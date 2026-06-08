Corte de cabelo para Marc Cucurella? O lateral do Chelsea e da seleção espanhola brinca que pode raspar seus famosos cabelos se a “La Roja” ganhar a Copa do Mundo

O jogador da seleção espanhola tornou-se tão famoso por sua personalidade fora de campo quanto por suas atuações incansáveis dentro dele. Após suas travessuras que viralizaram durante a Eurocopa, Cucurella voltou a recorrer às redes sociais para agitar os ânimos antes do próximo grande torneio. Em um vídeo enigmático, o zagueiro dirigiu-se ao mundo com uma expressão séria, afirmando: “A Copa do Mundo está chegando, mas este ano, não vou pintá-lo.”

A mensagem imediatamente deixou os fãs em frenesi, com muitos especulando que “não vou pintar” implica que ele dará o passo definitivo e raspará completamente seus icônicos cachos se a equipe de Luis de la Fuente levantar o troféu. Tendo já provado que é um homem de palavra, a perspectiva de um Cucurella careca tornou-se um tema de conversa secundário em relação às reais chances da Espanha de conquistar o troféu na América do Norte.



