Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, continua tendo que esperar pelo seu primeiro título na Liga Profissional da Arábia Saudita. Sua equipe perdeu a chance de garantir o título antecipadamente no confronto decisivo contra o Al-Hilal.
AFP
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CR7 terá que esperar mais um pouco pelo seu primeiro título na Arábia Saudita! O Al-Nassr desperdiça a chance de conquistar o campeonato antes do tempo
O motivo foi um gol contra do goleiro do Al-Nassr, Bento, aos oito minutos do tempo adicional, o que fez com que o líder da tabela não conseguisse passar do empate em 1 a 1 contra o seu direto perseguidor.
O ex-jogador do Leipzig, Mohamed Simakan, havia colocado o Al-Nassr na frente contra o rival da cidade de Riade no primeiro tempo, após um escanteio cobrado por Kingsley Coman.
Será que CR7 vai conquistar o título de campeão no sofá?
Com ainda dois jogos a disputar pelo Al-Hilal, a diferença é exatamente de seis pontos, enquanto o Al-Nassr já disputou uma partida a mais.
Com isso, Ronaldo poderá comemorar no sofá no próximo sábado, quando o Al-Hilal recebe o NEOM SC e precisa vencer. A equipe de CR7 enfrenta o Damac FC na última partida da temporada.