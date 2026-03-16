Cremonese, Nicola: “Permanência na série? Eu acredito nisso, mas estamos em uma situação delicada”

ANÁLISE DA PARTIDA – “Os vaias da torcida são compreensíveis, precisamos continuar apoiando o time. Mas não tenho nada a dizer à nossa torcida, que sempre nos criticou; é justo que eles expressem sua raiva, talvez isso até nos faça bem. O time deu tudo de si hoje, mas, neste momento, estamos frágeis, levamos gols com muita facilidade. Tentamos criar oportunidades. Prefiro olhar para os pontos positivos dos nossos jogadores e não culpo ninguém. A permanência está a três pontos, mesmo que não seja fácil se estivermos tão frágeis. Precisamos criar um momento de virada já a partir do próximo jogo. Eu acredito nisso, esse é o nosso objetivo”.

FUTURO – “Nós nos questionamos. Se, durante um período não curto, os resultados não aparecem, experimentamos situações diferentes. A análise precisa ser um pouco mais profunda: mais do que marcar poucos gols, somos um pouco frágeis ao levá-los. Hoje, na primeira jogada, sofremos o gol: é um fato, caberá a nós resolver a situação. Não se resolve com tristeza ou desânimo, mas com o entusiasmo de quem sabe que a permanência está a três pontos. Tudo ainda está ao nosso alcance”.