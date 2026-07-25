A Itália recomeça com Andrea Pirlo depois de ter alimentado durante uma semana o sonho de levar Pep Guardiola para Coverciano e confiar-lhe por completo o plano de reconstrução da seleção italiana. Uma nomeação que já desencadeou o debate e suscitou várias polémicas e opiniões contrárias e que surge, segundo reconstrói o Corriere dello Sport, após uma série de recusas de peso. Além da do técnico catalão e da já conhecida de Carlo Ancelotti, que preferiu honrar o seu contrato até 2030 com a Confederação Brasileira de Futebol, haveria outra a registar na lista.
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Corriere dello Sport - Itália, a escolha do selecionador recaiu sobre Andrea Pirlo depois de uma série de recusas: depois de Guardiola e Ancelotti, também Thiago Motta disse não. Os bastidores sobre Baldini
O não de Thiago Motta
Segundo o Corriere dello Sport, o novo diretor técnico da Itália, Paolo Maldini, e o seu braço direito, Leonardo, teriam tentado convencer Thiago Motta, sem clube desde a demissão às mãos da Juventus em março de 2025, a sentar-se no banco da seleção italiana. Um perfil de treinador coerente com os que foram seguidos pelos dois ex-dirigentes do Milan e com o de Andrea Pirlo, que entre o fim desta semana e o início da próxima deverá resolver as últimas pendências com o United FC (o clube qatari ao qual está ligado por um contrato até 30 de junho de 2027) e assinar até 2030 o contrato que o ligará ao novo projeto da Itália.
Os motivos do "não" de Motta
Voltando ao treinador ítalo-brasileiro, que se tinha ligado à Juventus de 2024 até junho de 2027 com um acordo de 5 milhões de euros líquidos por temporada, o seu "não" à oferta para o banco da Itália nasce do desejo de voltar o quanto antes a enfrentar um novo desafio no comando de um clube. Nos meses seguintes à turbulenta separação do clube de Turim, o antigo técnico também de PSG (camadas jovens), Genoa, Spezia e Bologna ficou à espera da chamada certa e recusou várias ofertas, tanto de Itália como, sobretudo, do estrangeiro, em particular para entrar a meio da época. Aos 43 anos, Thiago Motta evidentemente ainda não se sente preparado para aceitar um cargo importante no comando de uma seleção, e a complicada situação do futebol italiano não representou um estímulo suficientemente grande para aceitar a proposta de Maldini e Leonardo.
O veto a Baldini
Outro bastidor que surge sempre nas páginas do Il Corriere dello Sportdiz respeito à possível candidatura de Silvio Baldini ao comando da Itália, atual treinador da seleção sub-21 e selecionador interino no passado mês de junho, por ocasião dos dois jogos amigáveis contra a Grécia e o Luxemburgo. O seu nome teria sido particularmente contestado pela Lega Serie A, que não lhe teria perdoado uma recente intervenção pública em que tinha apelidado os presidentes dos clubes de “patifes” prisioneiros de interesses e empresários. Perante o esfumar dessa hipótese de confiar num técnico federativo, Maldini e Leonardo decidiram avançar por Pirlo.
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