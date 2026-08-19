O Coventry City não contará com Wright em seu retorno à Premier League, segundo a talkSPORT. Lampard confirmou que o atacante pode ficar fora por até três meses com uma grave lesão no quadríceps. O problema significa que Wright não estará envolvido quando o Coventry iniciar a nova campanha fora de casa contra o Arsenal, na noite de sexta-feira.

O jogador de 28 anos teve uma temporada passada excepcional, marcando 17 gols para ajudar sua equipe a garantir o título da Championship e o acesso. Ele perdeu os dois últimos amistosos de pré-temporada contra Espanyol e Monaco, e sua ausência deixa uma lacuna significativa no elenco enquanto a equipe se prepara para sua primeira partida na elite em 25 anos.