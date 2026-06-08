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Corte de cabelo para Marc Cucurella? O lateral do Chelsea e da seleção espanhola brinca que pode raspar seus famosos cabelos se a “La Roja” ganhar a Copa do Mundo
Uma nova e ousada promessa para 2026
O jogador da seleção espanhola tornou-se tão famoso por sua personalidade fora de campo quanto por suas atuações incansáveis dentro dele. Após suas travessuras que viralizaram durante a Eurocopa, Cucurella voltou a recorrer às redes sociais para agitar os ânimos antes do próximo grande torneio. Em um vídeo enigmático, o zagueiro dirigiu-se ao mundo com uma expressão séria, afirmando: “A Copa do Mundo está chegando, mas este ano, não vou pintá-lo.”
A mensagem imediatamente deixou os fãs em frenesi, com muitos especulando que “não vou pintar” implica que ele dará o passo definitivo e raspará completamente seus icônicos cachos se a equipe de Luis de la Fuente levantar o troféu. Tendo já provado que é um homem de palavra, a perspectiva de um Cucurella careca tornou-se um tema de conversa secundário em relação às reais chances da Espanha de conquistar o troféu na América do Norte.
Reações da família e repercussão nas redes sociais
Não são apenas os torcedores que estão reagindo à notícia; o círculo íntimo de Cucurella também se pronunciou sobre o possível novo visual. Sua namorada compartilhou um vídeo com sua reação nas redes sociais, parecendo visivelmente chocada e preocupada com a possibilidade de o zagueiro perder seu estilo característico. Sua resposta foi direta e bem-humorada: “Sem seus cachos, você não volta para casa.”
A interação acrescentou uma camada de drama doméstico às apostas no futebol, destacando o quanto o cabelo do jogador se tornou parte de sua identidade. Apesar do aviso vindo de casa, o jogador do Chelsea parece imperturbável, abraçando a persona “Cucu” que o tornou um herói cult entre os torcedores do Chelsea e da Espanha nos últimos doze meses.
O veredicto do vestiário
Dentro do estágio da seleção espanhola, a piada se espalhou rapidamente entre seus companheiros. Vários membros do elenco teriam brincado dizendo que querem ganhar a Copa do Mundo só para ver se o lateral realmente vai mesmo cortar o cabelo. O ânimo dentro do grupo continua alto, com Cucurella frequentemente assumindo o papel de animador durante as longas estadias em torneios.
Enquanto alguns colegas o incentivam, outros não têm tanta certeza de que querem ver o resultado. “Alguns dos rapazes brincam dizendo que querem ganhar só para ver o que acontece”, sugeriu uma fonte próxima ao grupo, observando que o compromisso do zagueiro com suas promessas é bem conhecido no vestiário. Se ele diz que vai fazer, geralmente faz.
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Um fenômeno de marketing
O cabelo de Cucurella evoluiu de uma simples escolha de estilo para se tornar um verdadeiro fenômeno de marketing. Depois que sua aposta na Euro 2024 resultou em uma campanha massiva com a marca de produtos para cabelos Garnier, muitos se perguntaram se essa última ação seria mais uma jogada coordenada. No entanto, a recente postura do zagueiro de “não pintar o cabelo” sugere uma abordagem mais “espontânea” e improvisada para suas comemorações na Copa do Mundo. Seja uma campanha planejada ou um momento de loucura, a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 agora traz um incentivo a mais para os observadores.