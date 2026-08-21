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Coventry City conclui a transferência de Dan Bentley, do Wolves, enquanto Frank Lampard reforça elenco da Premier League
Sky Blues garantem goleiro
O Coventry concluiu a contratação em definitivo de Bentley junto ao Wolves em um contrato de dois anos, antes de sua campanha na Premier League. O goleiro de 33 anos deixa o Molineux após três anos e meio, período em que fez 17 aparições pela equipe principal depois de sua chegada em janeiro de 2023. Lampard agiu rapidamente para garantir o arqueiro depois que ele atuou nas duas primeiras partidas do Wolves na temporada 2026-27, entre Championship e Copa da Liga.
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Goleiro experiente expõe ambição
Bentley falou da satisfação por se juntar ao ambicioso projeto do Coventry City e está ansioso para levar liderança e padrões elevados ao vestiário. Ao avaliar sua mudança, Bentley afirmou: "O Coventry City é um clube fantástico e estou muito feliz por concluir este acordo", disse ao site oficial do clube.
"Parece um lugar que está evoluindo e, depois de uma temporada fantástica no ano passado, há uma sensação muito boa em torno do clube. É tudo muito positivo e há uma empolgação evidente para entrar na nova temporada com o objetivo de ser o mais bem-sucedido possível.
"Vou trazer muita experiência. Sou um jogador experiente, com boas qualidades de liderança, e alguém que tem padrões muito elevados. Também quero deixar minha marca em campo, claro. Há um grupo de goleiros realmente muito bom aqui. Quando eu tiver minha oportunidade, cabe a mim aproveitá-la. Quero ajudar o clube a conseguir resultados na Premier League."
Veterano acrescenta profundidade crucial
Bentley traz uma vasta experiência no futebol inglês, tendo aprimorado suas habilidades no Southend United e atuado pelo Brentford antes de conquistar o prêmio de Jogador do Ano no Bristol City em 2020-21. Seu grande momento na Premier League aconteceu em abril de 2025, quando teve uma atuação inspirada sem sofrer gols na memorável vitória do Wolves por 1 a 0 sobre o Manchester United em Old Trafford. Essa compostura e experiência oferecem a Lampard uma profundidade valiosa no gol enquanto o Coventry City luta para manter seu status na elite.
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Duro teste na elite pela frente
O Coventry inicia seu retorno à Premier League com uma estreia assustadora fora de casa contra o atual campeão Arsenal na noite de sexta-feira. Lampard precisa que sua linha defensiva encaixe rapidamente, com uma sequência pesada no horizonte ao longo das primeiras semanas da temporada. Bentley agora terá de disputar a posição de goleiro titular com Carl Rushworth, com cada ponto sendo crucial na tentativa do time recém-promovido de evitar o rebaixamento.
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