Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-KSA-NASAR-HILALAFP
Andreas Koenigl

Traduzido por

CR7 terá que esperar mais um pouco pelo seu primeiro título na Arábia Saudita! O Al-Nassr desperdiça a chance de conquistar o campeonato antes do tempo

Al-Nassr x Al Hilal
Al-Nassr
Campeonato Saudita
C. Ronaldo

CR7 continua tendo que esperar pelo seu primeiro título na Liga Profissional da Arábia Saudita, depois que o Al-Nassr perdeu a chance de garantir o título antecipadamente contra o Al-Hilal.

Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, continua tendo que esperar pelo seu primeiro título na Liga Profissional da Arábia Saudita. Sua equipe perdeu a chance de garantir o título antecipadamente no confronto decisivo contra o Al-Hilal.

  • O motivo foi um gol contra do goleiro do Al-Nassr, Bento, aos oito minutos do tempo adicional, o que fez com que o líder da tabela não conseguisse passar do empate em 1 a 1 contra o seu direto perseguidor.

    O ex-jogador do Leipzig, Mohamed Simakan, havia colocado o Al-Nassr na frente contra o rival da cidade de Riade no primeiro tempo, após um escanteio cobrado por Kingsley Coman.

    • Publicidade

  • Será que CR7 vai conquistar o título de campeão no sofá?

    Com ainda dois jogos a disputar pelo Al-Hilal, a diferença é exatamente de seis pontos, enquanto o Al-Nassr já disputou uma partida a mais.

    Com isso, Ronaldo poderá comemorar no sofá no próximo sábado, quando o Al-Hilal recebe o NEOM SC e precisa vencer. A equipe de CR7 enfrenta o Damac FC na última partida da temporada.

AFC Champions League Two
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Gamba Osaka crest
Gamba Osaka
GOS