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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Costa do Marfim x Noruega, as notas de CM: Haaland imbatível, Diallo fenomenal. Bonny foi mal

Noruega
Cote D'Ivoire
Cote D'Ivoire x Noruega
Copa do Mundo

As notas da partida das oitavas de final entre os escandinavos de Solbakken e os marfinenses de Fae.

COSTA DO MARFIM-NORUEGA


COSTA DO MARFIM


Fofana 6: não teve chance contra o chute de direita de Nusa e o rebote de Haaland.


Doue 5,5: não se destaca muito, o que é estranho, já que essa é sua melhor característica.


Kossounou 5,5: Haaland é um adversário difícil e ele não sofre muito com ele, até a jogada final, em que se deixa atrair pela bola e o perde de vista na área.


Agbadou 5: o principal culpado pelo segundo gol da Noruega; perdeu Haaland completamente de vista, e com um jogador desses isso é inaceitável.


Konan 5,5: uma chave na esquerda e lateral com grande impulso, mas se deixa passar por Berg na jogada decisiva. (a partir dos 90'+3', Tourè sv)


Kessie 6: se destaca na fase ofensiva, mantém o equilíbrio como um verdadeiro metrônomo, mas consegue influenciar pouco.


Sangare 6: impede que Haaland marque o segundo gol, depois se preocupa em cobrir)


Oulai 5: tenta correr na defesa e dar apoio no ataque, mas muitas vezes fica indeciso sobre onde agir nas duas fases e não participa ativamente de nenhuma delas. (a partir dos 61' Diallo 7,5: salva milagrosamente na linha o segundo gol de Heggem, o que não era exatamente a tarefa para a qual entrou, mas que, na verdade, cumpre logo em seguida, passando por meia defesa com um drible e marcando o empate da Costa do Marfim. Segundo gol na Copa do Mundo para o ex-jogador da Atalanta, um trunfo extra para sua equipe. Por que ficou de fora?)


Y Diomande 6: técnica e velocidade, perigo constante para os adversários, é uma das surpresas mais agradáveis desta Copa do Mundo, mas brilha apenas de vez em quando. (a partir dos 90'+3' Guessand sv)


Bonny 5: deveria ser a ponta de lança, mas fica escondido, mesmo que muitas vezes seja deixado sozinho pelos companheiros. Quase não aparece; o atacante da Inter encerra uma Copa do Mundo muito decepcionante. (a partir dos 61' Wahi 5,5: nervosismo e energia, mas na área passa despercebido)


Pepe 6,5: tecnicamente, parece ter voltado ao nível que exibia no Lille; oferece dribles, criatividade e imprevisibilidade ao ataque da Costa do Marfim, mas dá pouco apoio a Bonny na finalização e desperdiça o gol do empate ao chutar direto em Nyland. Quando entra, Diallo encontra mais apoio e inspira o gol do empate. (a partir dos 87' Diakite sem nota)


Técnico Faé 6: sua equipe tenta construir jogadas, mas é punida logo no primeiro chute. No segundo tempo, parece perder fôlego, mas consegue o empate graças à entrada de Diallo, um jogador que simplesmente não pode ficar de fora. É mesmo, por que ele não começou como titular? De qualquer forma, merece nota de aprovação, pois esteve perto de uma façanha.



  • NORUEGA

    Nyland 7: excelente na defesa contra Pepe, quase sofre um gol contra Diallo, mas no final salva tudo na cobrança de falta do ex-jogador da Atalanta.


    Pedersen 5,5: culpado pelo erro que levou ao empate da Costa do Marfim, deixou-se atrair por Diallo e acabou sendo driblado. (a partir dos 83' Aursnes, sem nota)


    Ajer 5,5: arrisca um cartão amarelo contra Diomandé, sofre com os atacantes da Costa do Marfim e comete erro no gol de Diallo.


    Heggem 6: perigoso na zona ofensiva, sofre com a velocidade de Pepe e Diallo. Quase marca o segundo gol em uma jogada de escanteio; em geral, dá mais segurança no ataque do que na defesa.


    Moller Wolfe 6,5: defende e se oferece para o ataque; no final da partida, desarma com eficácia uma bola alta na área que poderia ter levado ao empate da Costa do Marfim.


    Odegaard 6: deu a Nusa a bola que colocou a Noruega na frente; fora isso, pareceu nervoso e menos envolvido do que deveria, especialmente considerando sua qualidade.


    Berg 7: quase não aparece até os 87', mas se a Noruega se classificar para as oitavas de final, o mérito é principalmente dele, com a inserção e o cruzamento que resultaram no gol de Haaland.


    Berge 6: resistência e garra no meio-campo, é exatamente o que Solbakken espera dele.


    Sorloth 5: forçado a se abrir para atuar, oferece um par de cabeçadas de apoio muito interessantes, mas sem resultado. Tem pouca influência. (a partir dos 71' Bobb 6,5: inspira a jogada que leva ao cruzamento de Berg e ao gol da vitória de Haaland. Precioso)


    Haaland 7,5: sorri durante o hino, como os predestinados, porque talvez já saiba como tudo vai acabar. No primeiro tempo, presente e perigoso, uma ameaça constante, quase marca o segundo logo após o gol de Nusa; no segundo tempo, desaparece totalmente e nem aparece em campo. Até os 87', quando, inexplicavelmente deixado sozinho no meio da área, castiga a Costa do Marfim com seu quinto gol na Copa do Mundo e dá a vitória ao Brasil. É inevitável: mais cedo ou mais tarde, você sabe que ele vai marcar.


    Nusa 7: inventa o chute com efeito que muda o jogo, um gol que só os grandes jogadores conseguem fazer. Depois, recebe um cartão amarelo bobo e sai, talvez prematuramente. (a partir dos 71', Schjelderup 6: entra e participa ativamente da pressão final, colocando muita energia).


    Técnico Solbakken 6,5: primeiro tempo abaixo do esperado por parte de sua equipe até o gol de Nusa; no segundo tempo, as coisas melhoram, mas a Costa do Marfim consegue o empate. No final, ele agradece, como sempre, ao craque que o destino lhe deu, mas a volta da Noruega às oitavas de final de uma Copa do Mundo, 28 anos depois, também tem a sua assinatura.

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