A Cremonese toma medidas urgentes: a equipe está a três pontos da penúltima posição, ocupada pelo Lecce, a nove rodadas do fim do campeonato. Com a aventura de Davide Nicola chegando ao fim, o nome de Marco Giampaolo surgiu nas últimas horas como seu substituto, na tentativa de salvar os grigiorossi, que estão em crise, com apenas dois pontos conquistados na segunda metade do campeonato.
Traduzido por
Cremonese, oficial: Nicola é demitido. Há um acordo com Giampaolo para assumir o comando, novidades sobre a duração do contrato
A VIGÊNCIA DO ACORDO
"Estão sendo acertados os últimos detalhes antes da assinatura de Giampaolo como novo técnico: há um acordo verbal para um contrato de um ano e meio", informa a Sky Sport. Não se trata, portanto, de um acordo de poucas semanas, mas de uma parceria até o final de 2027, mesmo em caso de rebaixamento. Neste momento, aguarda-se apenas o anúncio oficial.
A ÚLTIMA EXPERIÊNCIA DE GIAMPAOLO
Giampaolo conseguiu garantir a permanência na Série A na temporada 2024/25 com o Lecce, e de forma espetacular, conquistando uma vitória crucial na última rodada fora de casa contra a Lazio, por 1 a 0, com gol de Coulibaly, que custou o rebaixamento ao Venezia de Di Francesco. O mesmo Di Francesco que hoje treina justamente o Lecce e com quem disputará a permanência na Série A.
O COMUNICADO OFICIAL
O U.S. Cremonese informa que dispensou o Sr. Davide Nicola do cargo de técnico da equipe principal.
O clube grigiorosso deseja agradecer ao treinador e à sua comissão técnica pela profissionalidade, empenho e dedicação demonstrados no trabalho diário realizado desde a sua chegada a Cremona.