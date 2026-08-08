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Coventry, de Frank Lampard, quebra novamente o recorde de transferências do clube com acordo de £ 26 milhões por estrela ganesa
Sky Blues fecham recorde
O Coventry quebrou oficialmente seu recorde de transferência do clube pela terceira vez neste verão ao concluir a contratação de Yirenkyi, do Nordsjaelland, por £26 milhões. O internacional ganês de 20 anos se torna a quinta chegada de Lampard antes do retorno dos Sky Blues à Premier League. Yirenkyi soma 15 jogos pela seleção principal de Gana, incluindo o gol decisivo na vitória por 1 a 0 sobre o Panamá na Copa do Mundo.
- AFP
Meio-campista empolgado com o projeto
Falando ao site oficial do Coventry após a conclusão de sua transferência, Yirenkyi expressou sua vontade de trabalhar sob o comando de Lampard. Ao explicar sua decisão de se juntar ao Coventry City, ele afirmou: "Estou animado por estar neste clube. Ouvi muito sobre ele e realmente me sinto positivo por estar aqui.
"Quando conversei com o treinador principal sobre os planos e o estilo, é algo de que eu realmente gosto, e estou ansioso para aprender com ele. Quero dar o meu melhor para a equipe todos os dias. Ainda sou jovem, então quero aprender com o treinador principal, com os outros jogadores e trabalhar muito pela equipe."
Coventry reforça ambição de estar no topo
A chegada de Yirenkyi eleva o investimento estimado do Coventry no verão para mais de £ 85 milhões, após sua conquista do título da Championship na última temporada. Antes deste acordo de £ 26 milhões, o Coventry já havia superado duas vezes seu recorde de transferências nesta janela, primeiro ao contratar o defensor suíço Aurele Amenda, do Eintracht Frankfurt, por £ 17 milhões, antes de tornar permanente a contratação por empréstimo do goleiro Carl Rushworth, do Brighton, por uma taxa recorde de £ 22 milhões, segundo informações. Além dessas aquisições, Lampard também reforçou seu elenco com as chegadas de Loum Tchaouna e Frank Onyeka.
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Coventry terá viagem ao Emirates
O Coventry abrirá sua campanha na Premier League de 2026-27 com uma viagem para enfrentar o atual campeão Arsenal na sexta-feira, 21 de agosto. O confronto no Emirates Stadium servirá como um duro teste de preparação tática para a equipe de Lampard após uma grande reformulação do elenco. Espera-se que Yirenkyi e os novos reforços participem, à medida que o time mede sua capacidade de se adaptar à intensidade do futebol da elite.
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