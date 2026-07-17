Novas escutas telefônicas envolvendo o ex-coordenador de arbitragem da CAN da Série A e da Série B, Gianluca Rocchi, ganham destaque nas páginas do *Il Corriere della Sera*. Trata-se de conversas telefônicas com várias figuras do mundo do futebol, com as quais o chefe dos árbitros – que se auto-suspendeu após a notícia de sua inclusão na lista de indiciados pela Promotoria de Milão – teria abordado o tema dos árbitros designados para as partidas do Inter. A investigação conduzida pelo promotor Ascione, que levantou a suspeita de crime de fraude esportiva em conluio com o clube nerazzurro e que foi encerrada com o arquivamento do caso, baseou-se também na conversa interceptada entre o próprio Rocchi e Andrea Butti, atual chefe de competições da Lega Serie A e ex-gerente de equipe do Inter.
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Corsera, Rocchi foi ouvido conversando com Andrea Butti: “Eu o tratava como um torcedor do Inter”. “Não mandem o Doveri, ele nos dá azar e, com ele, a gente não ganha uma m***”
A INTERCEPÇÃO
No depoimento prestado perante os magistrados do Ministério Público de Milão, Gianluca Rocchi explica assim sua relação com Butti: “Butti é um torcedor e eu o trato como tal, mesmo que ele ocupe um cargo institucional”. As acusações feitas pelo promotor Ascione e seus colaboradores partem dessa ligação telefônica, realizada pouco antes da partida de volta da semifinal da Copa da Itália entre Inter e Milan, em abril de 2025: “Basta que você não me mande mais o Doveri para apitar o Inter, ele traz um azar danado, com ele a gente nunca ganha uma m...”. Doveri, árbitro que, segundo os investigadores, teria sido considerado “indesejado” pela equipe nerazzurri, será, ao contrário, escolhido para a partida entre Inter e Milan — uma designação que, aos olhos dos magistrados, teria sido necessária para “disfarçar” uma eventual presença dele na final da Copa da Itália.
"VOCÊ É UM ASSASSINO"
Conforme relata o *Il Corriere della Sera*, Andrea Butti comenta assim com Gianluca Rocchi a escolha de Doveri para a partida que acabou sendo vencida por 3 a 0 pelos rossoneri de Sergio Conceição, que assim chegaram à final contra o Bologna: “Você é um assassino, não, tudo bem, mas então você é realmente um deles! A culpa é sua, você sabe, né? Com ele, temos um histórico péssimo”.
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