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Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Craque do PSG, Ousmane Dembele faz ousada afirmação sobre a Bola de Ouro e deixa Lamine Yamal fora do top 3

O. Dembele
PSG
Campeonato Francês

Ousmane Dembélé provocou debate em todo o mundo do futebol ao afirmar que a Bola de Ouro ficará no Paris Saint-Germain neste ano. Apesar da concorrência intensa vinda das principais ligas da Europa, o francês segue convencido de que o Parc des Princes é o único destino lógico para o prêmio individual mais prestigioso do futebol.

  • Dembélé aposta no domínio do PSG para a Bola de Ouro

    Em uma discussão reveladora sobre o futuro das principais honrarias individuais do jogo, Dembélé descartou a ideia de que a próxima corrida pela Bola de Ouro seja uma disputa em aberto. Enquanto muitos comentaristas apontaram uma variedade de candidatos após um verão de grandes torneios internacionais, Dembélé não olha além do próprio vestiário na capital francesa.

    Dembélé é o vencedor desse prêmio individual do futebol mundial em 2025. Falando à France Football sobre a identidade do próximo vencedor, o internacional francês foi categórico em sua posição. "Não acho que haja qualquer dúvida sobre este troféu. Acho que ele continuará nas mãos de um jogador do Paris Saint-Germain", afirmou Dembélé,

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    Ignorando os jovens e os astros consagrados

    Talvez o mais surpreendente tenha sido a recusa de Dembele em incluir a sensação adolescente Yamal em seu top 3 imediato, apesar da ascensão meteórica do espanhol no Barcelona e de seu papel crucial no sucesso recente da Espanha. Embora tenha reconhecido o talento do jovem, ele colocou outros à frente dele na hierarquia.

    Quando foi pressionado a fornecer uma lista definitiva de seus favoritos, o ponta do PSG apresentou uma mistura de nomes que passava pelas principais divisões do continente. Dembele explicou sua lógica ao dizer: "Meu top 3? Tudo misturado: Kvara (Khvicha Kvaratskhelia), Harry Kane, que teve uma temporada muito, muito boa, e acho que Kylian Mbappe. Eu? Ah, não, nunca me coloco em coisas assim. Nunca voto em mim mesmo."

  • Destacando os heróis anônimos do Parc des Princes

    Embora a Bola de Ouro muitas vezes favoreça artilheiros e atacantes mais vistosos, o francês apontou para a consistência de seus companheiros de equipe, que muitas vezes passam despercebidos. Ele mencionou especificamente as estrelas já estabelecidas que ajudaram a manter o status do PSG como uma potência europeia, sugerindo que os eleitores deveriam observar de perto as bases táticas do time de Luis Enrique, e não apenas os melhores momentos.

    O ponta então citou vários jogadores que, na opinião dele, foram ignorados pela imprensa esportiva em geral. Ele afirmou: "Depois disso, ainda há muitos. Michael Olise poderia estar nela porque teve uma temporada incrível. Foi o melhor jogador da Bundesliga. Lamine Yamal também. Fabian Ruiz, [Willian] Pacho... Esquecemos desse, Pacho. Espero que não nos esqueçamos dele este ano, porque ele merece."

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  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Londres chama para o 70º aniversário

    A corrida pelo troféu está chegando ao seu clímax, enquanto o mundo do futebol se prepara para uma celebração histórica. A 70ª edição da prestigiada cerimônia de premiação acontecerá em 26 de outubro, em Londres, marcando a primeira vez que o evento será realizado na capital inglesa. A escolha do local serve como uma homenagem ao vencedor inaugural, Sir Stanley Matthews, enquanto o prêmio continua a expandir seu alcance global sob a France Football.

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