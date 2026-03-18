Cremonese chega a acordo com Giampaolo para assumir o comando: novidades sobre a duração do contrato

A Cremonese corre para se salvar: são três pontos de vantagem sobre o quarto lugar da parte de baixo da tabela, ocupado pelo Lecce, a nove rodadas do fim do campeonato. A passagem de Davide Nicola pelo clube parece estar chegando ao fim; nas últimas horas, o nome de Marco Giampaolo surgiu como possível substituto para tentar salvar os Grigiorossi, que estão em crise, com apenas dois pontos conquistados na segunda metade do campeonato.