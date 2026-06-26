Segue o texto do comunicado oficial divulgado pela Cremonese: “A U.S. Cremonese informa que adquiriu, a título definitivo, do Cesena FC, os direitos sobre as atuações esportivas de Tommaso Berti. Meio-campista de grande qualidade e dinamismo, o jogador nascido em 2004 já conta com uma longa experiência entre os profissionais, graças às 139 partidas disputadas com a camisa do Cesena, time no qual se formou nas categorias de base e estreou na Série C com apenas 17 anos. Depois de conquistar o título com os bianconeri na temporada 2023/24, ele foi protagonista nas duas últimas temporadas da Série B, registrando 11 assistências e 6 gols em 67 partidas, destacando-se como um dos melhores jovens da categoria. Além de ter estreado pela Seleção Sub-21 da Itália nas eliminatórias para o Europeu, em junho passado ele foi convocado pela Seleção principal para os amistosos contra a Grécia e o Luxemburgo.”