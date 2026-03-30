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Craig Bellamy fala sobre o futuro na seleção do País de Gales, enquanto aumentam os rumores sobre uma possível passagem pelo Celtic após a derrota na repescagem da Copa do Mundo
Desilusão no cenário internacional
A derrota da semana passada suscitou imediatamente questionamentos sobre o futuro de Bellamy, especialmente porque o Celtic continua em busca de um sucessor definitivo para o técnico interino Martin O'Neill. Embora Bellamy tenha admitido que a dor da derrota foi intensa, ele se mostrou reflexivo quanto à sua posição atual na seleção galesa, dando a entender que não pretende abandonar o cargo, apesar do recente revés. Bellamy assumiu o comando da seleção nacional em 2024 e conduziu a equipe a oito vitórias e quatro empates em seus 17 jogos no cargo.
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Bellamy fala abertamente sobre seus planos futuros
Ao falar após a derrota, Bellamy foi sincero sobre o desgaste emocional das últimas duas semanas. “É sempre difícil quando não se consegue atingir o objetivo”, disse ele. “A próxima semana vai ser um vazio, porque eu estava tão ansioso para ir a Salt Lake City e, sinceramente, acreditava que isso ia acontecer. Por isso, a decepção foi, na verdade, maior do que eu esperava. Mas a energia para me reorientar e querer tentar de novo... Definitivamente, ainda está lá.”
O galês continuou a expressar sua paixão pela função na seleção, apesar da decepção. “Eu realmente gosto disso. Eu realmente gosto disso. Provavelmente conversaremos mais depois, porque minha mente está totalmente focada na Irlanda do Norte neste momento. Mas sim, é a melhor função do mundo”, acrescentou.
Respondendo às especulações sobre o Celtic
Quando pressionado sobre os rumores crescentes que o ligavam a um retorno a Glasgow, Bellamy manteve-se um tanto enigmático, mas reiterou seu amor pelo país. “Isto é o melhor. Isto é o melhor”, afirmou. “Nada jamais se comparará a este [trabalho]. Então, por que eu iria querer abrir mão disso?”
No entanto, ele não chegou a fazer uma promessa definitiva de permanecer por muito tempo, deixando a porta ligeiramente entreaberta para possíveis pretendentes. “Não sei. Mas, além disso, será que é a hora [de falar sobre isso]? Não sei. Não sei o que mais posso dizer. É muito forte. Eu realmente gosto de fazer isso”, concluiu Bellamy.
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Disputa pelo cargo de treinador do Parkhead
Bellamy surgiu como um dos principais favoritos nas apostas para assumir o cargo no Celtic, ultrapassando outros candidatos de renome. Atualmente, ele disputa a vaga com nomes como Robbie Keane e Roberto Martinez, enquanto a diretoria do clube em Lennoxtown busca consolidar seus planos para a próxima temporada após a passagem temporária de O'Neill.
Enquanto isso, porém, ele comandará o País de Gales em um amistoso contra a Irlanda do Norte, que também ficou de fora da final da repescagem.