Ao falar após a derrota, Bellamy foi sincero sobre o desgaste emocional das últimas duas semanas. “É sempre difícil quando não se consegue atingir o objetivo”, disse ele. “A próxima semana vai ser um vazio, porque eu estava tão ansioso para ir a Salt Lake City e, sinceramente, acreditava que isso ia acontecer. Por isso, a decepção foi, na verdade, maior do que eu esperava. Mas a energia para me reorientar e querer tentar de novo... Definitivamente, ainda está lá.”

O galês continuou a expressar sua paixão pela função na seleção, apesar da decepção. “Eu realmente gosto disso. Eu realmente gosto disso. Provavelmente conversaremos mais depois, porque minha mente está totalmente focada na Irlanda do Norte neste momento. Mas sim, é a melhor função do mundo”, acrescentou.