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Craque do Napoli DETONA federação nacional em chocante aposentadoria da seleção
Estrela do Napoli deixa Kosovo
O zagueiro do Napoli, Rrahmani, anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção de Kosovo. O defensor de 32 anos deixa a equipe após uma carreira internacional de uma década, na qual somou 66 partidas.
Sua saída acontece em meio a um grave rompimento nas relações com a Federação de Futebol de Kosovo (FKK). Rrahmani confirmou sua decisão na noite de sexta-feira, deixando abruptamente a seleção sem seu capitão de longa data. O veterano da Serie A deixou claro que se sentiu forçado a deixar o cargo por causa da atual estrutura de comando no topo da federação kosovar.
Capitã detona a liderança da federação
Rrahmani usou o Instagram para informar os torcedores sobre sua decisão repentina, fazendo uma avaliação contundente da FKK. Ele revelou que se sentia completamente sem apoio por parte dos responsáveis pela seleção nacional.
"Depois de dez anos na seleção nacional, sete dos quais como capitão, anuncio que não farei mais parte da seleção de Kosovo enquanto a FKK for liderada por seus atuais integrantes", escreveu Rrahmani.
Uma década de serviços termina em frustração
Tendo sido capitão de Kosovo nos últimos sete anos, a saída de Rrahmani representa um golpe significativo para a seleção nacional. Ele detalhou como problemas contínuos dentro da federação acabaram se tornando impossíveis de tolerar.
"Devido a inúmeros fatores, desentendimentos persistentes e à falta de pessoas competentes disponíveis para resolver nossos problemas e reclamações, a situação permanece sem melhora há anos", explicou.
"E o que recebi em troca? Ataques constantes e coordenados por mais de dois anos por parte daquelas pessoas que deveriam estar nos protegendo. A justiça prevalecerá um dia.
"Esta decisão vem da necessidade de preservar minha integridade como capitão e como jogador profissional, mas, acima de tudo, meus valores como ser humano."
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Possível retorno depende de mudanças importantes
Embora Rrahmani tenha se afastado do futebol internacional, sua declaração sugere fortemente que um retorno no futuro continua sendo possível. No entanto, isso depende inteiramente de mudanças administrativas amplas e da saída dos atuais dirigentes da FKK.
Por enquanto, o defensor vai se concentrar exclusivamente em sua carreira por clubes na Itália. Tendo já feito mais de 200 partidas pelo Napoli, ele segue como uma figura crucial na linha defensiva da equipe.
Kosovo agora precisa iniciar o desafiador processo de nomear um novo capitão. A seleção enfrenta a difícil tarefa de seguir em frente sem seu líder mais experiente e influente.
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