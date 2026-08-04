Coventry City conclui acordo recorde do clube para contratar Carl Rushworth em definitivo junto ao Brighton

O goleiro expressou sua alegria ao garantir sua transferência em definitivo para a CBS Arena. "Estou muito feliz, há tantas emoções que estou sentindo", disse. "Há empolgação, posso finalmente relaxar sabendo que está tudo resolvido e que estou de volta com os garotos e em um clube em que adorei estar."

O técnico do Coventry, Lampard, também elogiou o retorno de seu goleiro titular, afirmando: "É ótimo ter Carl de volta conosco em definitivo. Ele é um grande profissional, uma grande pessoa e teve um enorme impacto na equipe para nos ajudar a conquistar o acesso na última temporada. Estou ansioso para trabalhar com ele novamente e recebê-lo de volta ao grupo."