COSTA DO MARFIM-NORUEGA





COSTA DO MARFIM





Fofana 6: não teve chance contra o chute de direita de Nusa e o rebote de Haaland.





Doue 5,5: não se destaca muito, o que é estranho, já que essa é sua melhor característica.





Kossounou 5,5: Haaland é um adversário difícil e ele não sofre muito com ele, até a jogada final, em que se deixa atrair pela bola e o perde de vista na área.





Agbadou 5: o principal culpado pelo segundo gol da Noruega; perdeu Haaland completamente de vista, e com um jogador desses isso é inaceitável.





Konan 5,5: uma chave na esquerda e lateral com grande impulso, mas se deixa passar por Berg na jogada decisiva. (a partir dos 90'+3', Tourè sv)





Kessie 6: se destaca na fase ofensiva, mantém o equilíbrio como um verdadeiro metrônomo, mas consegue influenciar pouco.





Sangare 6: impede que Haaland marque o segundo gol, depois se preocupa em cobrir)





Oulai 5: tenta correr na defesa e dar apoio no ataque, mas muitas vezes fica indeciso sobre onde agir nas duas fases e não participa ativamente de nenhuma delas. (a partir dos 61' Diallo 7,5: salva milagrosamente na linha o segundo gol de Heggem, o que não era exatamente a tarefa para a qual entrou, mas que, na verdade, cumpre logo em seguida, passando por meia defesa com um drible e marcando o empate da Costa do Marfim. Segundo gol na Copa do Mundo para o ex-jogador da Atalanta, um trunfo extra para sua equipe. Por que ficou de fora?)





Y Diomande 6: técnica e velocidade, perigo constante para os adversários, é uma das surpresas mais agradáveis desta Copa do Mundo, mas brilha apenas de vez em quando. (a partir dos 90'+3' Guessand sv)





Bonny 5: deveria ser a ponta de lança, mas fica escondido, mesmo que muitas vezes seja deixado sozinho pelos companheiros. Quase não aparece; o atacante da Inter encerra uma Copa do Mundo muito decepcionante. (a partir dos 61' Wahi 5,5: nervosismo e energia, mas na área passa despercebido)





Pepe 6,5: tecnicamente, parece ter voltado ao nível que exibia no Lille; oferece dribles, criatividade e imprevisibilidade ao ataque da Costa do Marfim, mas dá pouco apoio a Bonny na finalização e desperdiça o gol do empate ao chutar direto em Nyland. Quando entra, Diallo encontra mais apoio e inspira o gol do empate. (a partir dos 87' Diakite sem nota)





Técnico Faé 6: sua equipe tenta construir jogadas, mas é punida logo no primeiro chute. No segundo tempo, parece perder fôlego, mas consegue o empate graças à entrada de Diallo, um jogador que simplesmente não pode ficar de fora. É mesmo, por que ele não começou como titular? De qualquer forma, merece nota de aprovação, pois esteve perto de uma façanha.







