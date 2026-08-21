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Arsenal FC v Everton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Craque do Arsenal estaria sensacionalmente "se oferecendo ao Barcelona diariamente" enquanto Mikel Arteta enfrenta uma reformulação tardia no elenco

Mercado da bola
Arsenal
Barcelona
Premier League
V. Gyoekeres
La Liga
M. Arteta
H. Flick

O Arsenal pode estar prestes a sofrer uma saída importante justamente quando começa sua defesa do título da Premier League, com relatos sugerindo que um atacante-chave está buscando agressivamente uma transferência para o Barcelona. Apesar de uma temporada de estreia produtiva no Emirates, o apelo do Camp Nou parece ter mexido com a cabeça do jogador à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima.

  • Gyokeres força transferência para o Camp Nou

    Em um desdobramento surpreendente no fim da janela de transferências de verão, o atacante do Arsenal Viktor Gyokeres estaria "se oferecendo ao Barcelona diariamente". O jogador de 28 anos, que chegou ao Emirates Stadium há apenas um ano em uma transferência de grande repercussão vinda do Sporting CP, parece pronto para encerrar sua carreira na Premier League.

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  • flickGetty Images

    Flick busca reforços para o ataque

    O técnico do Barcelona, Hansi Flick, tem sido enfático sobre a necessidade de mais profundidade no elenco depois que Robert Lewandowski saiu em uma transferência sem custos e Ferran Torres se juntou ao Paris Saint-Germain. O campeão de La Liga inicialmente mirou Julian Alvarez, do Atletico Madrid, mas o CEO do Atleti, Miguel Angel Gil Marin, teria vetado qualquer acordo pelo atacante argentino.

    O jornalista da COPE Victor Navarro afirma que o estafe de Gyokeres vê uma oportunidade de garantir uma transferência para o gigante catalão após o fracasso de outros alvos principais do clube. Atualizando a busca em andamento do Barcelona por um atacante, Navarro escreveu no X: "Lautaro Martinez se torna, com o consenso de todo o clube, a opção número um do Barça. Ontem, o clube voltou a receber a informação de que [o CEO do Atletico Madrid, Angel] Gil Marín está vetando Julian Alvarez. Gyokeres está se oferecendo ao Barça diariamente. [Nicolo] Tresoldi agrada muito, muito ao FCB."

    Embora Martinez siga sendo a contratação dos sonhos, a viabilidade financeira e logística de Gyokeres pode fazer dele uma solução mais realista para Flick à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima rapidamente.


  • Frustração no Emirates

    Apesar do sucesso do Arsenal no título da Premier League na última temporada, Gyokeres terminou a campanha em uma posição difícil. Mikel Arteta passou a preferir cada vez mais Kai Havertz na função central de ataque nos jogos mais importantes do clube, incluindo a final da Liga dos Campeões. A tendência continuou na nova temporada, com Havertz sendo titular na vitória sobre o Manchester City na Community Shield, enquanto Gyokeres ficou limitado a uma breve participação saindo do banco.


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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    A reformulação do elenco do Arsenal continua

    A possível venda de Gyokeres representaria uma reviravolta significativa para o Arsenal, que gastou £ 55 milhões para contratá-lo junto ao Sporting CP. No entanto, com o jogador sob contrato até 2030, o Arsenal está em uma posição forte para exigir uma quantia substancial caso decida deixá-lo sair.

    Enquanto o Arsenal se prepara para começar a defesa do título contra o recém-promovido Coventry City, a distração causada pelas investidas diárias de Gyokeres em direção ao Barcelona é uma situação que Arteta vai querer resolver rapidamente. Embora o atacante siga sendo uma parte importante da profundidade do elenco, o claro desejo do jogador por um recomeço na Espanha pode forçar a mão do clube.

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