Tendo sido capitão de Kosovo nos últimos sete anos, a saída de Rrahmani representa um golpe significativo para a seleção nacional. Ele detalhou como problemas contínuos dentro da federação acabaram se tornando impossíveis de tolerar.

"Devido a inúmeros fatores, desentendimentos persistentes e à falta de pessoas competentes disponíveis para resolver nossos problemas e reclamações, a situação permanece sem melhora há anos", explicou.

"E o que recebi em troca? Ataques constantes e coordenados por mais de dois anos por parte daquelas pessoas que deveriam estar nos protegendo. A justiça prevalecerá um dia.

"Esta decisão vem da necessidade de preservar minha integridade como capitão e como jogador profissional, mas, acima de tudo, meus valores como ser humano."