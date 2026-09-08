Em uma discussão reveladora sobre o futuro das principais honrarias individuais do jogo, Dembélé descartou a ideia de que a próxima corrida pela Bola de Ouro seja uma disputa em aberto. Enquanto muitos comentaristas apontaram uma variedade de candidatos após um verão de grandes torneios internacionais, Dembélé não olha além do próprio vestiário na capital francesa.

Dembélé é o vencedor desse prêmio individual do futebol mundial em 2025. Falando à France Football sobre a identidade do próximo vencedor, o internacional francês foi categórico em sua posição. "Não acho que haja qualquer dúvida sobre este troféu. Acho que ele continuará nas mãos de um jogador do Paris Saint-Germain", afirmou Dembélé,