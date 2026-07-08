Costacurta: “Milan, os atrasos em campo são motivo de vergonha, são de gente sem educação”

Billy Costacurta, ex-lenda do Milan, concede entrevista ao Tuttosport. A seguir, os trechos mais interessantes.





O INTER

“Lamento que o Inter tenha recebido duas recusas importantes no mercado de transferências. Se jogadores como Palestra e até mesmo Nico Paz preferem ir para outro lugar em vez de para um clube como o Inter, isso significa que não há mais o apelo de antigamente, e isso não é um bom sinal para os nossos grandes clubes. Eles escolheram o dinheiro ou a zona de conforto”.





O NÁPOLES E ALLEGRI

“O Napoli é sólido, mas não o vejo entre os quinze primeiros na Liga dos Campeões. Se Allegri treinasse o Bayern, talvez chegasse à final; com este Napoli, não sei. Não acredito que o Max seja o técnico certo, hoje, para traçar um caminho na Europa. Não quero ser mal interpretado, não sou contra o Allegri nem o Mourinho, mas não me divirto assistindo aos jogos deles. Depois de 45 anos no futebol, posso me dar ao luxo de escolher e cansei de ver um certo tipo de partida; quero me divertir”.





A JUVENTUS

“Há um projeto; Carnevali e Spalletti são duas figuras certas e confiáveis. A Juve vai voltar ao topo.”



