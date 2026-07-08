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Italy U21 v Belgium U21 - International FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Costacurta: “Milan, os atrasos em campo são motivo de vergonha, são de gente sem educação”

Milan
Campeonato Italiano

O ex-zagueiro do Rossonero está satisfeito com as contratações atuais: “Finalmente estão indo na direção certa”

Billy Costacurta, ex-lenda do Milan, concede entrevista ao Tuttosport. A seguir, os trechos mais interessantes.


O INTER

Lamento que o Inter tenha recebido duas recusas importantes no mercado de transferências. Se jogadores como Palestra e até mesmo Nico Paz preferem ir para outro lugar em vez de para um clube como o Inter, isso significa que não há mais o apelo de antigamente, e isso não é um bom sinal para os nossos grandes clubes. Eles escolheram o dinheiro ou a zona de conforto”.


O NÁPOLES E ALLEGRI

O Napoli é sólido, mas não o vejo entre os quinze primeiros na Liga dos Campeões. Se Allegri treinasse o Bayern, talvez chegasse à final; com este Napoli, não sei. Não acredito que o Max seja o técnico certo, hoje, para traçar um caminho na Europa. Não quero ser mal interpretado, não sou contra o Allegri nem o Mourinho, mas não me divirto assistindo aos jogos deles. Depois de 45 anos no futebol, posso me dar ao luxo de escolher e cansei de ver um certo tipo de partida; quero me divertir”.


A JUVENTUS

Há um projeto; Carnevali e Spalletti são duas figuras certas e confiáveis. A Juve vai voltar ao topo.”


  • O MILAN

    "Finalmente estão indo na direção certa. A primeira coisa a fazer era contratar um centroavante confiável e, na minha opinião, o português é isso: pagaram caro por ele, mas foi assim que conseguiram contratá-lo; caso contrário, corriam o risco de ter o mesmo destino do Inter com o Palestra. Até mesmo o Gila na defesa, se vier, já seria mais forte do que os três titulares do ano passado. Depois de um mês caótico, eles encontraram um rumo e, neste momento, eu digo: ‘muito bem’”.


    “Aos jogadores, sempre. Digo isso com um pouco de presunção, já que ganhei 7 campeonatos italianos e 5 Ligas dos Campeões: nós sempre éramos pontuais, eu entrava em campo e olhava nos olhos dos adversários para incutir medo; este ano, quantos atrasos e multas os jogadores do Milan acumularam? Algo vergonhoso, próprio de gente sem educação, não do Milan”.




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