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“Covardes jogam na defensiva!” - Revelada a conversa motivacional de Emi Martinez e Lionel Messi no intervalo, após a derrota da Argentina para a Espanha na final unilateral da Copa do Mundo
A Albiceleste enfrenta dificuldades na final
Imagens dos bastidores, filmadas nos corredores, revelaram discursos motivacionais do capitão Messi e do goleiro Martínez, tanto antes quanto durante a final. Os atuais campeões sofreram uma derrota apertada por 1 a 0 na prorrogação para a Espanha, com Ferran Torres marcando o gol da vitória. A equipe de Lionel Scaloni enfrentou uma pressão avassaladora durante todo o confronto, acabando por não conseguir conter o ataque implacável do adversário depois de ficar com dez jogadores em campo, após o cartão vermelho recebido por Fernández no final da partida.
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Líderes organizam manifestação no túnel
Antes do início da partida, Messi tentou amenizar a tensão pré-jogo, incentivando seus companheiros a ignorarem os ruídos externos. Na reta final para a grande final, o torneio havia sido ofuscado por um acalorado debate sobre os padrões de arbitragem e alegações de que as decisões favoreciam os sul-americanos.
Dirigindo-se ao time, a lenda do Barcelona afirmou: “Vamos lá, rapazes. Fiquem calmos, todos vocês, fiquem calmos. Isso é o mais importante. Vamos manter a calma, rapazes, quero ver compostura, fiquem calmos. Vamos nos concentrar apenas em jogar, certo? Fiquem calmos, quero que esqueçam tudo, esqueçam tudo. Apenas joguem, vamos nos concentrar apenas em jogar, todos vocês, apenas joguem, vamos lá.”
Martinez exige uma reação enérgica
No intervalo, com o placar empatado em 0 a 0, mas a Espanha dominando a posse de bola, Martínez assumiu o comando no túnel com uma exigência apaixonada por mais urgência no ataque. O goleiro do Aston Villa motivou a equipe: “Vamos lá, com garra, rapazes, ei. Jogar com garra significa avançar, não recuar, para frente. Para frente, para frente, para frente, para frente. Covardes jogam para trás, vamos avançar. Três passes e encontramos o Leo, quero ver a gente construir jogadas a partir da defesa também.”
Messi então acrescentou: “Vamos lá, rapazes, garra, todo mundo, garra. Sempre tivemos isso, não vamos mostrar agora? Vamos lá, ei. Garra para jogar, vamos jogar nosso futebol, vamos jogar, vamos lá.”
- AFP
Finalistas enfrentam processo de reconstrução
Essa dolorosa derrota em Nova Jersey leva a Albiceleste a uma fase crucial de transição para avaliar a disciplina do elenco e sua renovação após o fracasso na defesa do título. Aos 39 anos, acredita-se amplamente que Messi tenha disputado sua última Copa do Mundo, enquanto o futuro de Martínez, de 33 anos, na seleção nacional também permanece incerto.
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