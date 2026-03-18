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Atalanta BC v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

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Cremonese chega a acordo com Giampaolo para assumir o comando: novidades sobre a duração do contrato

A pesada derrota por 4 a 1 em casa contra a Fiorentina foi fatal para Nicola

A Cremonese corre para se salvar: são três pontos de vantagem sobre o quarto lugar da parte de baixo da tabela, ocupado pelo Lecce, a nove rodadas do fim do campeonato. A passagem de Davide Nicola pelo clube parece estar chegando ao fim; nas últimas horas, o nome de Marco Giampaolo surgiu como possível substituto para tentar salvar os Grigiorossi, que estão em crise, com apenas dois pontos conquistados na segunda metade do campeonato. 

  • A VIGÊNCIA DO ACORDO

     "Estão sendo acertados os últimos detalhes antes da assinatura de Giampaolo como novo treinador: há um acordo verbal para um contrato de um ano e meio", informa a Sky Sport. Não se trata, portanto, de um acordo de poucas semanas, mas de uma parceria até o final de 2027, mesmo em caso de rebaixamento. Neste momento, aguarda-se a oficialização de dois fatos: a demissão de Nicola e a chegada de seu sucessor. 
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  • A ÚLTIMA EXPERIÊNCIA DE GIAMPAOLO

    Giampaolo conseguiu garantir a permanência na Série A na temporada 2024/25 com o Lecce, e de forma espetacular, conquistando uma vitória crucial na última rodada fora de casa contra a Lazio, por 1 a 0, com gol de Coulibaly, que custou o rebaixamento ao Venezia de Di Francesco. O mesmo Di Francesco que hoje treina justamente o Lecce e com quem disputará a permanência na Série A.

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