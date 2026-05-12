O motivo foi um gol contra do goleiro do Al-Nassr, Bento, aos oito minutos do tempo adicional, o que fez com que o líder da tabela não conseguisse passar do empate em 1 a 1 contra o seu direto perseguidor.

O ex-jogador do Leipzig, Mohamed Simakan, havia colocado o Al-Nassr na frente contra o rival da cidade de Riade no primeiro tempo, após um escanteio cobrado por Kingsley Coman.