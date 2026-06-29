O mercado de transferências do Inter, atual campeão da Itália, começou de forma inesperadamente discreta. Com o técnico Cristian Chivu garantido até junho de 2028, o clube nerazzurro teve que lidar com um impasse em várias frentes, em parte devido aos rígidos limites orçamentários impostos pelo fundo Oaktree e, em parte, às dificuldades surgidas também em relação a algumas vendas (Bastoni, Frattesi, além de Pavard e Asllani, que retornam de seus respectivos empréstimos) que contribuiriam para aumentar o fundo disponível para Beppe Marotta e Piero Ausilio. Com as negociações envolvendo Marco Palestra e Nico Paz encerradas e as negociações com Solet e Curtis Jones também em ritmo mais lento, surge um novo nome no horizonte nerazzurro.
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Corriere dello Sport - Inter: impasse com o Liverpool por Curtis Jones abre caminho para Pisilli: quanto ele vale no mercado, a posição da Roma
A ALTERNATIVA A CURTIS JONES
De acordo com o que relata o *Il Corriere dello Sport*, diante das ofertas muito significativas feitas pelo Liverpool pelo meio-campista nascido em 2001 — da ordem de 40 milhões de euros, impulsionadas pelos rumores dos últimos dias envolvendo o Arsenal e o Nottingham Forest, e considerando que seu contrato expira daqui a um ano —, o Inter, que até o momento não ofereceu mais do que 20 milhões mais bônus, teria iniciado discussões sobre uma opção alternativa: o jogador da Roma, Niccolò Pisilli. Jovem (nascido em 2004), italiano e já integrado ao elenco da Seleção Nacional, com um salário decididamente mais acessível do que as exigências feitas por Curtis Jones para deixar a Premier League – ele recebe atualmente 2,5 milhões de euros líquidos –, ele é considerado pelos dirigentes da Viale della Liberazione como o perfil ideal para atender tanto às necessidades técnicas de Chivu quanto às financeiras impostas pela diretoria do Inter. Que, em transações de até 25 milhões de euros, não impõe restrições específicas, ao contrário do que ocorre com valores superiores, que exigem a aprovação dos representantes do fundo americano.
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LIGADO À ROMA
Niccolò Pisilli vem de uma temporada em que amadureceu bastante sob o comando de Gian Piero Gasperini (34 partidas no total, 4 gols e outras tantas assistências), sobretudo na segunda metade da temporada; ele é um produto da base do Giallorosso e se sente profundamente ligado à cidade de Roma e à Roma. Seu contrato vence em junho de 2029 e seu desejo seria permanecer no clube para disputar a Liga dos Campeões com o time de sua cidade.
ROMA, ENTRE A META DE 60 MILHÕES E A MULTA DA UEFA
QUANTO É PRECISO PARA OS PISILLI
Segundo o *Il Corriere dello Sport*, a única incógnita seria a necessidade ou a disposição do time da capital de abrir mão de um jogador valioso para atender às exigências apresentadas pela UEFA em relação ao Fair Play Financeiro. Nas últimas semanas, surgiram repetidos rumores sobre os nomes de Mate Svilar, Evan N’dicka, Manu Koné e Matias Soulé, mas nenhuma proposta foi considerada, até o momento, adequada ou digna de atenção, e a ideia da família Friedkin é não se deixar levar pela ganância e vender seus melhores jogadores por um preço irrisório. Apesar de ter manifestado disposição para não atingir a fatídica meta de 60 milhões de euros em lucros de transferências até 30 de junho e de aceitar eventuais novas sanções, a Roma poderia considerar a venda de Pisilli para a Inter se chegasse de Milão uma proposta na casa dos 25 milhões de euros mais bônus, para atingir e provavelmente ultrapassar a marca de 30 milhões.