“Covardes jogam na defensiva!” - Revelada a conversa motivacional de Emi Martinez e Lionel Messi no intervalo, após a derrota da Argentina para a Espanha na final unilateral da Copa do Mundo

Antes do início da partida, Messi tentou amenizar a tensão pré-jogo, incentivando seus companheiros a ignorarem os ruídos externos. Na reta final para a grande final, o torneio havia sido ofuscado por um acalorado debate sobre os padrões de arbitragem e alegações de que as decisões favoreciam os sul-americanos.

Dirigindo-se ao time, a lenda do Barcelona afirmou: “Vamos lá, rapazes. Fiquem calmos, todos vocês, fiquem calmos. Isso é o mais importante. Vamos manter a calma, rapazes, quero ver compostura, fiquem calmos. Vamos nos concentrar apenas em jogar, certo? Fiquem calmos, quero que esqueçam tudo, esqueçam tudo. Apenas joguem, vamos nos concentrar apenas em jogar, todos vocês, apenas joguem, vamos lá.”