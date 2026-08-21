Coventry City conclui a transferência de Dan Bentley, do Wolves, enquanto Frank Lampard reforça elenco da Premier League

Bentley falou da satisfação por se juntar ao ambicioso projeto do Coventry City e está ansioso para levar liderança e padrões elevados ao vestiário. Ao avaliar sua mudança, Bentley afirmou: "O Coventry City é um clube fantástico e estou muito feliz por concluir este acordo", disse ao site oficial do clube.

"Parece um lugar que está evoluindo e, depois de uma temporada fantástica no ano passado, há uma sensação muito boa em torno do clube. É tudo muito positivo e há uma empolgação evidente para entrar na nova temporada com o objetivo de ser o mais bem-sucedido possível.

"Vou trazer muita experiência. Sou um jogador experiente, com boas qualidades de liderança, e alguém que tem padrões muito elevados. Também quero deixar minha marca em campo, claro. Há um grupo de goleiros realmente muito bom aqui. Quando eu tiver minha oportunidade, cabe a mim aproveitá-la. Quero ajudar o clube a conseguir resultados na Premier League."