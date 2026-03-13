Costacurta: “O Inter vai ganhar o Scudetto; a derrota para o Bodo foi mais dolorosa do que o clássico. O Milan precisa de alguém como Baresi. Bastoni? Vamos deixá-lo em paz, ele tem que nos levar à Copa do Mundo”

Por fim, um comentário sobre o que Bastoni está passando: “Sempre foi assim. Quando alguém faz um gesto desses, o público reage como bem entende. Ele pediu desculpas e reconheceu o erro, gostei disso; mas o público... Até as grandes estrelas são vaiadas na Scala, né! Foi uma mensagem a de Bastoni, ele pediu desculpas: todos nós já erramos e me incomoda quem aponta o dedo como se houvesse um anjo que nunca errou. Mas o público é o público: quando alguém faz um gesto assim, os vaias se tornam normais. Mas me parece que ele está se saindo bastante bem, sinceramente… A única coisa que Bastoni não gostaria agora é de um prêmio de fair-play ou algo do tipo. Quanto menos se falar nisso, melhor para ele chegar à Seleção: na minha opinião é uma bobagem, mas não para Bastoni... Vamos deixá-lo em paz, pois ele tem que nos levar à Copa do Mundo”.