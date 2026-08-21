Getty Images Sport
Traduzido por
Craque do Arsenal estaria sensacionalmente "se oferecendo ao Barcelona diariamente" enquanto Mikel Arteta enfrenta uma reformulação tardia no elenco
Gyokeres força transferência para o Camp Nou
Em um desdobramento surpreendente no fim da janela de transferências de verão, o atacante do Arsenal Viktor Gyokeres estaria "se oferecendo ao Barcelona diariamente". O jogador de 28 anos, que chegou ao Emirates Stadium há apenas um ano em uma transferência de grande repercussão vinda do Sporting CP, parece pronto para encerrar sua carreira na Premier League.
- Getty Images
Flick busca reforços para o ataque
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, tem sido enfático sobre a necessidade de mais profundidade no elenco depois que Robert Lewandowski saiu em uma transferência sem custos e Ferran Torres se juntou ao Paris Saint-Germain. O campeão de La Liga inicialmente mirou Julian Alvarez, do Atletico Madrid, mas o CEO do Atleti, Miguel Angel Gil Marin, teria vetado qualquer acordo pelo atacante argentino.
O jornalista da COPE Victor Navarro afirma que o estafe de Gyokeres vê uma oportunidade de garantir uma transferência para o gigante catalão após o fracasso de outros alvos principais do clube. Atualizando a busca em andamento do Barcelona por um atacante, Navarro escreveu no X: "Lautaro Martinez se torna, com o consenso de todo o clube, a opção número um do Barça. Ontem, o clube voltou a receber a informação de que [o CEO do Atletico Madrid, Angel] Gil Marín está vetando Julian Alvarez. Gyokeres está se oferecendo ao Barça diariamente. [Nicolo] Tresoldi agrada muito, muito ao FCB."
Embora Martinez siga sendo a contratação dos sonhos, a viabilidade financeira e logística de Gyokeres pode fazer dele uma solução mais realista para Flick à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima rapidamente.
Frustração no Emirates
Apesar do sucesso do Arsenal no título da Premier League na última temporada, Gyokeres terminou a campanha em uma posição difícil. Mikel Arteta passou a preferir cada vez mais Kai Havertz na função central de ataque nos jogos mais importantes do clube, incluindo a final da Liga dos Campeões. A tendência continuou na nova temporada, com Havertz sendo titular na vitória sobre o Manchester City na Community Shield, enquanto Gyokeres ficou limitado a uma breve participação saindo do banco.
- Getty Images Sport
A reformulação do elenco do Arsenal continua
A possível venda de Gyokeres representaria uma reviravolta significativa para o Arsenal, que gastou £ 55 milhões para contratá-lo junto ao Sporting CP. No entanto, com o jogador sob contrato até 2030, o Arsenal está em uma posição forte para exigir uma quantia substancial caso decida deixá-lo sair.
Enquanto o Arsenal se prepara para começar a defesa do título contra o recém-promovido Coventry City, a distração causada pelas investidas diárias de Gyokeres em direção ao Barcelona é uma situação que Arteta vai querer resolver rapidamente. Embora o atacante siga sendo uma parte importante da profundidade do elenco, o claro desejo do jogador por um recomeço na Espanha pode forçar a mão do clube.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.