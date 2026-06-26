A Cremonese concretiza a primeira contratação da janela de transferências de 2026/2027, poucas semanas após o rebaixamento para a Série B e a confirmação de Marco Giampaolo como técnico da equipe. Depois de passar, pela manhã, pelos tradicionais exames médicos antes da assinatura do contrato, o meio-campista Tommaso Berti tornou-se oficialmente um novo jogador do clube lombardo, vindo do Cesena. Sua contratação foi fechada por 2,7 milhões de euros.
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Cremonese: é oficial a primeira contratação para a Série B: o acordo com Tommaso Berti está fechado; ele chega do Cesena por 2,7 milhões de euros
O COMUNICADO
Segue o texto do comunicado oficial divulgado pela Cremonese: “A U.S. Cremonese informa que adquiriu, a título definitivo, do Cesena FC, os direitos sobre as atuações esportivas de Tommaso Berti. Meio-campista de grande qualidade e dinamismo, o jogador nascido em 2004 já conta com uma longa experiência entre os profissionais, graças às 139 partidas disputadas com a camisa do Cesena, time no qual se formou nas categorias de base e estreou na Série C com apenas 17 anos. Depois de conquistar o título com os bianconeri na temporada 2023/24, ele foi protagonista nas duas últimas temporadas da Série B, registrando 11 assistências e 6 gols em 67 partidas, destacando-se como um dos melhores jovens da categoria. Além de ter estreado pela Seleção Sub-21 da Itália nas eliminatórias para o Europeu, em junho passado ele foi convocado pela Seleção principal para os amistosos contra a Grécia e o Luxemburgo.”
AS PRIMEIRAS PALAVRAS
Estas, por sua vez, são as primeiras palavras de Tommaso Berti como jogador da Cremonese: “Para mim, a Cremo representa uma etapa de montanha, daquelas que colocam você à prova e servem para mostrar quem você é. Estou muito feliz e mal posso esperar para começar, para conhecer o time e a cidade”.