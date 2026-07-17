Corsera, Rocchi foi ouvido conversando com Andrea Butti: “Eu o tratava como um torcedor do Inter”. “Não mandem o Doveri, ele nos dá azar e, com ele, a gente não ganha uma m***”

No depoimento prestado perante os magistrados do Ministério Público de Milão, Gianluca Rocchi explica assim sua relação com Butti: “Butti é um torcedor e eu o trato como tal, mesmo que ele ocupe um cargo institucional”. As acusações feitas pelo promotor Ascione e seus colaboradores partem dessa ligação telefônica, realizada pouco antes da partida de volta da semifinal da Copa da Itália entre Inter e Milan, em abril de 2025: “Basta que você não me mande mais o Doveri para apitar o Inter, ele traz um azar danado, com ele a gente nunca ganha uma m...”. Doveri, árbitro que, segundo os investigadores, teria sido considerado “indesejado” pela equipe nerazzurri, será, ao contrário, escolhido para a partida entre Inter e Milan — uma designação que, aos olhos dos magistrados, teria sido necessária para “disfarçar” uma eventual presença dele na final da Copa da Itália.