Aos 66 minutos da partidaentre Espanha e Bélgica, o jogo foi decidido. O goleiro dos Diabos Vermelhos, Thibaut Courtois, após o intervalo para hidratação, foi substituído por Rudi Garcia pelo reserva Senne Lammens, que, com uma defesa desajeitada aos 88 minutos, deu origem ao gol decisivo de Merino. O goleiro titular do Real Madrid, após a partida, contou sua versão dos fatos.
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Courtois: “Eu não queria sair, foi o Garcia quem decidiu. Marcar outro gol contra mim teria sido difícil”
A LESÃO
"Senti algo durante um chute longo: nada específico, apenas uma sensação. Achei que fosse apenas tensão muscular no bíceps femoral, já que tinha chutado cerca de trinta bolas longas — explica o goleiro belga à DAZN Espanha. — Senti um pouco durante uma defesa e, depois, em outro lançamento, percebi que estava piorando. Então, sentei-me por um instante para ser examinado pelo médico: queria continuar, mas não conseguia chutar direito”.
A TROCA
"Conversei com o Garcia e disse que ainda não me sentia bem, que não conseguia bater na bola com força, mas que queria continuar por mais 5 minutos para ver como ia ser e como o jogo se desenrolava. No fim das contas, se eu não tivesse que chutar muitas bolas com força, talvez tivesse conseguido. Ele me disse que, se eu não estivesse 100%, ele me substituiria. No fim das contas, quem decide é o técnico, e não há problema algum. Para mim também a equipe vem em primeiro lugar, mas eu me sentia bem e achava que seria muito difícil marcar um segundo gol contra mim”.
SOBRE LAMMENS
"No fim das contas, isso é futebol, e não devemos criticar o rapaz: ele é um grande goleiro, fez uma ótima temporada no United e continuará sendo um grande goleiro"
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