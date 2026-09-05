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Craque da Juventus, Randal Kolo Muani revela por que a Serie A é "perfeita" para ele após desastre no empréstimo ao Tottenham
A diferença tática entre Inglaterra e Itália
A trajetória de Kolo Muani ao longo do último ano tem sido turbulenta, marcada por uma passagem frustrante pela Premier League que fez muitos questionarem sua adaptação ao futebol inglês. Após um período por empréstimo no Tottenham que não decolou, o francês retornou à Juventus com um renovado senso de propósito e uma compreensão clara do motivo pelo qual seu capítulo anterior não saiu como o planejado. O atacante destacou o forte contraste entre as duas ligas, sugerindo que a natureza frenética do futebol inglês estava em desacordo com sua abordagem mais calculada ao jogo.
"O futebol inglês é realmente um constante vai e vem, de uma área à outra, enquanto na Itália o jogo é extremamente tático: você tem que jogar com a cabeça, e não apenas com os pés. E depois você trabalha duro durante as sessões de treino semanais, mas estou feliz com isso", disse ele ao Corriere della Sera.
- Getty Images Sport
Encontrando refúgio tático na Juventus
A decisão de voltar à Juventus não foi difícil para Kolo Muani, que anteriormente teve uma passagem bem-sucedida de cinco meses pelo clube, no qual marcou 10 gols em 22 partidas. Ao refletir sobre sua motivação para retornar à capital do Piemonte, o atacante expressou uma forte ligação emocional com o clube e com seus torcedores. Ele destacou que seu período inicial na Juventus deixou uma impressão duradoura, tornando a decisão de voltar fácil assim que a oportunidade surgiu.
"A primeira experiência foi maravilhosa, companheiros de equipe, comissão técnica, torcedores, tudo. Tudo foi perfeito e me senti parte da família. E depois foi importante voltar para terminar o trabalho que eles começaram", destacou Kolo Muani.
Superando as críticas e focando no presente
Apesar de sua postura positiva, Kolo Muani não ficou imune às críticas desde o seu retorno. O técnico da Juventus, Luciano Spalletti, tem sido enfático sobre a necessidade de o atacante ser mais decisivo diante do gol, especialmente após jogos em que a equipe criou inúmeras chances, mas não conseguiu abrir vantagem. Embora a movimentação e a capacidade de associação do atacante tenham sido elogiadas por acrescentarem uma nova dimensão ao ataque da Juve, a falta de gols continua sendo assunto.
“Sou alguém que não carrega pensamentos negativos comigo; trabalho para esquecer o erro imediatamente e focar na próxima jogada”, afirmou. Ele credita ao seu técnico a implementação dessa mentalidade resiliente, destacando como a comissão técnica exige foco constante, independentemente da jogada anterior em campo. “Como Spalletti nos diz, devemos estar sempre por dentro de tudo. Você tem que pensar no presente”, acrescentou.
- AFP
Devolvendo a Juventus à antiga glória
Para Kolo Muani, o objetivo para o restante da temporada é claro: consistência e títulos. Agora, ele está focado no próximo duelo contra o Milan, um confronto que tem peso significativo no início da briga pelo título. Com os dois clubes tendo somado seis pontos nas duas primeiras partidas da temporada, a partida serve como um importante teste para as credenciais da Juve na disputa pelo campeonato.
"Será um teste muito importante. O Milan também é uma grande equipe, e temos que estar prontos. E estou curioso; nunca joguei contra eles", concluiu Kolo Muani.
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