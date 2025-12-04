+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Flamengo v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Luigi Vargas

"Corta, corta!" - Filho de Danilo, do Flamengo, revela torcer por rival carioca após conquista do título do Brasileirão

Filho mais novo do autor do gol rubro-negro na final da Libertadores revelou ser "do contra" ao pai

Uma semana exclusiva de comemorações ao torcedor do Flamengo vem marcando esta passagem de novembro para dezembro de 2025. Após se sagrar tetracampeão da Copa Libertadores da América no último sábado (29), com gol de Danilo, a equipe rubro-negra garantiu também o troféu do Campeonato Brasileiro quatro dias depois.

Os comandados de Filipe Luís foram ao gramado do Maracanã nesta quarta-feira (3), diante do Ceará, que vive situação delicada, brigando contra o fantasma do rebaixamento. Uma vitória já garantiria o troféu da competição — e foi o que aconteceu. Mais um singelo 1 a 0, desta vez com gol marcado por Samuel Lino, tirou qualquer possibilidade de título do Palmeiras.

E então, já dentro de campo, equipe, comissão técnica, funcionários e familiares emendaram as comemorações rubro-negras que vinham se estendendo desde a final da Libertadores para o pós-jogo contra o Vozão.

No entanto, um fato curioso chamou a atenção em relação a Danilo, autor do gol da Glória Eterna em Lima, no Peru. Mais especificamente, em relação a João, seu filho mais novo, que revelou torcer para outro clube do Rio de Janeiro...

  • "Mas eu sou Fluminense!"

    Após a entrega das medalhas e a taça do Campeonato Brasileiro ser levantada pelos ídolos Bruno Henrique e Giorgian de Arrascaeta, a comemoração tomou conta das quatro linhas. Além disso, a imprensa ganhou espaço para realizar sua série de conteúdos com os campeões.

    Em entrevista à ge tv, canal da Globo no YouTube com programação exclusivamente esportiva, Danilo passou por um momento engraçado e peculiar. Quando questionado pela repórter Sofia Miranda sobre o nome de seu filho, que estava ao seu lado, o defensor contou que este era o João e que “o outro ali é o Felipe”.

    Imediatamente, o pequeno torcedor interrompeu o momento e declarou: “Mas eu sou Fluminense!”.

    O autor do gol da final da Libertadores contornou a situação imediatamente: “Ôooh, corta, corta, corta! Mas eu te amo, te amo, te amo…”.

  • Palmeiras v Flamengo - Final Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Danilo, o herói do tetra da Libertadores

    O defensor da seleção brasileira, com passagens por Juventus, Manchester City e Real Madrid, chegou ao seu segundo gol marcado em finais de Libertadores.

    Em 2011, pelo Santos, Danilo marcou o segundo gol da vitória por 2 a 1 sobre o Peñarol, do Uruguai, que garantiu o terceiro título da competição ao Peixe. Em 2025, a história se repetiu e, de cabeça, colocou o Flamengo na frente do placar diante do Palmeiras, marcando o único gol da decisão.

    Além disso, a Glória Eterna concedeu a Danilo a honraria de ser o único jogador do mundo bicampeão da Libertadores e da Liga dos Campeões da UEFA. Os títulos europeus vieram em 2015/16 e 2016/17, pelo Real Madrid.

  • FBL-BRA-FLAMENGO-CEARAAFP

    Flamengo comemora título antecipado do Brasileirão

    Com a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, o Flamengo voltou a ser campeão do Brasileirão após quatro edições distante da taça. Este foi o nono título do clube carioca, que não levantava o troféu dos pontos corridos desde a edição de 2020 — que acabou em fevereiro de 2021 —, quando o treinador ainda era Rogério Ceni.

    A conquista transformou o Rubro-Negro no atual campeão de cinco competições de futebol em âmbito estadual, nacional e internacional. Em 2025, o time de Filipe Luís conquistou a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores e, agora, o Campeonato Brasileiro. Em 2024, a equipe conquistou a Copa do Brasil, que ainda não teve seu desfecho e ainda tem o Fla como atual detentor do troféu — embora já tenha sido eliminado do torneio.

  • Flamengo v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Olhos voltados à Copa Intercontinental da Fifa

    Com a garantia do título do Brasileirão, o Flamengo antecipou sua ida ao Catar para a disputa da Copa Intercontinental da Fifa, o antigo Mundial de Clubes da entidade. Dessa forma, entrará em campo com a equipe sub-20 — incluindo o treinador Bruno Pivetti, da base — diante do Mirassol, no interior paulista, pela última rodada dos pontos corridos.

    José Boto, diretor de futebol do Fla, declarou: “Nós vamos partir no sábado para o Catar para que nos dê tempo de adaptação. São 15 horas de viagem. Irá uma equipe secundária jogar contra o Mirassol.”

    O primeiro jogo do torneio acontece na próxima quarta-feira (10), contra o Cruz Azul, do México. Se passar, encara o Pyramids, do Egito. O PSG, da França, aguarda o vencedor na grande decisão.

