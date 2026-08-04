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Coventry City conclui acordo recorde do clube para contratar Carl Rushworth em definitivo junto ao Brighton
Coventry conclui contratação recorde de Rushworth
O Coventry oficializou a contratação em definitivo do goleiro Rushworth junto ao Brighton por uma taxa recorde do clube, de £ 22 milhões. O arqueiro de 25 anos acertou um contrato de longo prazo no CBS Arena depois de conquistar o prêmio Luva de Ouro durante a campanha do título da Championship do Coventry na temporada passada. O acordo encerra a passagem de sete anos de Rushworth pelo Brighton, onde ele nunca fez uma aparição pela equipe principal e teve seis empréstimos diferentes.
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Lampard comemora a chegada definitiva de Rushworth
O goleiro expressou sua alegria ao garantir sua transferência em definitivo para a CBS Arena. "Estou muito feliz, há tantas emoções que estou sentindo", disse. "Há empolgação, posso finalmente relaxar sabendo que está tudo resolvido e que estou de volta com os garotos e em um clube em que adorei estar."
O técnico do Coventry, Lampard, também elogiou o retorno de seu goleiro titular, afirmando: "É ótimo ter Carl de volta conosco em definitivo. Ele é um grande profissional, uma grande pessoa e teve um enorme impacto na equipe para nos ajudar a conquistar o acesso na última temporada. Estou ansioso para trabalhar com ele novamente e recebê-lo de volta ao grupo."
Sky Blues seguem montagem para a elite
A chegada de Rushworth marca a quarta contratação de verão do Coventry, enquanto o clube se prepara para o aguardado retorno à Premier League. O clube havia anteriormente quebrado seu recorde de transferência ao contratar o zagueiro suíço Aurele Amenda, do Eintracht Frankfurt, por £ 17 milhões, superando o desembolso anterior de £ 7,7 milhões por Haji Wright em 2023. A diretoria do Coventry também reforçou ainda mais o elenco de Frank Lampard ao fechar acordos por Loum Tchouna e Frank Onyeka.
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Time de Lampard terá teste contra o Arsenal
O time de Lampard está focado na preparação tática antes do retorno à elite após esperar um quarto de século. A tranquilidade de Rushworth no gol dará uma base vital quando o Coventry abrir sua campanha contra o atual campeão Arsenal no Emirates Stadium, em 21 de agosto. Encarar uma estreia desafiadora servirá como um parâmetro imediato para o clube em sua tentativa de se firmar na Premier League.
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