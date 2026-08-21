O técnico do Barcelona, Hansi Flick, tem sido enfático sobre a necessidade de mais profundidade no elenco depois que Robert Lewandowski saiu em uma transferência sem custos e Ferran Torres se juntou ao Paris Saint-Germain. O campeão de La Liga inicialmente mirou Julian Alvarez, do Atletico Madrid, mas o CEO do Atleti, Miguel Angel Gil Marin, teria vetado qualquer acordo pelo atacante argentino.

O jornalista da COPE Victor Navarro afirma que o estafe de Gyokeres vê uma oportunidade de garantir uma transferência para o gigante catalão após o fracasso de outros alvos principais do clube. Atualizando a busca em andamento do Barcelona por um atacante, Navarro escreveu no X: "Lautaro Martinez se torna, com o consenso de todo o clube, a opção número um do Barça. Ontem, o clube voltou a receber a informação de que [o CEO do Atletico Madrid, Angel] Gil Marín está vetando Julian Alvarez. Gyokeres está se oferecendo ao Barça diariamente. [Nicolo] Tresoldi agrada muito, muito ao FCB."

Embora Martinez siga sendo a contratação dos sonhos, a viabilidade financeira e logística de Gyokeres pode fazer dele uma solução mais realista para Flick à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima rapidamente.



