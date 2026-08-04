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Coventry City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Coventry City conclui acordo recorde do clube para contratar Carl Rushworth em definitivo junto ao Brighton

Mercado da bola
C. Rushworth
Coventry
Brighton
Premier League

O Coventry City concluiu a contratação em definitivo, recorde do clube, do goleiro Carl Rushworth junto ao Brighton & Hove Albion, após sua bem-sucedida passagem por empréstimo na CBS Arena. O jogador de 25 anos teve papel fundamental para ajudar a equipe de Frank Lampard a conquistar o título da Championship, mantendo 17 jogos sem sofrer gols ao longo das 46 partidas da liga na temporada passada.

  • Coventry conclui contratação recorde de Rushworth

    O Coventry oficializou a contratação em definitivo do goleiro Rushworth junto ao Brighton por uma taxa recorde do clube, de £ 22 milhões. O arqueiro de 25 anos acertou um contrato de longo prazo no CBS Arena depois de conquistar o prêmio Luva de Ouro durante a campanha do título da Championship do Coventry na temporada passada. O acordo encerra a passagem de sete anos de Rushworth pelo Brighton, onde ele nunca fez uma aparição pela equipe principal e teve seis empréstimos diferentes.



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  • Coventry City v Wrexham AFC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Lampard comemora a chegada definitiva de Rushworth

    O goleiro expressou sua alegria ao garantir sua transferência em definitivo para a CBS Arena. "Estou muito feliz, há tantas emoções que estou sentindo", disse. "Há empolgação, posso finalmente relaxar sabendo que está tudo resolvido e que estou de volta com os garotos e em um clube em que adorei estar."

    O técnico do Coventry, Lampard, também elogiou o retorno de seu goleiro titular, afirmando: "É ótimo ter Carl de volta conosco em definitivo. Ele é um grande profissional, uma grande pessoa e teve um enorme impacto na equipe para nos ajudar a conquistar o acesso na última temporada. Estou ansioso para trabalhar com ele novamente e recebê-lo de volta ao grupo."

  • Sky Blues seguem montagem para a elite

    A chegada de Rushworth marca a quarta contratação de verão do Coventry, enquanto o clube se prepara para o aguardado retorno à Premier League. O clube havia anteriormente quebrado seu recorde de transferência ao contratar o zagueiro suíço Aurele Amenda, do Eintracht Frankfurt, por £ 17 milhões, superando o desembolso anterior de £ 7,7 milhões por Haji Wright em 2023. A diretoria do Coventry também reforçou ainda mais o elenco de Frank Lampard ao fechar acordos por Loum Tchouna e Frank Onyeka.

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  • Coventry City v Real Betis - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Time de Lampard terá teste contra o Arsenal

    O time de Lampard está focado na preparação tática antes do retorno à elite após esperar um quarto de século. A tranquilidade de Rushworth no gol dará uma base vital quando o Coventry abrir sua campanha contra o atual campeão Arsenal no Emirates Stadium, em 21 de agosto. Encarar uma estreia desafiadora servirá como um parâmetro imediato para o clube em sua tentativa de se firmar na Premier League.

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