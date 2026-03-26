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Diaby Inter Grafica

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Corriere dello Sport - Al-Ittihad de olho em Salah: a ida do egípcio para a Arábia impulsionaria a transferência de Diaby para a Inter no verão? O cenário

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M. Diaby

A saída de Momo Salah do Liverpool levanta inevitavelmente várias questões sobre o futuro do astro egípcio, que ainda tem pela frente uma carreira promissora. Para onde ele pode ir? Em linhas gerais, as opções mais concretas apontam para o oeste, nos EUA, e para o leste, na Arábia Saudita, sendo que esta última parece ser a pista que, por enquanto, ganha mais força.

O Corriere dello Sport explica que os clubes que mais se movimentaram de vista à janela de transferências de verão são o Al-Hilal, treinado por Simone Inzaghi, o Al Qadsiah, do artilheiro Mateo Retegui, e o Al-Ittihad, do ex-técnico do Milan Sergio Conceição. Este último clube estaria particularmente interessado e teria pronto um contrato de dois anos no valor de 100 milhões de euros. Nesse caso, porém, a chegada de Salah implicaria uma saída: Moussa Diaby volta a ser cogitado pela Inter, nome que já havia sido associado ao clube na última janela de transferências de inverno.

  • NECESSIDADE DE MUDANÇA

    Em janeiro, a ideia era acrescentar uma nova variável ao setor ofensivo. E o francês havia acolhido com grande entusiasmo a proposta da Inter. Em suma, havia sido alcançado um acordo, que, no entanto, esbarrou na resistência do Al-Ittihad diante da proposta de empréstimo com opção de compra. O objetivo é contar com um jogador que traga imprevisibilidade, que permita alterar a formação do ataque para o famoso 3-4-2-1, que não deu certo no verão, e que, com o placar a favor, nos finais de jogo, permita causar danos no contra-ataque.  

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  • FORMULA POSSÍVEL

    Em 2024, o Al-Ittihad investiu nada menos que 60 milhões para contratar Diaby do Aston Villa: é preciso chegar a um acordo, mas a eventual chegada de Salah poderia facilitar bastante o caminho de volta da Saudi Pro League para a Europa, atendendo a um desejo expresso pelo francês nascido em 1999. A ideia para a abordagem? A primeira tentativa deve ser novamente por um empréstimo, talvez com a inclusão de alguma condição que torne obrigatória a compra definitiva. Depois — conclui o Corriere dello Sport — o atacante francês também terá que dar sua contribuição, pressionando pela saída com ainda mais força do que fez em janeiro passado.

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