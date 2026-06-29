Corriere dello Sport - Inter: impasse com o Liverpool por Curtis Jones abre caminho para Pisilli: quanto ele vale no mercado, a posição da Roma

De acordo com o que relata o *Il Corriere dello Sport*, diante das ofertas muito significativas feitas pelo Liverpool pelo meio-campista nascido em 2001 — da ordem de 40 milhões de euros, impulsionadas pelos rumores dos últimos dias envolvendo o Arsenal e o Nottingham Forest, e considerando que seu contrato expira daqui a um ano —, o Inter, que até o momento não ofereceu mais do que 20 milhões mais bônus, teria iniciado discussões sobre uma opção alternativa: o jogador da Roma, Niccolò Pisilli. Jovem (nascido em 2004), italiano e já integrado ao elenco da Seleção Nacional, com um salário decididamente mais acessível do que as exigências feitas por Curtis Jones para deixar a Premier League – ele recebe atualmente 2,5 milhões de euros líquidos –, ele é considerado pelos dirigentes da Viale della Liberazione como o perfil ideal para atender tanto às necessidades técnicas de Chivu quanto às financeiras impostas pela diretoria do Inter. Que, em transações de até 25 milhões de euros, não impõe restrições específicas, ao contrário do que ocorre com valores superiores, que exigem a aprovação dos representantes do fundo americano.





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