A trajetória de Kolo Muani ao longo do último ano tem sido turbulenta, marcada por uma passagem frustrante pela Premier League que fez muitos questionarem sua adaptação ao futebol inglês. Após um período por empréstimo no Tottenham que não decolou, o francês retornou à Juventus com um renovado senso de propósito e uma compreensão clara do motivo pelo qual seu capítulo anterior não saiu como o planejado. O atacante destacou o forte contraste entre as duas ligas, sugerindo que a natureza frenética do futebol inglês estava em desacordo com sua abordagem mais calculada ao jogo.

"O futebol inglês é realmente um constante vai e vem, de uma área à outra, enquanto na Itália o jogo é extremamente tático: você tem que jogar com a cabeça, e não apenas com os pés. E depois você trabalha duro durante as sessões de treino semanais, mas estou feliz com isso", disse ele ao Corriere della Sera.