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Italy U21 v Belgium U21 - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Costacurta: “O Inter vai ganhar o Scudetto; a derrota para o Bodo foi mais dolorosa do que o clássico. O Milan precisa de alguém como Baresi. Bastoni? Vamos deixá-lo em paz, ele tem que nos levar à Copa do Mundo”

Declarações feitas durante um evento sobre a fase atual do campeonato e as equipes envolvidas na disputa pelo título.

Alessandro Costacurta, ex-zagueiro do Milan e agora comentarista da Sky Sport, falou com a imprensa presente durante o dia de abertura do World Legends Padel Tour 2026 em Milão.

A seguir, todas as suas declarações sobre a Série A, a disputa pelo Scudetto entre Inter e Milan e o momento de Bastoni, conforme relatado pelos colegas do MilanNews.

  • O CAMPEONATO VOLTOU A COMEÇAR?

    "Não, eu acredito que o Inter vai ganhar o Scudetto. Já temos um jogo para ver se os nerazzurri se recuperaram do clássico e da eliminação contra o Bodo, que afetou ainda mais o moral e também pesou no clássico. Vamos ver o que vai acontecer contra a Atalanta: um grande confronto entre times que precisam reagir. Acho que eles apostaram desde o início em conquistar algo; no ano passado, fizeram uma temporada incrível, mas depois não ganharam nada. Eles apostaram logo no objetivo mais importante, que era o Scudetto”.

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  • O TRABALHO DE ALLEGRI

    Algumas observações também sobre o trabalho de Massimiliano Allegri: "Acho que ele está à altura: contra alguns grandes times, foram recompensados pela atenção, mas colheram poucos frutos contra os times menores. Isso mostra que há um problema mental a ser resolvido: não perder a concentração. Fazer parte de grandes clubes significa também ter o privilégio de compreender que, em cada partida, é preciso ser o melhor: quando isso for compreendido, o Milan crescerá e poderá disputar o Scudetto”.

  • MODRIC E RABIOT

    "Modric e Rabiot transformaram este time: são os melhores jogadores do campeonato, junto com Lautaro e Nico Paz. Eles mudaram a mentalidade deste time. Max Allegri, logo após a primeira derrota, disse que a equipe não percebia o perigo: e isso parece simples, mas eu joguei em uma equipe em que Maldini e Tassotti sempre entenderam que, se permitissem que os adversários cruzassem, eu e Baresi, que não éramos exatamente gigantes, poderíamos sofrer. Quando um companheiro percebe isso, já está com metade do trabalho feito."

  • EM QUE O MILAN DEVE TRABALHAR NO VERÃO?

    Também há uma sugestão sobre o possível mercado de transferências dos rossoneri no verão: “O ataque foi a maior decepção: não há outros problemas nessa equipe. É uma equipe que precisa resolver o enigma do Leão, tentar ter alguém que seja uma referência lá na frente; além disso, não vejo outros problemas, talvez um zagueiro central do tipo do Baresi…”.

  • BASTÕES

    Por fim, um comentário sobre o que Bastoni está passando:“Sempre foi assim. Quando alguém faz um gesto desses, o público reage como bem entende. Ele pediu desculpas e reconheceu o erro, gostei disso; mas o público... Até as grandes estrelas são vaiadas na Scala, né! Foi uma mensagem a de Bastoni, ele pediu desculpas: todos nós já erramos e me incomoda quem aponta o dedo como se houvesse um anjo que nunca errou. Mas o público é o público: quando alguém faz um gesto assim, os vaias se tornam normais. Mas me parece que ele está se saindo bastante bem, sinceramente… A única coisa que Bastoni não gostaria agora é de um prêmio de fair-play ou algo do tipo. Quanto menos se falar nisso, melhor para ele chegar à Seleção: na minha opinião é uma bobagem, mas não para Bastoni... Vamos deixá-lo em paz, pois ele tem que nos levar à Copa do Mundo”.

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