"Corta, corta!" - Filho de Danilo, do Flamengo, revela torcer por rival carioca após conquista do título do Brasileirão

Uma semana exclusiva de comemorações ao torcedor do Flamengo vem marcando esta passagem de novembro para dezembro de 2025. Após se sagrar tetracampeão da Copa Libertadores da América no último sábado (29), com gol de Danilo, a equipe rubro-negra garantiu também o troféu do Campeonato Brasileiro quatro dias depois.

Os comandados de Filipe Luís foram ao gramado do Maracanã nesta quarta-feira (3), diante do Ceará, que vive situação delicada, brigando contra o fantasma do rebaixamento. Uma vitória já garantiria o troféu da competição — e foi o que aconteceu. Mais um singelo 1 a 0, desta vez com gol marcado por Samuel Lino, tirou qualquer possibilidade de título do Palmeiras.

E então, já dentro de campo, equipe, comissão técnica, funcionários e familiares emendaram as comemorações rubro-negras que vinham se estendendo desde a final da Libertadores para o pós-jogo contra o Vozão.

No entanto, um fato curioso chamou a atenção em relação a Danilo, autor do gol da Glória Eterna em Lima, no Peru. Mais especificamente, em relação a João, seu filho mais novo, que revelou torcer para outro clube do Rio de Janeiro...