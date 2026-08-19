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Coventry City sofre duro golpe após Frank Lampard revelar que Haji Wright ficará fora por até três meses
Coventry City sofre grande baixa por lesão
O Coventry City não contará com Wright em seu retorno à Premier League, segundo a talkSPORT. Lampard confirmou que o atacante pode ficar fora por até três meses com uma grave lesão no quadríceps. O problema significa que Wright não estará envolvido quando o Coventry iniciar a nova campanha fora de casa contra o Arsenal, na noite de sexta-feira.
O jogador de 28 anos teve uma temporada passada excepcional, marcando 17 gols para ajudar sua equipe a garantir o título da Championship e o acesso. Ele perdeu os dois últimos amistosos de pré-temporada contra Espanyol e Monaco, e sua ausência deixa uma lacuna significativa no elenco enquanto a equipe se prepara para sua primeira partida na elite em 25 anos.
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Lampard fala sobre a decepção com a lesão de Wright
Falando na preparação para o confronto contra o Arsenal, Lampard abordou a situação diretamente. "Haji Wright não estará disponível para o jogo contra o Arsenal", afirmou Lampard. "Ele não estará disponível por um tempo; ele sofreu uma lesão muito séria no quadríceps, o que é decepcionante para Haji e para nós. Certamente serão várias semanas, podendo até chegar a 12 semanas."
A perda é particularmente dura diante dos elogios recentes do técnico a Wright. Em entrevista exclusiva à GOAL ontem, Lampard destacou a importância de Wright, observando como o hat-trick dele contra o Middlesbrough na temporada passada mostrou a competitividade necessária para a primeira divisão.
Coventry recorre aos novos reforços em busca de poder de fogo
Enquanto Wright se recupera, o Coventry agiu rapidamente no mercado de transferências para reforçar suas opções de ataque. O clube contratou dois atacantes só nesta semana, trazendo Taiwo Awoniyi, do Nottingham Forest, por um valor informado de £ 9 milhões, e Sidiki Cherif, do Fenerbahce.
Awoniyi chega com quatro temporadas de experiência na Premier League, tendo marcado 21 gols na liga durante sua passagem pelo Nottingham Forest. Sua presença criará uma forte disputa por vagas entre os titulares ao lado de Ellis Simms e Brandon Thomas-Asante. Além disso, o Coventry quebrou seu recorde de transferências quatro vezes nesta janela, gastando £ 23,1 milhões no meio-campista Caleb Yirenkyi para garantir que esteja preparado para o calendário exigente.
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O que vem a seguir para o Coventry City?
O Coventry tentará garantir um resultado positivo contra o Arsenal na sexta-feira sem seu artilheiro. Lampard não descartou novas contratações antes do prazo final de 31 de agosto, enquanto o clube busca preservar sua permanência na Premier League. Enquanto isso, Wright iniciará um extenso programa de reabilitação, na esperança de voltar em até três meses para enfim fazer sua tão aguardada estreia na principal competição da Inglaterra.
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