. (A partir dos 62' VANDEPUTTE 5,5: entra para atacar e, pouco depois, a Fiorentina marca o quarto gol. Não causa impacto).
BARBIERI 5: um dos poucos que traz qualidade, mas joga sozinho. Não pode fazer nada contra a experiência de alguém como Robin Gosens.
DJURIC 6: o que mais se poderia pedir dele? Ele tenta impulsionar a equipe e ajuda todas as linhas, chegando perto do gol várias vezes. As poucas esperanças de salvação passam, sem dúvida, pelo gigante bósnio.
BONAZZOLI 5,5: quase marca um grande gol nos primeiros minutos, depois desaparece. No segundo tempo, é um jogador totalmente diferente e, com sua qualidade, causa apreensão na defesa da Viola. Mas não é o suficiente.
NICOLA 4,5: sua equipe está em frangalhos e seu banco de reservas está a ruir. Faz sentido fazer mudanças agora? Certamente Nicola terá de demonstrar que é capaz de revitalizar estes jogadores, porque, por enquanto, a situação é desoladora. Sob todos os pontos de vista.
FIORENTINA
DE GEA 6,5: grande defesa contra Bonazzoli. A vitória da Fiorentina também se deve às suas defesas. Finalmente.
DODO 7,5: dança-se samba em Cremona. Gol de craque do brasileiro, que dribla três jogadores da Cremonese e bate em Audero com classe. Este é o verdadeiro Dodô: onde ele estava até agora?
PONGRACIC 6: após um primeiro tempo perfeito, sofre com a pressão da Cremonese no segundo tempo. O croata, apesar de alguns deslizes, mantém a concentração.
RANIERI 6,5: não é fácil marcar Djuric, mas o ex-capitão da Fiorentina faz isso sem medo algum. “Não passa!”, parecem gritar suas chuteiras no gramado do Zini. A certeza desta defesa. (A partir dos 88' FABBIAN SV)
GOSENS 6,5: lampejos do verdadeiro Gosens. Em uma partida que tem o sabor de final, a personalidade do alemão não pode faltar. Não comete nenhum erro e demonstra estar em boa forma física. Como Robin fez falta a esta Fiorentina. (A partir dos 80' RUGANI SV)
MANDRAGORA 6,5: trabalha bem a bola, arma jogadas e joga sempre na vertical. Partida de grande personalidade para o meio-campista viola. (A partir dos 75' NDOUR 6: força física na hora certa)
FAGIOLI 6,5: desafia seu passado para conquistar o presente. A Fiorentina confia a bola a ele e ele a cuida como uma galinha-mãe cuida de seus pintinhos. Defesa providencial na linha. Qualidade, sob todos os pontos de vista.
BRESCIANINI 6: se insere bem e cria jogadas perigosas com continuidade. No entanto, a sensação é de que ele pode fazer muito, mas muito mais. A atuação desta noite é um ponto de partida?
PARISI 7,5: Fabiano Parisi, ao acordar certa manhã de sonhos agitados, viu-se transformado, em sua cama, em um… ponta de ataque. O ex-jogador do Empoli é o protagonista ideal de um romance de Kafka. De lateral tímido a ponta ofensiva: um jogador renascido. (A partir dos 80' FAZZINI SV)
PICCOLI 7: “Então você está bem”, diria Checco Zalone. Movimentos de um verdadeiro atacante e um gol, quase, de 27 milhões. Talvez comece a se ver a luz no fim do túnel.
GUDMUNDSSON 6,5: o roteiro da partida do islandês é o mesmo do jogo contra o Rakow: insistente e, de repente, a centelha do campeão. No entanto, ainda é muito pouco para quem quer ser o camisa 10 da Fiorentina. (A partir dos 75' HARRISON SV).
VANOLI 7: foi ideia dele escalar Parisi na ponta direita, e agora ele leva todo o crédito. Mesmo com alguns momentos de sofrimento, esta Fiorentina conseguiu se livrar da lama da zona de rebaixamento. Agora caberá a ele mantê-la o mais longe possível dela.