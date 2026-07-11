Courtois: “Eu não queria sair, foi o Garcia quem decidiu. Marcar outro gol contra mim teria sido difícil”

"Conversei com o Garcia e disse que ainda não me sentia bem, que não conseguia bater na bola com força, mas que queria continuar por mais 5 minutos para ver como ia ser e como o jogo se desenrolava. No fim das contas, se eu não tivesse que chutar muitas bolas com força, talvez tivesse conseguido. Ele me disse que, se eu não estivesse 100%, ele me substituiria. No fim das contas, quem decide é o técnico, e não há problema algum. Para mim também a equipe vem em primeiro lugar, mas eu me sentia bem e achava que seria muito difícil marcar um segundo gol contra mim”.



