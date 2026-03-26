A saída de Momo Salah do Liverpool levanta inevitavelmente várias questões sobre o futuro do astro egípcio, que ainda tem pela frente uma carreira promissora. Para onde ele pode ir? Em linhas gerais, as opções mais concretas apontam para o oeste, nos EUA, e para o leste, na Arábia Saudita, sendo que esta última parece ser a pista que, por enquanto, ganha mais força.

O Corriere dello Sport explica que os clubes que mais se movimentaram de vista à janela de transferências de verão são o Al-Hilal, treinado por Simone Inzaghi, o Al Qadsiah, do artilheiro Mateo Retegui, e o Al-Ittihad, do ex-técnico do Milan Sergio Conceição. Este último clube estaria particularmente interessado e teria pronto um contrato de dois anos no valor de 100 milhões de euros. Nesse caso, porém, a chegada de Salah implicaria uma saída: Moussa Diaby volta a ser cogitado pela Inter, nome que já havia sido associado ao clube na última janela de transferências de inverno.