Falando ao site oficial do Coventry após a conclusão de sua transferência, Yirenkyi expressou sua vontade de trabalhar sob o comando de Lampard. Ao explicar sua decisão de se juntar ao Coventry City, ele afirmou: "Estou animado por estar neste clube. Ouvi muito sobre ele e realmente me sinto positivo por estar aqui.

"Quando conversei com o treinador principal sobre os planos e o estilo, é algo de que eu realmente gosto, e estou ansioso para aprender com ele. Quero dar o meu melhor para a equipe todos os dias. Ainda sou jovem, então quero aprender com o treinador principal, com os outros jogadores e trabalhar muito pela equipe."