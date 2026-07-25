Corriere dello Sport - Itália, a escolha do selecionador recaiu sobre Andrea Pirlo depois de uma série de recusas: depois de Guardiola e Ancelotti, também Thiago Motta disse não. Os bastidores sobre Baldini

Voltando ao treinador ítalo-brasileiro, que se tinha ligado à Juventus de 2024 até junho de 2027 com um acordo de 5 milhões de euros líquidos por temporada, o seu "não" à oferta para o banco da Itália nasce do desejo de voltar o quanto antes a enfrentar um novo desafio no comando de um clube. Nos meses seguintes à turbulenta separação do clube de Turim, o antigo técnico também de PSG (camadas jovens), Genoa, Spezia e Bologna ficou à espera da chamada certa e recusou várias ofertas, tanto de Itália como, sobretudo, do estrangeiro, em particular para entrar a meio da época. Aos 43 anos, Thiago Motta evidentemente ainda não se sente preparado para aceitar um cargo importante no comando de uma seleção, e a complicada situação do futebol italiano não representou um estímulo suficientemente grande para aceitar a proposta de Maldini e Leonardo.